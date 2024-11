Bologna-Lecce, moviola: l’eurogol annullato e i due rigori negati dopo il 90', quante polemiche

La prova dell’arbitro Collu al Dall’Ara nell’anticipo di serie A analizzata ai raggi X, il fischietto sardo era alla terza gara nella massima serie

Giuseppe Collu, la scelta di Rocchi per Bologna-Lecce, è uno dei fischietti più giovani nella Can A-B. Trentaquattro anni, Collu aveva già arbitrato due gare in A, entrambe nella passata stagione; si tratta di: Verona-Monza, terminata 1-3, in favore dei brianzoli, e Monza-Genoa, finita 1-0 per i biancorossi. Al Dall’Ara il debutto stagionale ma come se l’è cavata oggi?

I precedenti di Collu con Bologna e Lecce

Per Collu è stato un debutto assoluto con entrambe le squadre, non avendo mai arbitrato in nessuna occasione i due club.

L’arbitro ha ammonito quattro giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Rossi e Ceccon con Galipò IV uomo, Ghersini al Var e Massa all’Avar, l’arbitro ha ammonito 4 giocatori: Urbanski, Pelmard, Ndoye e Gaspar

Bologna-Lecce, i casi da moviola

Questi i principali episodi dubbi. Al 30′ gran gol di Rafia che esulta ma è tutto vano, l’arbitro annulla per un precedente fallo di Dorgu su Lucumi. Al 35′ va a terra in area Odgard ma l’arbitro lascia correre, la trattenuta era reciproca col giocatore del Lecce Ramadani. Dopo i primi 45’ la gara è ripresa in ritardo perché l’assistente Rossi si è fatto male ed è rimasto a bordocampo nella ripresa, il suo posto è stato preso dal IV uomo Galipò. Al 51′ Ndoye resta a terra dopo un contatto con Gaspar: l’arbitro lascia correre. Al 58′ Ndoye reclama un altro rigore per una trattenuta di Pelmard appena dentro l’area ma per Collu non c’è niente neanche stavolta.

Diventa una sfida personale tra l’arbitro e il giocatore rossoblù quando il fischietto sardo subito dopo gli fischia un mani inesistente sotto porta, facendolo innervosire ulteriormente. Al 65′ giallo eccessivo per Urbanski per un intervento su Rafia. Al 71′ giallo a Pelmard che entra duro da dietro su Ndoye all’altezza della metà campo. Al 72′ trattenute ripetute di Ndoye ai danni di Pierotti che stava scappando in contropiede e cartellino giallo inevitabile. All’86’ ammonito anche Gaspar per un fallo a gamba alta ai danni di Fabbian. Dopo il gol di testa di Orsolini ultimi brividi nel recupero: al 90′ Coulibaly cade in area dopo un contatto con Beukema ma Collu lascia correre e subito dopo è il Bologna a protestare per un mani ma anche stavolta il fischietto sardo lascia giocare. Dopo 4′ di recupero Bologna-Lecce finisce 1-0.