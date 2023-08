Coppa Italia, risultati: Candreva trascina la Salernitana, Sassuolo vince ma non convince, bene Lecce, Monza eliminato

Il turno dei trentaduesimi di Coppa Italia in pillole. Salernitana e Lecce di misura, il Sassuolo invece soffre sino all'ultimo. La Reggiana, infine, elimina sul filo di lana il Monza

13-08-2023 23:26

È andata in archivio un’altra giornata di Coppa Italia con il turno dei trentaduesimi dell’edizione 2023-2024 del torneo. Quattro partite in programma, a partire da Salernitana-Ternana, con Candreva protagonista principale all’Arechi dell’1-0 finale, seguita poi da un Cosenza-Sassuolo dove i neroverdi, che hanno dovuto fare a meno del chiacchierato (per via del mercato) Berardi, hanno faticato non poco per avere la meglio sui rivali. Chiusura poi con Lecce-Como e con Monza-Reggiana, con un finale a sorpresa per quest’ultima partita quando tutto sembrava predisposto per i supplementari.

Salernitana-Ternana, la decide Candreva

La giornata odierna della Coppa Italia si è aperta con il match in rima baciata Salernitana-Ternana. Se l’ultima volta che le due squadre si affrontarono (era il lontano 18 agosto 2002) la sfida finì con un pareggio sul 2-2, questa volta Candreva al 7′ del primo tempo mette a segno la rete su punizione al limite dell’area, regalando il vantaggio agli uomini di Sousa poi conservato sino al fischio finale.

I padroni di casa, schierati con un 3-5-2 (stesso modulo per gli ospiti) hanno ben figurato in fase difensiva mantenendo il gol in più rispetto alla squadra di Lucarelli, non esattamente in partita in un primo tempo dai ritmi abbastanza bassi e una sola occasione pericolosa per la Salernitana (Ferrante servito da Faletti per la conclusione che però non buca la porta alle spalle di Costil). Nel secondo tempo Sousa sostituisce Pirola, infortunato, chiamando dalla panchina Fazio. La linea difensiva ha richiesto quindi un po’ di assestamento, ma in ogni caso i granata hanno tenuto a bada le velleità di pareggio della Ternana sino al 99′, quando l’arbitro ha fischiato determinando il passaggio del turno della Salernitana, che nei sedicesimi affronterà la vincente di Sampdoria-Sudtirol. Man of the match il citato Candreva, specialista delle punizioni e che con il suo tiro spedisce chirurgicamente la palla nelle breccia dei rivali, uccellando il portiere Iannarilli.

Il Sassuolo (senza Berardi) fatica ma supera il Cosenza

Il programma odierno dei trentaduesimi prevedeva poi Cosenza contro Sassuolo. Oltre a Frattesi, accasatosi da tempo all’Inter, i neroverdi avevano un’altra assenza di peso (neanche presente in panchina) nella loro prima stagionale, ovvero Domenico Berardi. In questo caso si è parlato di un permesso per stare vicino alla famiglia dopo la nascita del secondo figlio, ma tiene comunque banco l’indiscrezione che vede il centrocampista sempre più vicino alla Juventus.

Gli uomini di Dionisi sudano sette camicie, faticano non poco in una partita che si è trascinata ai supplementari ma alla fine ottengono il pass per i sedicesimi (giocheranno contro la vincente di Spezia-Venezia) con un punteggio finale di 5-2 a loro favore. Scongiurato il rischio di un’altra eliminazione al primo turno della Coppa Italia come nella stagione precedente (allora contro il Modena).

Al 9′ minuto Tutino ha gelato gli ospiti andando in rete con un tiro di destro dal dischetto, ma nel recupero del primo tempo Bajrami ha siglato il pareggio su assist di Henrique. Alla ripresa le speranze del Sassuolo sembrano diventare molto concrete con il 2-1 ottenuto su rigore trasformato da Pinamonti, concesso dall’arbitro Meroni per un fallo di mano in area. Ma il Cosenza ha risposto con un colpo di testa di Mazzocchi al 90′, ed ecco quindi che la partita è entrata nei supplementari: qui il Sassuolo si è scatenato, prima con Ceide, e poi con la doppietta firmata da Mulattieri, fresco di approdo al Sassuolo, con entrambi i gol segnati nel secondo tempo supplementare.

Il Lecce batte il Como, bene il nuovo arrivato Almqvist

Spostiamoci quindi al sud con Lecce-Como, con i pugliesi di D’Aversa a cui basta un 1-0 ai rivali lariani per accedere ai sedicesimi (dove affronteranno il Parma). A decidere la partita per i salentini è stato Almqvist, uno degli ultimi acquisti, che su calcio d’angolo ha sorpresa un Semper che ha comunque dato una generale buona prova di sé nella porta del Como. Bene anche il giovane Dorgu per la sponda leccese.

Monza eliminato, Reggiana di rimonta

Infine, chiudiamo con Monza-Reggiana, con i brianzoli reduci dalla sconfitta ai rigori contro il Milan nel primo Trofeo Silvio Berlusconi e i rivali allenati dall’ex rossonero Alessandro Nesta che nel turno preliminare si sono distinti per il 6-2 nei confronti del Pescara, con una doppietta di un Portanova al centro di diverse polemiche per un caso giudiziario in cui è coinvolto e per il quale il giocatore si è dichiarato innocente.

La squadra di Palladino ha siglato la prima rete del match al 22′ con il nuovo acquisto D’Ambrosio, su sviluppo da calcio d’angolo con un destro da posizione ravvicinata. Ma successivamente al 68′ il pareggio firmato da un appena entrato in campo Nardi sembra far smarrire la bussola al Monza. La Reggiana ha quindi spinto i motori verso la rimonta quando il match sembrava instradato verso i supplementari: Cigarini, su rigore, chiude la pratica portando la squadra ai sedicesimi di Coppa Italia, dove affronterà il Genoa.