Inter-Fiorentina, i nerazzurri vanno in vantaggio grazie a un corner inesistente: furia viola e polemiche sul web

Polemiche in campo e sui social per il gol del vantaggio dell'Inter contro la Fiorentina, nato da un corner inesistente

Polemiche sui social e da parte dei giocatori della Fiorentina in occasione del gol del vantaggio dell’Inter arrivato grazie a un autogol di Marin Pongracic su un corner inesistente assegnato dall’arbitro Federico La Penna ai nerazzurri.

Inter-Fiorentina, polemiche sul corner da cui nasce il vantaggio dell’Inter

Dopo essere andata vicina al gol in più occasioni in avvio di partita con Lautaro Martinez, fermato dalla traversa, e Nicolò Barella, poco fortunato con una bella rovesciata, l’Inter ha trovato il vantaggio al 28’ grazie a un’autorete di Marin Pogracic su un corner calciato da Hakan Calhanoglu. Il calcio d’angolo da cui è nato l’autogol non avrebbe dovuto essere concesso ai nerazzurri, visto che il pallone crossato da Alessandro Bastoni, e da cui è poi derivata la deviazione viola per il corner, era già uscito di qualche centimetro al momento del traversone del difensore come testimoniano molti fermi immagine sui social, motivo per cui i giocatori della Fiorentina hanno a lungo protestato con l’arbitro dopo l’assegnazione dell’angolo.

Sui social scoppia la polemica

La svista arbitrale ha ovviamente scatenato la polemica reazione dei tifosi della Fiorentina, oltre che quella dei tifosi rivali dei nerazzurri e di quelli del Napoli, che si stanno contendendo lo scudetto proprio con l’Inter. C’è chi come Juliens sostiene che ormai il campionato italiano abbia perso tutta la propria credibilità: “Schifo totale. Le bische in carcere sono più regolari di questa Serie A”; o chi se la prende semplicemente con l’arbitraggio: “Scandaloso….VERGOGNA. Arbitraggio da ufficio inchieste…che m***e…”; e chi va indietro nel tempo ricordando le inchieste sull’Inter e il passato bianconero del presidente Giuseppe Marotta come Flavia: “Sì ma ricordiamoci che giochiamo in casa dei pignorati che hanno l’ex dg della Juve come presidente (pensa che combinazione)”. Lapo propone invece di imitare i giocatori dell’Adama Demirspor, che hanno abbandonato il campo contro il Galatasaray dopo una simulazione di Dries Mertens: “Facciamo come i turchi”.

Il mancato intervento del var, poi decisivo nel rigore

Nonostante le immagini abbiano evidenziato l’errore dell’arbitro Federico La Penna, il var non è potuto intervenire per annullare la rete dell’Inter, visto che non può intervenire sulle decisioni riguardanti l’assegnazione di calci d’angolo. Pochi minuti dopo si è verificato un nuovo episodio dubbio che ha scatenato altre polemiche da parte dei giocatori della Fiorentina per un fallo di mano in area di Matteo Darmian non ravvisato dal direttore di gara. Fortunatamente per i viola questa volta il var è potuto intervenire e ribaltare la decisione sul campo dell’arbitro, che dunque assegnato agli ospiti il rigore, realizzato poi da Rolando Mandragora.