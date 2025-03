Atletico Bilbao-Roma, moviola: si può dare un rosso così dopo 10’? Il regolamento

La prova dell’arbitro Turpin nel ritorno degli ottavi di Europa League analizzato dal talent di Prime Calvarese, il francese ne ha ammoniti cinque

Lo chiamavano l’arbitro delle finali, perché Clement Turpin, la scelta dell’Uefa per Atletico Bilbao-Roma, ne ha dirette molte ma Rosetti lo ha “bruciato” a Eueo2024 preferendo a lui e a Orsato il connazionale Letexier. Il 40enne fischietto francese ha diretto tra le altre gare la finale di Euro 2021 e la finale di Champions League tra Liverpool e Real Madrid del 2022 ed è stato chiamato finanche dagli arabi a dirigere la finale della coppa del presidente negli Emirati nel 2023. Arbitro di grande esperienza e di enorme spessore tecnico sa imporre la sua personalità senza ricorrere a minacce o sanzioni. E’ un top-class che non a caso la settimana scorsa è stato utilizzato in Champions per il derby di Madrid tra Real e Atletico, vediamo come se l’è cavata ieri.

I precedenti di Turpin con la Roma

I precedenti erano positivi tra la Roma e l’arbitro francese, che la scorsa stagione arbitrò l’andata dei quarti in casa del Milan, con lo 0-1 della squadra di De Rossi. Ancora prima, nel 2018, fu lui a fischiare tre volte in una delle pagine storiche della storia giallorossa: 3-0 al Barcellona e passaggio alla semifinale di Champions League. Altri due precedenti sono la sconfitta (0-2) all’Olimpico col Real Madrid nel 2018/19 e la vittoria per 2-1 in casa del Feyenoord nel 2014/15.

L’arbitro ha ammonito 5 giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Danos e Pages con Vernice IV uomo, Brisard al Var e lo svizzero Fedayi San all’Avar, l’arbitro ha ammonito Svilar, Rensch, Paredes, Inaki Williams, Gorosabel, espulso Hummels

A.Bilbao-Roma, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. All’11’ Hummels perde malamente palla a centrocampo, poi ferma fallosamente Sannadi che si stava involando verso Svilar. Per Turpin è rosso diretto nonostante non sembri una chiara occasione da gol e il Var non interviene, subito dopo giallo a Svilar per proteste. Al 17′ Nico Williams a terra in area, Paredes ha però colpito il pallone. Al 35′ il possibile rigore per fallo su Inaki WIlliams viene cancellato a priori per una posizione di fuorigioco del 9 su tiro di Sannadi. Al 36′ Dovbyk lotta a centrocampo e serve Baldanzi, steso da Jaureguizar con una ginocchiata alla schiena, non sanzionata dal direttore di gara tra le proteste dei giallorossi.

Al 48′ trattenuta continua di Mancini su Sannadi per non far prendere il pallone al n.21: manca il giallo al difensore giallorosso. Al 60′ fallo di Rensch su Nico Williams che stava ripartendo. Ammonizione per il difensore della Roma. Al 69′ battibecco in area prima di un altro corner per l’Athletic. Turpin decide di ammonire Paredes e Inaki Williams. Al 91′ Gorosabel spinge El Shaarawy che era entrato in area di rigore palla al piede: giusti il rigore e il giallo.

La sentenza di Calvarese

Sul rosso a Hummels arriva il commento dell’ex arbitro Calvarese che sul suo sito spiega: “È vero che l’ex Dortmund sbaglia l’intervento e viene anticipato, ma lo fa in quella che si trasforma solo potenzialmente in un’azione da gol. Va ricordato però che il regolamento – affinché sia da cartellino rosso per DOGSO (fallo da ultimo uomo) – parla di “chiara e ovvia occasione da gol”, non presente qui perché ci si trova a più di 50 metri dalla porta e la direzione del pallone è addirittura verso l’esterno. A mio giudizio, proprio per questo motivo ci sono gli estremi per l’intervento VAR per revocare il potenziale rosso per DOGSO in giallo“. Atletico Bilbao-Roma finisce 3-1.