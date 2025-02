Grazie per avere seguito con noi la diretta di questo match, arrivederci al prossimo turno di Serie A!22:36

90'+7' Fine partita: FIORENTINA - INTER 3-0.22:30

90'+2' Entra anche Caprini per Kean.22:25

90'+1' Nella Fiorentina entra Cataldi per Beltran.22:24

90' Ci saranno 6 minuti di recupero.22:25

89' GOL! FIORENTINA - Inter 3-0! Rete di Kean. Prova ad impostare l'Inter, Dimarco sbaglia il passaggio verso il compagno, Kean interviene, prende la palla e dalla distanza infila Sommer.



Guarda la scheda del giocatore Moise Kean22:24

88' Nella Fiorentina entra Colpani per Gosens.22:21

87' Tentativo di sponda di Lautaro Martinez, Arnautovic prova a toccare la palla sotto porta ma De Gea esce sicuro..22:21

82' Entra Asllani per Frattesi.06:07

82' Due cambi nell'Inter, entra Taremi per Carlos Augusto.22:16

81' Cross di Dimarco, colpo di testa di Arnautovic. Palla alta sopra la traversa.22:14

80' Accelerata di Lautaro Martinez che prova la conclusione sul primo palo da posizione defilata. La palla colpisce l'esterno della rete.22:13

77' Ci prova Parisi dalla distanza, Sommer è attento e blocca sicuro.22:10

75' Dimarco prova la conclusione dai 40 metri, De Gea rientra in tempo e blocca la sfera.22:08

73' Destro a giro di Barella, palla alla sinistra di De Gea.22:06

69' Arnautovic prende il posto di Mkhitaryan.22:05

69' Dentro Dimarco per Bastoni.22:05

69' Cambi nell'Inter, entra Barella per Calhanoglu.22:05

69' Cartellino giallo per Kean per essersi tolto la maglia dopo il gol.22:05

68' GOL! FIORENTINA - Inter 2-0! Rete di Kean. Dodo dalla trequarti alza la testa e serve sul secondo palo Kean che stacca di testa e infila Sommer.



Guarda la scheda del giocatore Moise Kean22:02

67' L'Inter cerca la giocata, la Fiorentina rimane molto attenta in difesa.22:00

62' Si butta in avanti l'Inter, ci prova Lautaro Martinez da posizione defilata, Ranieri interviene e spazza via la palla.21:56

59' GOL! FIORENTINA - Inter 1-0! Rete di Ranieri. Calcio d'angolo calciato da Mandragora, pallone morbido in mezzo, Ranieri anticipa Frattesi e infila Sommer.



Guarda la scheda del giocatore Luca Ranieri21:54

54' Prova a coordinarsi Lautaro Martinez, su un pallone proveniente dalla fascia destra, ma impatta male la sfera. Conclusione alta sopra la traversa.21:49

51' Dodo spizza di testa per Kean che prova la conclusione da posizione defilata. Palla alta sopra la traversa.21:44

49' Riparte subito in avanti l'Inter, la Fiorentina sta sulle difensive.21:41

46' Inizia il secondo tempo di FIORENTINA - INTER. Si riparte senza sostituzioni.21:37

Partita equilibrata, l'Inter prova a controllare il gioco ma è la Fiorentina a sfiorare il vantaggio con un colpo di testa di Kean e una conclusione in diagonale di Dodo.21:21

45'+4' Fine primo tempo: FIORENTINA - INTER 0-0.21:20

45'+4' Punizione dalla trequarti per l'Inter, Calhanoglu crossa in area, De Gea blocca la sfera dopo un batti e ribatti.21:20

45' Ci saranno 4 minuti di recupero.21:17

42' Problemi per Mandragora ma sembra poter continuare.21:13

39' DODO! Kean serve Dodo sulla corsia di destra e parte in velocità, l'esterno entra in area ma non trova l'angolo alla destra di Sommer.21:10

34' SOMMER! Pallone crossato in area da Parisi dalla sinistra, Kean sotto porta schiaccia di testa, Sommer d'istinto salva la propria porta.21:05

30' L'Inter va in rete con Carlos Augusto, abile a sfruttare una conclusione da fuori area di Bastoni e a trovarsi al posto giusto. Doveri dopo un check al VAR annulla per fuorigioco.21:03

29' Calcio di punizione per l'Inter dalla trequarti, Calhanoglu crossa in area, difesa della Fiorentina attenta e dopo un batti e ribatti la palla viene spazzata in calcio d'angolo.21:01

26' Prova ad alzare il baricentro la Fiorentina, dopo il buon avvio dell'Inter.20:57

22' Incursione di Bastoni che arriva al limite e prova la conclusione, Ranieri in scivolata manda in angolo.20:53

