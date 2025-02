L'Inter batte 2-1 la Fiorentina e si porta a -1 dal Napoli. Il risultato si sblocca al 28', autorete di Pongracic sugli sviluppi di un corner. Pari di Mandragora al 44' dal dischetto. Il gol decisivo lo firma Arnautovic di testa al 52' su assist di Carlos Augusto.

Nel prossimo turno di campionato per l'Inter impegno in trasferta sul campo della Juventus, la Fiorentina affronterà in casa il Como.

Le Pagelle