Scudetto, Napoli e Inter calendario a confronto da qui alla fine: perché gli azzurri sono favoriti

A 15 giornate dalla fine del campionato la squadra di Conte è prima con 3 punti di vantaggio, non ha le coppe e giocherà in casa lo scontro diretto

Mancano quindici giornate dalla fine del campionato ma il risultato del recupero di ieri tra Fiorentina e Inter ha tracciato un solco importante nella lotta scudetto: via l’asterisco, la classifica è finalmente reale e vede il Napoli primo con tre punti di vantaggio. Non è solo per questo motivo che Conte appare favorito rispetto a Inzaghi: Napoli può legittimamente sognare il quarto tricolore della sua storia anche se la strada è ancora lunga.

Perché il Napoli è favorito sull’Inter

I malumori per un mercato di gennaio deludente, come ammesso dallo stesso ds azzurro Manna, sono già quasi dimenticati a Napoli. Il +3 sull’Inter va sommato ad altri tre fattori pesantissimi che potrebbero far pendere la bilancia dalla parte degli azzurri. Innanzitutto il calendario, sulla carta, è leggermente meno difficile. Punto due: lo scontro diretto con i nerazzurri – dopo l’1-1 dell’andata al Meazza – si giocherà al Maradona. Punto 3: l’Inter ha le coppe, il Napoli no (è fuori anche dalla coppa Italia).

Come arrivano Napoli e Inter allo scontro diretto

Indubbiamente la partita del 2 marzo (che verrà però sicuramente anticipata) potrebbe essere decisiva per l’una o per l’altra squadra ma come arrivano Napoli e Inter allo scontro diretto? Domenica il Napoli ospiterà l’Udinese mentre il giorno dopo si scontreranno di nuovo Inter e Fiorentina ma a San Siro: vista anche la partita di ieri, sembra un turno favorevole alla capolista.

La settimana successiva impegno di pari difficoltà per entrambe: il 15 febbraio il Napoli sarà sul campo della Lazio mentre i nerazzurri dovranno vedersela allo Stadium contro la Juventus. Nella 26.a giornata altra trasferta per gli azzurri, contro il Como, mentre la squadra di Inzaghi ospiterà il Genoa. In più i campioni d’Italia avranno il match di Coppa Italia contro la Lazio che si inserirà proprio tra Genoa e Napoli.

Il calendario di Napoli e Inter da qui a fine stagione

Ecco i calendari di Inter e Napoli a confronto, giornata dopo giornata