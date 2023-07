Portanova alla Reggiana, scoppia il caos in città: pronto un sit-in di protesta "Stupratori in campo non ne vogliamo"

La scelta della Reggiana di ingaggiare l’ex centrocampista del Genoa, Manolo Portanova, condannato in primo grado per stupro scatena le proteste dell’associazione “Non una di meno”: pronto un sit in davanti al Municipio

21-07-2023 17:00

“Stupratori in campo non ne vogliamo”, è questo il messaggio forte ed esplicito lanciato dall’associazione “Non una di meno”. A scatenare la protesta a Reggio Emilia è stato l’ingaggio da parte della Reggiana, dell’ex centrocampista del Genoa, Manolo Portanova condannato in primo grado per violenza sessuale di gruppo.

Portanova alla Reggiana: il sit in di protesta al Municipio

Da quando è stato annunciato l’arrivo di Manolo Portanova alla Reggiana, in città si è scatenato un vero e proprio putiferio. Molti tifosi della squadra di Reggio Emilia, infatti, si sono schierati a difesa del giocatore in nome del garantismo (sostenendo che fino al terzo grado nessuno è condannato) ma c’è chi invece ha deciso di continuare la sua protesta.

E’ il caso dell’Associazione “Non una di meno”, che da sempre lotta al fianco delle donne vittime di violenza che ha organizzato per questa sera alle ore 20.30 in piazza Prampolini, un sit-in dal titolo chiarissimo “Stupratori in campo non ne vogliamo”.

Reggio Emilia, l’associazione contro l’arrivo di Portanova

L’associazione “Non una di meno” ha fatto sentire la sua voce con i soci e la farà sentire ancora una volta con la manifestazione di protesta organizzata per questa sera. Sulla pagina Facebook dell’associazione si legge: “Invitiamo la comunità a partecipare contro l’ennesima offesa alle vittime di violenza patriarcale che ha macchiato la nostra città. Una vicenda orribile di cui si è resa protagonista la dirigenza della Reggiana perché sono gli interessi economici e di prestigio della squadra a valere più di ogni altra cosa”.

“Si decide – continua il comunicato – di proteggere un uomo accusato e condannato per stupro in primo grado, di chiudere per così dire un occhio, di sminuire l’accaduto perché per alcuni la politica in certe cose non dovrebbe entrare, meno che mai nello sport. Siamo furiose e indignate, porteremo in pazza la nostra rabbia e la nostra vibrante protesta”.

Portanova, il trasferimento fallito a Bari e la vicenda

Portanova ha già dovuto affrontare le conseguenze della sua vicenda giudiziaria quando lo scorso gennaio è saltato il suo trasferimento al Bari a causa delle proteste dei tifosi pugliesi. Lo scorso dicembre l’ex calciatore del Genoa è stato condannato in primo grado per violenza sessuale di gruppo in relazione agli abusi compiuti insieme ad altre tre persone nei confronti di una ragazza nel centro storico di Siena.