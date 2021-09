La Roma 2021-22 non si nasconde: vuole puntare a qualcosa di grosso. Non a caso ha preso uno degli allenatori più vincenti d’Europa, Mourinho e gli ha dato un ingaggio quasi da top player: 7 milioni a stagione. La società giallorossa si è liberata di ingaggi ingombranti (Dzeko, Pastore e Lopez su tutti) e ha ringiovanito la rosa con innesti importanti e piuttosto costosi. Adesso il giocatore più pagato in rosa è l’inglese Abraham che prende 5 milioni all’anno, seguito in classifica dal connazionale Chris Smalling a 3,8 milioni. L’armeno Mkhitaryan prende 3,5milioni e come lui gli azzurri El Shaarawy e Lorenzo Pellegrini, mentre subito dietro a quota 3 milioni c’è turbo Spinazzola e il regista Veretout. A proposito di nuovi ci sono Shomurodov e Rui Patricio che prendono 2,5 milioni a stagione. Mentre il baby prodigio Nicolò Zaniolo ne prende “solo” 2,5 e i giallorossi devono stare attenti.

Roma 2021-22, gli ingaggi di tutti i giocatori da Abraham a Smalling, da Zaniolo a Lorenzo Pellegrini

Giocatore Ingaggio Tammy Abraham 5 Chris Smalling 3,8 Stephan El Shaarawy 3,5 Lorenzo Pellegrini 3,5 Henrikh Mkhitaryan 3,5 Leonardo Spinazzola 3 Jordan Veretout 3 Eldor Shomurodov 2,5 Rui Patricio 2,5 Federico Fazio 2,5 Nicolò Zaniolo 2,5 Amadou Diawara 2,5 Borja Mayoral 2,3 Rick Karsdorp 2,2 Gianluca Mancini 2 Carles Pérez 2 Marash Kumbulla 1,8 Bryan Cristante 1,8 Ibañez 1,5 Davide Santon 1,5 Matias Vina 1,2 Gonzalo Villar 1,2 Bryan Raynolds 0,7 Riccardo Calafiori 0,4 Pietro Boer 0,2

FAQ Quanto guadagna Mourinho alla Roma? 7 milioni € a stagione Quanto guadagna Zaniolo alla Roma? 2,5 milioni € a stagione Qual è l'ingaggio di Spinazzola alla Roma? 3 milioni € a stagione Quanto guadagna Rui Patricio alla Roma? 2,5 milioni € a stagione

VIRGILIO SPORT | 16-09-2021 09:11