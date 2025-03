Roma, Ranieri ci ripensa sul rosso a Hummels: l’elegante commento sull’arbitro Turpin

Dopo la sconfitta di Bilbao condizionata dall’espulsione del difensore il tecnico aveva dato ragione al direttore di gara: oggi la marcia indietro

Claudio Ranieri fa marcia indietro sull’espulsione di Mats Hummels in Athletic Bilbao-Roma, episodio che ha condizionato la partita e contribuito all’eliminazione dei giallorossi dall’Europa League: dopo la partita il tecnico aveva dato ragione all’arbitro Turpin, oggi invece ha dichiarato che l’intervento del difensore fosse da cartellino giallo, accompagnando la sua dichiarazione con un commento elegante nei confronti del direttore di gara.

Athletic Bilbao-Roma, Ranieri torna sul rosso a Hummels

Signore sì, ingenuo no… Claudio Ranieri ci tiene a far capire che di calcio ne capisce eccome e che, pur senza perdere la sua consueta calma ed eleganza, è sempre pronto a difendere la sua Roma nel caso in cui subisca qualche torto, anche da parte degli arbitri. Il tecnico giallorosso ha così aperto la conferenza stampa alla vigilia del match col Cagliari con una precisazione relativa all’espulsione di Mats Hummels nella partita persa dalla Roma in casa dell’Athletic Bilbao.

L’espulsione di Hummels: cosa è accaduto

L’episodio in questione ha influito in maniera importante sull’eliminazione della Roma dall’Europa League: Hummels è infatti stato espulso all’11’, sul punteggio di 0-0, per essere intervenuto sul basco Sannadi dopo aver perso palla. Il suo intervento è stato giudicato da cartellino rosso diretto: secondo l’arbitro Turpin, il fallo di Hummels integrava la fattispecie del cosiddetto Dogso, l’interruzione di una chiara occasione da rete. Dopo la gara, con la consueta signorilità Ranieri aveva dato ragione all’arbitro Turpin: oggi, però, ha fatto marcia indietro.

Roma, Ranieri fa marcia indietro su Hummels

“Prima di iniziare volevo tornare a parlare dell’episodio di Hummels – ha detto Ranieri in conferenza stampa -. Avevo visto le immagini su un telefonino e non avevo ben chiara tutta la dinamica. Credo che l’espulsione sia un po’ forzata, nel senso che non ci sono tutti e 4 i parametri per dire che è una chiara occasione da gol”.

I parametri a cui si riferisce Ranieri sono quelli che definiscono il Dogso, ovvero: la direzione di corsa verso la porta dell’attaccante, la probabilità di mantenere il possesso, la distanza dalla porta e la presenza o assenza di difensori. Rivedendo effettivamente l’episodio di Hummels, ne mancherebbero almeno tre.

Roma, il commento di Ranieri su Turpin

“Penso sia stato un po’ severo, poteva bastare il giallo – ha poi aggiunto Ranieri – Avesse dato il giallo in una partita come Bayern Monaco-Real Madrid nessuno avrebbe gridato allo scandalo. Questo è quello che penso, pazienza”.

Prima di chiudere l’argomento, però, il tecnico della Roma ha voluto però ribadire la sua stima nei confronti dell’arbitro protagonista dell’errore, il francese Turpin. Un commento elegante che conferma tutta la classe del tecnico testaccino. “Turpin lo vorrei sempre così come Letexier – ha concluso Ranieri citando il direttore di gara del precedente confronto in Europa League col Porto – sono ottimi arbitri, decisionisti come piacciono a me. Ma questo è il calcio”.