Roma, Hummels espulso dopo 10’: che disastro dopo le frecciatine social. Ma il web lo perdona e attacca l’arbitro

Dopo le lamentele social riguardo il suo scarso impiego, Matts Hummels si è reso subito protagonista in negativo nella sfida con l'Athletic Bilbao facendosi espellere dopo appena dieci minuti

Impiegato come titolare contro l’Empoli da Claudio Ranieri dopo che nelle precedenti uscite era stato impegnato con il contagocce, l’allenatore della Roma ha deciso di confermare la fiducia a Matts Hummels anche in Europa League in occasione del delicato ritorno degli ottavi di finale contro l’Athletic Bilbao. Fiducia però non ripagata dal difensore tedesco, che dopo i tanti post sibillini sul suo scarso impiego alla Roma si è subito reso protagonista in negativo, commettendo un fallo da ultimo uomo per rimediare a un perso un pallone delicato a metà campo vedendosi rifilare immediatamente un rosso diretto dall’arbitro Clement Turpin, che per i social ha però preso una decisione affrettata e severa.

Roma, che disastro di Hummels: espulso dopo 10’

Strada subito in salita per la Roma contro l’Athletic Bilbao, che si è ritrovata obbligata a giocare in dieci uomini sin dall’11’ per colpa dell’espulsione di Mats Hummels, colpevole prima di aver perso un pallone sanguinante a centrocampo avviando la ripartenza degli avversari, e poi di aver steso con gin fallo Sannadi involato verso la porta nel tentativo di rimediare al proprio errore. Fallo punito con un cartellino rosso diretto da Clement Turpin, per il quale si trattava di una chiara occasione da gol, e Roma obbligata a difendere il 2-1 dell’andata per 80 minuti in dieci uomini.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

In aggiornamento…