20' Ci prova Lautaro Martinez dalla distanza, De Gea smanaccia a lato.20:50

17' SI RIPARTE. Arbitra Doveri.20:47

17' Nella Fiorentina non c'è Gudmundsson, nemmeno in panchina, per una tonsillite, in avanti Kean è supportato da Beltran. Dodo e Parisi a tutta fascia, mentre in mezzo al campo giocano Mandragora e Richardson. Turnover tra le file dell'Inter con Pavars, Dimarco e Barella che partono fuori, al loro posto ci sono Bisseck, Carlos Augusto e Frattesi. In attacco confermata la coppia Thuram, Lautaro Martinez.20:19

17' Formazione INTER (3-5-2): Sommer - Bisseck, De Vrij, Bastoni - Dumfries, Frattesi, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto - Thuram, Lautaro Martinez. A disposizione: J. Martinez, Calligaris, Zielinski, Arnautovic, Acerbi, Asllani, Barella, Pavard, Dimarco, Darmian, Taremi.20:19

17' Formazione FIORENTINA (4-4-2): De Gea - Comuzzo, Pongracic, Ranieri, Gosens - Dodo, Mandragora, Richardson, Parisi - Beltran, Kean. A disposizione: Terracciano, Martinelli, Moreno, Cataldi, Harder, Rubino, Caprini, Colpani.20:19

17' Si riprenderà dal 17esimo minuto di gioco e potranno scendere in campo solamente i calciatori già tesserati dalle due società al 1° dicembre 2024. Quindi gli innesti di Gennaio non ci saranno.20:19

17' A distanza di poco più di due mesi si riprende oggi l'incontro tra Fiorentina e Inter, interrotto al 17esimo minuto per il malore accusato da Bove.20:19

16' Partita ufficialmente sospesa a data da destinarsi. Bove è in ospedale, respira e verrà controllato.20:19

16' La partita con ogni probabilità non riprenderà e verrà rinviata a data da destinarsi. A gioco interrotto Bove è crollato a terra ed è subito parsa molto seria la situazione. Un'ambulanza ha portato via il giocatore, si aspettano notizie.20:19

16' I giocatori lasciano tutti il campo, la partita non prosegue. Il giocatore è stato portato via in ambulanza.20:18

16' Ambulanza in campo pronta a portare via il giocatore. Tutti molto preoccupati in campo, difficile si possa continuare a giocare.20:18

16' Partita momentaneamente interrotta. Tutto in cerchio intorno al giocatore.20:18

16' Bove crollato a terra all'improvviso. Entrano subito i soccorsi.20:18

15' Lautaro Martinez va in gol su un lancio di Dumfries, ma l'assistente aveva già la bandierina alzata. Tutto fermo.18:17

10' Contatto tra Dumfries e Bove in area della Fiorentina, a colloquio con il VAR Doveri che poi lascia proseguire.18:11

5' Cerca spazio al limite dell'area Kean, per poi provare un tiro strozzato. Palla alla destra di Sommer.18:06

2' SUBITO KEAN! Imbucata di Adli per Kean, l'attaccante entra in area e calcia di potenza, Sommer è attento.18:03

1' FISCHIO D’INIZIO DI FIORENTINA - INTER. Arbitra Doveri.18:01

Nella Fiorentina davanti a De Gea il tandem italiano formato da Comuzzo e Ranieri. Dietro alla punta Kean, il trio formato da Colpani, Beltran e Bove. Recuperato e in panchina Gudmundsson prontto a subentrare. Titolari in attacco nei nerazzurri che schierano Martinez e Thuram come terminali offensivi, In difesa tante assenze, giocano Bisseck, De Vrij e BastonI, sulle ali Dumfries da una parte e Dimarco dall'altra.17:12

Formazione INTER (3-5-2): Sommer - Bisseck, De Vrij, Bastoni - Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco - Thuram, Lautaro Martinez. A disposizione: J. Martinez, Calligaris, Zielinski, Arnautovic, Correa, Frattesi, Buchanan, Asllani, Darmian, Palacios, Aidoo, Taremi.18:17

Formazione FIORENTINA (4-2-3-1): De Gea - Dodo, Comuzzo, Ranieri, Gosens - Adli, Cataldi - Colpani, Beltran, Bove - Kean. A disposizione: Terracciano, Martinelli, Biraghi, Pongracic, Sottil, Mandragora, Gudmundsson, Ikone, Moreno, Richardson, Martinez Quarta, Kayode, Parisi, Kouame.17:07

La Fiorentina viene da sette successi consecutivi in campionato e nn perde da metà settembre contro l'Atalanta. Anche l'Inter è in serie positiva, l'ultimo ko in Serie A risale al derby di fine settembre.14:53

Scontro ad alta quota tra Fiorentina e Inter, entrambe nel mucchietto di squadre al secondo posto con 28 punti in classifica e reduci da una settimana di successi in Coppa e campionato.14:50

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp