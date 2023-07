Portanova dopo la condanna riparte dalla Reggiana: è polemica sul web

Il giocatore arriva in prestito dal Genoa, a dicembre era stato condannato a 6 in primo grado per stupro: alcuni tifosi si ribellano, il Comune emiliano si schiera con il club neopromosso in B

19-07-2023 17:08

La Reggiana, neopromossa in serie B, potrebbe essere la nuova squadra di Manolo Portanova, il calciatore condannato in primo grado a 6 anni per stupro nello scorso dicembre: il suo prestito dal Genoa, annunciato dal club emiliano, ha scatenato un putiferio sul web.

Reggiana: in arrivo Portanova, condannato in primo grado per stupro

La Reggiana ha annunciato di aver raggiunto l’accordo col Genoa per il prestito annuale di Manolo Portanova, il giocatore che a dicembre scorso fu condannato in primo grado a 6 anni per stupro dal Tribunale di Siena.

In attesa del perfezionamento dell’accordo da parte delle due società Portanova “verrà aggregato al club granata con nulla-osta da parte del club ligure – si legge nella nota della Reggiana -. L’autorizzazione sarà valida fino al perfezionamento del contratto, che dovrebbe avvenire nelle prossime settimane”.

Portanova alla Reggiana, la protesta dei tifosi

La notizia del prossimo tesseramento di Portanova da parte della Reggiana ha immediatamente scatenato un’ondata di reazioni sul web e a Reggio Emilia. La Cgil locale, per voce della segretaria Elena Strozzi, s’è domandata se l’ingaggio di un calciatore condannato per stupro, seppur in primo grado, “sia opportuna per la squadra di calcio della nostra città”.

Sul web, poi, sono stati molti i tifosi della Reggiana che si sono ribellati, con alcuni che hanno minacciato di restituire l’abbonamento. “Giocherà serenamente fino a sentenza definitiva”, commenta Giulio. “Abbiamo preso un condannato per stupro? Bello schifo”, aggiunge Testa Quedra “Speriamo in una rapida retrocessione”, si augura addirittura Marco.

Portanova alla Reggiana: i garantisti tra i tifosi

Sull’altro fronte c’è chi ricorda che la sentenza su Portanova non è definitiva: mancano altri due gradi di giudizio che potrebbero del tutto scagionare il calciatore. “Intollerabile il berciare di quelli che vogliono linciare Portanova prima di una sentenza definitiva: il caso Mendy insegna…”, scrive Bond ricordando il caso del difensore francese recentemente assolto dopo un lungo iter giudiziario.

La tesi “innocentista” è adottata anche dalle assessore comunali di Reggio Emilio Raffaella Curioni e Annalisa Rabitti: “La condanna del giocatore per violenza sessuale di gruppo è stata emessa dal giudice di primo grado. È un dato di assoluto rilievo. Esistono tuttavia altri due gradi di giudizio e questa sentenza non è perciò definitiva”, dichiarano le due esponenti della giunta.

Portanova e il trasferimento al Bari saltato a gennaio

Nello scorso dicembre Portanova era stato condannato per violenza sessuale di gruppo in relazione agli abusi compiuti insieme ad altri tre ragazzi su una ragazza in un appartamento nel centro storico di Siena la notte tra il 30 e il 31 maggio. A gennaio, dopo la sentenza, è stato vicinissimo al passaggio al Bari, bloccato per la veemente protesta dei tifosi pugliesi, contrari al suo approdo in biancorosso.