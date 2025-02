Pagelle Inter-Fiorentina 2-1: la risolve Arnautovic dalla panchina, Pongracic sfortunato. Nerazzurri a -1 dal Napoli

Match ad alta intensità a San Siro: la sblocca l'autogol di Pongracic, Mandragora ristabilisce la parità su penalty. Decisivo nella ripresa l'attaccante austriaco

L’Inter si riscatta dalla sconfitta di giovedì contro la stessa Fiorentina e conquista tre punti fondamentali nella corsa al vertice. A San Siro, il match si sblocca con un autogol di Pongracic, ma la Viola risponde con il rigore trasformato da Mandragora, concesso per un tocco di braccio in area di Darmian. Nella ripresa, i nerazzurri trovano il gol decisivo con un colpo di testa di Arnautovic, entrato al 28′ al posto dell’infortunato Thuram. La squadra di Inzaghi torna a -1 dal Napoli di Conte, mentre la Fiorentina di Palladino resta ferma a quota 42 punti.

Inter-Fiorentina, la chiave del match

L’esplosività dell’Inter e la voglia di riscattarsi dalla battuta d’arresto quattro giorni fa contro la stessa Viola. I nerazzurri spingono dal primo minuto, sfiorano più volte il gol fino all’autorete di Pongracic che cambia il risultato. La Fiorentina ristabilisce la parità con il penalty trasformato da Mandragora, ma a inizio ripresa i nerazzurri si confermano letali con la loro aggressività e qualità. Arnautovic segna il gol decisivo per la vittoria. Termina in crescendo la squadra di Palladino grazie ai cambi, ma non basta per rimettere in equilibrio la sfida contro un’Inter solida e resiliente.

Rivivi le fasi salienti del match

Inter, le pagelle

Sommer 6: Spiazzato da Mandragora sul rigore, per il resto mai realmente chiamato in causa.

Pavard 6: Prestazione solida del difensore nerazzurro.

Acerbi 6.5: Torna dal primo minuto e guida la difesa con esperienza.

Bastoni 6: Si propone con continuità in fase offensiva, anche se sbaglia un paio di cross nella prima parte di gara. Esce dal campo molto affaticato. (19′ st Zalewski 6: Entra bene in partita).

Darmian 5.5: Chiamato a sostituire lo squalificato Dumfries. Poi il tocco di braccio che concede penalty alla viola. Sfortunato.

Barella 6.5: Gran prestazione del nerazzurro. Sfiora un eurogol in rovesciata nel primo tempo e va vicino alla rete su punizione nella ripresa.

Calhanoglu 6: Terza gara consecutiva da titolare dopo l'infortunio. Qualche segnale di crescita, ma ancora lontano dalla miglior forma. (1′ st Zielinski 6: Entra con personalità).

Mkhitaryan 6: Gioca con il freno a mano tirato dopo il giallo nel primo tempo, ma resta in campo e svolge il suo lavoro con esperienza. (19′ st Frattesi 6: Svolge i suoi compiti senza particolari guizzi).

Carlos Augusto 6.5: Pericoloso in area con una conclusione acrobatica che scheggia il palo. Nella ripresa serve l'assist per il gol di Arnautovic.

Lautaro Martinez 6.5: Solito capitano. Parte subito forte con una conclusione insidiosa e colpisce una traversa di testa. Sempre nel vivo dell'azione.

Thuram 6: Esce dopo 27 minuti a causa di una contusione alla caviglia sinistra. (27′ pt Arnautovic 7: Il più atteso di tutti. Colpo di testa e porta avanti i suoi. Dolore all'adduttore, è costretto a uscire anche lui. 30′ st Taremi ng)

Fiorentina, top e flop