Fiorentina-Genoa, scintille Vieira Dodò: "Vergognati", "ma stai zitto". L'arbitro sbugiarda il Var

Un caso da moviola in avvio del match scatena un botta e risposta polemico tra il tecnico francese e il giocatore viola prima della prodezza di Kean

Pronti via ed è subito moviola in Genoa-Fiorentina: è il 2′ di gioco quando entrano in contatto in area Dodò e Frendrup, il giocatore viola cade e chiede il penalty. L’arbitro Collu non prende provvedimenti. Il Var lo richiama all’on field review ma il fischietto sardo non cambia idea neanche dopo aver rivisto le immagini e assegna fallo al contrario mentre si scatena una polemica in campo.

Botta e risposta tra Vieira e Dodò

Dopo la decisione dell’arbitro il terzino brasiliano è stato protagonista di un battibecco con il tecnico del Grifone, Patrick Vieira. “Ti devi vergognare”, ha detto Vieira nei confronti del giocatore della Fiorentina, che ha però ribattuto prontamente: “Stai zitto”.

La prodezza di Kean senza vedere la porta

Subito dopo però arriva il gol della Fiorentina. Bella palla di Mandragora su calcio di punizione e spettacolare esecuzione acrobatica di Kean che in girata e senza mai guardare la porta trafigge Leali. Prima del riposo arriverà anche il raddoppio dell’ex Gudmundsson.

Chi è l’arbitro Collu

Giuseppe Collu, la scelta di Rocchi per Fiorentina-Genoa, ha dimostrato molto coraggio nel contraddire il Var. Il fischietto sardo è uno degli arbitri più giovani nella Can A-B. Trentaquattro anni, Collu aveva già arbitrato tre gare in A, entrambe nella passata stagione; si tratta di Verona-Monza, terminata 1-3, in favore dei brianzoli, e Monza-Genoa, finita 1-0 per i biancorossi. Al Dall’Ara il 2 novembre scorso il debutto stagionale in Bologna-Lecce.

I precedenti di Collu con Fiorentina e Genoa

Collu non aveva precedenti con la Fiorentina, ma Palladino (che era in tribuna per squalifica) lo aveva già trovato due volte, ovviamente quando era alla guida del Monza. E in entrambe le circostanze ha vinto (la prima contro il Verona e la seconda volta proprio contro il Genoa). Debutto anche col Grifone. E’ stato coadiuvato dagli assistenti Tolfo e Dei Giudici con Santoro IV uomo, Gariglio al Var e Paterna all’Avar.