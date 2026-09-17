Gli stipendi di tutti i calciatori della Roma 2025-26: quanto guadagnano Dybala, Hermoso, Wesley e gli altri

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

La Roma 2026-27 si è notevolmente rinforzata e ha visto lievitare il monteingaggi complessivo lordo a quasi 97milioni di euro. Il giocatore più pagato della rosa resta Paulo Dybala che prende 13 milioni lordi a stagione ma di ingaggio lordo “solo” 4,7milioni tutto il resto con un bonus enorme di oltre 7milioni. Adesso il giocatore con l’ingaggio lordo più alto della rosa è Donyell Malen, il bomber olandese arrivato al mercato invernale del 2026: prende 7,4 milioni lordi all’anno. Importanti anche gli ingaggi di Mancini e Hermoso entrambi oltre i 6milioni, oltre i 5 anche Koné, Ndicka e Molina tutti giocatori di livello internazionale che la Roma è riuscita a portare a Trigoria con ingaggi e bonus molto allettanti. Sotto il milione di ingaggio solo il giovanissimo Lulli, lanciato da Gasperini e considerato uno dei più promettenti ragazzi del campionato.

Roma 2026-27, gli ingaggi di tutti i giocatori da Malen a Dybala, da Mancini a Koné

Giocatore Ingaggio lordo

Mln € Donyell Malen 7,4 Mario Hermoso 6,5 Gianluca Mancini 6,3 Bryan Cristante 5,5 Manu Koné 5,1 Evan Ndicka 5,1 Nahuel Molina 5 Paulo Dybala 4,7 (+7,4 di bonus) Lorenzo Pellegrini 4,6 Leonardo Balerdi 4,5 Mile Svilar 4,3 Santiago Castro 4 Matías Soulé 3,7 Wesley 3,7 Kostantinos Koulierakis 3,7 Marten de Roon 3,7 Niccolò Pisilli 3,5 Rodrigo Mora 3,3 Devyne Rensch 2,2 Daniele Ghilardi 1,8 Pierluigi Gollini 1,4 Devis Vásquez 0,5 Emanuele Lulli 0,2 Fonte: da dati Capology.com

Tutte le ultime notizie sulla Roma

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp