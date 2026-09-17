La Roma 2026-27 si è notevolmente rinforzata e ha visto lievitare il monteingaggi complessivo lordo a quasi 97milioni di euro. Il giocatore più pagato della rosa resta Paulo Dybala che prende 13 milioni lordi a stagione ma di ingaggio lordo “solo” 4,7milioni tutto il resto con un bonus enorme di oltre 7milioni. Adesso il giocatore con l’ingaggio lordo più alto della rosa è Donyell Malen, il bomber olandese arrivato al mercato invernale del 2026: prende 7,4 milioni lordi all’anno. Importanti anche gli ingaggi di Mancini e Hermoso entrambi oltre i 6milioni, oltre i 5 anche Koné, Ndicka e Molina tutti giocatori di livello internazionale che la Roma è riuscita a portare a Trigoria con ingaggi e bonus molto allettanti. Sotto il milione di ingaggio solo il giovanissimo Lulli, lanciato da Gasperini e considerato uno dei più promettenti ragazzi del campionato.
Roma 2026-27, gli ingaggi di tutti i giocatori da Malen a Dybala, da Mancini a Koné
|Giocatore
|Ingaggio lordo
Mln €
|Donyell Malen
|7,4
|Mario Hermoso
|6,5
|Gianluca Mancini
|6,3
|Bryan Cristante
|5,5
|Manu Koné
|5,1
|Evan Ndicka
|5,1
|Nahuel Molina
|5
|Paulo Dybala
|4,7 (+7,4 di bonus)
|Lorenzo Pellegrini
|4,6
|Leonardo Balerdi
|4,5
|Mile Svilar
|4,3
|Santiago Castro
|4
|Matías Soulé
|3,7
|Wesley
|3,7
|Kostantinos Koulierakis
|3,7
|Marten de Roon
|3,7
|Niccolò Pisilli
|3,5
|Rodrigo Mora
|3,3
|Devyne Rensch
|2,2
|Daniele Ghilardi
|1,8
|Pierluigi Gollini
|1,4
|Devis Vásquez
|0,5
|Emanuele Lulli
|0,2
|Fonte: da dati Capology.com
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