Roma ko a Bilbao, clamoroso attacco di Antonello Venditti a Rosetti e all'UEFA: "Prima finalista già decisa"

Lo sfogo del celebre tifoso giallorosso dopo l'espulsione di Hummels e l'eliminazione in Europa League di Dybala e compagni contro l'Athletic: storia su Instagram poi rimossa.

Un dispiacere enorme, un’uscita di scena dal retrogusto amaro: Roma fuori dall’Europa League a causa della “remuntada” subita dall’Athletic Bilbao nel match di ritorno nei Paesi Baschi. Dopo il 2-1 dei giallorossi all’Olimpico, ottenuto proprio all’ultimo respiro, è arrivato il 3-1 con cui Nico Williams e soci hanno ribaltato il risultato. Una partita su cui ha pesato e non poco il cartellino rosso rimediato dopo dieci minuti da Mats Hummels, che ha lasciato i suoi in dieci praticamente per tutta la durata del match. E se il difensore tedesco ha chiesto scusa e lo stesso Claudio Ranieri ha parlato di decisione giusta da parte dell’arbitro francese Turpin, c’è chi non ha digerito il provvedimento.

Athletic Bilbao-Roma, il duro sfogo di Venditti

È il caso di Antonello Venditti, celebre tifoso giallorosso che ovviamente non si è perso l’opportunità di seguire il match della sua Roma in tv. Il cantautore, che ha dedicato alla “Maggica” ben due inni – “Roma Roma”, cantato da tutto lo stadio prima delle partite casalinghe, e “Grazie Roma”, colonna sonora di fine partita – ha tuonato contro i vertici arbitrali dell’UEFA in una storia su Instagram pubblicata a caldo e successivamente rimossa. Uno sfogo “da tifoso”, quello di Venditti, anche comprensibile visto che lì per lì il cartellino rosso di Hummels aveva sollevato diversi dubbi: li aveva espressi anche Riccardo Gentile nel corso della telecronaca della partita su Sky.

Attacco a Rosetti, già preso di mira da Ranieri

Nel suo vivace sfogo, Venditti ha preso di mira Roberto Rosetti, presidente della Commissione Arbitri dell’UEFA, già destinatario di un “pensierino” da parte di Claudio Ranieri dopo un arbitraggio contestato nel precedente turno di playoff, sul campo del Porto. Il cantautore ha tirato in ballo la possibile soddisfazione dell’ex fischietto torinese e più in generale dell’organizzazione calcistica europea per il passaggio del turno dell’Athletic, dal momento che proprio a Bilbao sarà celebrata la finale: “Prevedere l’errore di Hummels era difficile ma immaginare la gioia di Rosetti non impossibile. Credo che stasera la prima finalista del torneo sia stata individuata ma forse si sapeva già, o no?”.

La nuova storia social: “Bellissima Roma, dispiace”

Uno sfogo poi cancellato e sostituito da un vero e proprio post, dai toni più misurati: “Non ho aspettato neanche la fine della partita, perché la fine è cominciata da quando Hummels si è fatto espellere. A me è sembrata una bellissima Roma, più forte dell’Athletic Bilbao, ma il calcio è questo e mi dispiace per Claudio (Ranieri, ndr), per i tifosi della Roma, per tutti noi e per il calcio italiano che perde l’opportunità di andare avanti e aggiungere posti nelle coppe. Questa è la realtà”. E alla fine del suo intervento, immancabile: “Grazie Roma”.