Roma-Cagliari 1-0, pagelle: Dovbyk manda Ranieri in zona Champions, Dybala fa crack, Svilar decisivo

Vittoria sofferta dei giallorossi che devono ringraziare il portiere, sfortuna per la Joya che 10' dopo l'ingresso in campo si ferma per infortunio

Un gol del centravanti, due prodezze del portiere e la Roma va. Battuto di misura un Cagliari indomito grazie al più criticato, Dovbyk, e dopo una partita tutta sofferenza che però vale il settimo posto a due punti dalla Lazio, a un soffio dalla zona Champions. Una botta di Mancini deviata in angolo, un paio di mischie rocambolesche e poco più, nessun tiro nello specchio: non decolla per 45′ la partita, colpa di una Roma scolastica che senza la fantasia di Dybala non trova soluzioni e resta appiccicata alla ragnatela di uno sterile possesso palla, e merito di un Cagliari compatto e ordinato che si difende senza fare catenaccio e punge come e quando può con le ripartenze.

Prende coraggio la squadra sarda che nella ripresa mette i brividi un paio di volte con Piccoli fin quando Dovbyk, sprecone fino a quel momento, non trova la girata vincente: decimo gol in A e quindicesimo in stagione. La brutta notizia è che Dybala, entrato da poco, si ferma per un guaio al bicipite femorale e viene sostituito da Pisilli mentre alla Joya in panchina escono lacrime di rabbia. Il Cagliari ci prova fino alla fine, Nicola inserisce anche Pavoletti, la Roma resta in 10 per l’infortunio di Rensch a sostituzioni finite ma il risultato non cambia.

Top e flop Roma

Svilar 7. Decisivo nella ripresa quando per due volte nega il gol a Piccoli

Decisivo nella ripresa quando per due volte nega il gol a Piccoli Saelemaekers 5.5. Ranieri prova anche a spostarlo sull’altra fascia ma senza risultati tangibili

Ranieri prova anche a spostarlo sull’altra fascia ma senza risultati tangibili Koné 6.5. Dà equilibrio e fisicità, squarcia la trequarti con accelerazioni improvvise e tiene legato il reparto

Dà equilibrio e fisicità, squarcia la trequarti con accelerazioni improvvise e tiene legato il reparto Soulé 5.5 . Si accende e si spegne ma soprattutto non incide sotto porta

. Si accende e si spegne ma soprattutto non incide sotto porta Baldanzi 6. Tra i più in palla, attacca la profondità e si fa trovare dai compagni

Tra i più in palla, attacca la profondità e si fa trovare dai compagni Dovbyk 6 . La volontà c’è ma gli arrivano pochi palloni. Il problema è che li spreca a volte ma è suo il gol che sblocca la gara.

. La volontà c’è ma gli arrivano pochi palloni. Il problema è che li spreca a volte ma è suo il gol che sblocca la gara. Paredes 6.5. Un professore a metà campo, è ovunque

Top e flop Cagliari

Palomino 6 . Fa correre troppi rischi ai suoi nel primo tempo, gladiatorio nel secondo

. Fa correre troppi rischi ai suoi nel primo tempo, gladiatorio nel secondo Zortea 6 . Su assist di Prati sfiora il gol, sempre dinamico ed efficace

. Su assist di Prati sfiora il gol, sempre dinamico ed efficace Viola 5,5. Nervoso e poco in palla

Nervoso e poco in palla Piccoli 6.5. Sempre vivace, efficace anche in fase di pressing sul portatore di palla avversario. Svilar gli nega un gran gol

Chi è l’arbitro Piccinini

Nato nella città della sua sezione arbitrale, ovvero Forlì, Marco Piccinini – la scelta per Roma-Cagliari – dirige la sua prima gara in massima serie nel settembre del 2017 (Atalanta-Crotone), quando era in pieno organico nei ruoli della Serie B. Di professione ingegnere edile, inizia ad arbitrare per la sezione della città romagnola nel 2003, a 20 anni. Tra i professionisti dal 2011, esordisce in Lega Pro il 5 febbraio 2012 dirigendo Carrarese-Triestina. In stagione aveva diretto già 11 gare finora in A ed era stato impegnato in Milan-Roma di coppa Italia ma come se l’è cavata ieri all’Olimpico?

I precedenti di Piccinini con Roma e Cagliari

Piccinini aveva già arbitrato in stagione una volta il Cagliari, nella trasferta persa al Franchi contro la Fiorentina (1-0), mentre non aveva ancora diretto nessuna gara della Roma in questo campionato. Il fischietto di Forlì era a quota 12 precedenti con i rossoblù durante la sua carriera, con uno score di appena una vittoria per i colori rossoblù nella prima gara risalente alla Serie A 2018/2019 (2-1 sul Chievo con reti di Castro e Pavoletti, Stepisnski per i veronesi). Nelle restanti partite solo due pareggi (Cagliari-Udinese nel 2020/2021 e Cagliari-Juventus 2-2 dello scorso campionato), per il resto solo sconfitte, l’ultima delle quali a Firenze a dicembre 2024. Otto le gare in carriera con la Roma in campo, con i giallorossi che sono usciti cinque volte vittoriosi (tre le sconfitte).

L’arbitro ha ammonito due giocatori

Coadiuvato dagli assistenti C.Rossi e Di Gioia con Feliciani IV uomo, Pezzuto al Var e Abisso all’Avar, l’arbitro ha ammonito Viola, Obert

Roma-Cagliari, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Piccinini tiene sotto controllo la gara senza affanni. Solo due gli ammoniti. Al 26′ il primo giallo: è per Viola dopo un fallo su Baldanzi. Al 40’ammonito Obert per una violenta spinta su Mancini. Dopo oltre 6′ di recupero Roma-Cagliari finisce 1-0.