Chi è l’arbitro Giuseppe Collu di Cagliari, neo-promosso in Can

Il sardo classe '90, appartentente alla sezione di Cagliari, ha conquistato la promozione alla CAN A-B: è reduce da ben cinque stagioni in Serie C

14-08-2023 11:28

Fin da bambina il calcio è la mia passione e scrivere di questo sport, Parola dopo parola, è motivo d'orgoglio per lasciare il segno raccontando le emozioni che solo il “pallone” sa regalare. Indago, scandaglio, analizzo e creo contenuti Essere giornalista non è solo un lavoro ma un sogno da realizzare e apprezzare ogni giorno.

Dai dilettanti alla Serie C, fino al grande salto in cadetteria e massima Serie. Anche Giuseppe Collu, fischietto trentareenne della sezione di Cagliari, è stato promosso dal designatore Gianluca Rocchi dalla CAN C alla CAN A-B per la prossima stagione sportiva.

Ennesima soddisfazione per la Sardegna, essendo il secondo sardo dopo Antonio Giua ad aver conquistato l’attesa promozione. Il classe ’90, con un passato anche da calciatore, ha ricevuto i complimenti del Vicepresidente LND e Presidente del CR Sardegna Gianni Cadoni, nonchè quelli del Presidente dell’AIA Sardegna Roberto Branciforte. Adesso, per Collu, si attende solo il debutto in Serie B.

La carriera dell’arbitro Giuseppe Collu

Per Giuseppe Collu tutto è iniziato nella stagione 2015/16. Il fischietto sardo ha arbitrato ben 56 gare di Serie D, dal girone A fino al girone I: tra queste, sono incluse anche alcune sfide di Coppa Italia di categoria, insieme ai playoff e alla poule scudetto. Dopo aver figurato nella direzione arbitrale anche di gare di Primavera e Campionato U17, è arrivato il momento del grande salto tra i professionisti.

Tra le file della Serie C e quelle della Primavera, Collu ha arbitrato per ben cinque stagioni, collezionando nell’ultima stagione ben 24 fischietti. Inoltre, il trentatreenne, ha diretto la semifinale playoff di Lega Pro tra Cesena e Lecco, oltre alla finale di Coppa Italia Primavera tra Fiorentina U19 e Roma U19.

Giuseppe Collu: le statistiche della stagione 2022/23

Tra le 24 gare che Giuseppe Collu ha arbitrato nell’ultima stagione, ben 19 sono state messe a referto in Serie C. Tra queste, oltre alla sfida tra Cesena e Lecco, ha diretto la gara dei playoff tra Pescara e Virtus Verona, ma anche il playout tra AlbinoLeffe e Mantova. Nel bilancio totale, figurano anche quattro gare tra Primavera 1 e Primavera 2, oltre alla semifinale di Coppa Italia.

Dunque, Giuseppe Collu, nell’ultima stagione ha conferito ben 128 cartellini gialli, insieme a quattro espulsioni, sette doppie ammonizioni e l’assegnazione di quattro calci di rigore. Il cagliaritano, nella stagione 2023/24, ha esordito con l’arbitraggio della gara di Coppa Italia tra Cosenza e Sassuolo, andata in scena nella giornata di domenica 13 agosto.

CAN: ecco chi è stato promosso da Gianluca Rocchi

Non solo Giuseppe Collu. Il designatore Gianluca Rocchi ha promosso altri quattro fischietti dalla CAN C alla CAN A-B. Oltre al cagliaritano, a prendersi un posto nella massima categoria di arbitraggio, c’è Kevin Bonacina, della sezione di Bergamo, insieme a Davide Di Marco di Ciampino, Paride Tremolada di Monza e, infine, Marco Monaldi della sezione di Macerata.