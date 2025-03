Roma: Hummels un caso sui social, poi Ranieri spegne la polemica. Dal tecnico un consiglio a Pellegrini

Un post pubblicato su Instagram dal tedesco viene interpretato come una critica all’allenatore, costretto a chiarire in conferenza. Poi l’intervento dello stesso difensore

Un post ironico di Mats Hummels viene mal interpretato e diventa un caso che necessita l’intervento di Claudio Ranieri: alla vigilia del match d’Europa League della Roma con l’Athletic Bilbao il tecnico spegne le polemiche in conferenza stampa e poi regala un consiglio al capitano Lorenzo Pellegrini.

Roma, il post sulle “vacanze” di Hummels

Mats Hummels vive il calcio con la leggerezza del campione che ha giocato centinaia di partite e vinto tanto, conscio che, in fondo, si tratta solo di un gioco. Lo dimostra quotidianamente sui suoi profili social, ma il suo ultimo post, mal interpretato da una parte della tifoseria della Roma, ha finito per provocare una polemica inattesa.

Due giorni fa Hummels ha pubblicato un post su Instagram con tre fotografie che lo ritraevano a spasso per una soleggiata Roma e poi in un locale della Capitale. “E l’Oscar per la vacanza più lunga va a…”, ha scritto il tedesco, scherzando sul fatto di sentirsi in vacanza in Italia. Qualcuno, però, ha interpretato quella frase come una critica al tecnico Claudio Ranieri: Hummels si sentirebbe in vacanza perché tornato stabilmente in panchina (delle ultime 8 gare dei giallorossi, il difensore ha giocato solo una volta). Un’interpretazione che, però, non corrisponde a realtà.

Roma, il chiarimento di Ranieri su Hummels

Prima che la polemica divampi sui social, a spegnere l’incendio arriva lo stesso Ranieri: nella conferenza stampa alla vigilia del match di Europa League con l’Athletic Bilbao il tecnico ha chiarito che Hummels non ha mai dato segnali di insofferenza nei suoi confronti. “Hummels? È un ragazzo che sta a Roma, si va a vedere la città, andiamo d’amore e d’accordo con tutti”, le parole del tecnico volte a far svanire la polemica.

Roma, Ranieri e il consiglio a Pellegrini

Ranieri ha riservato parte della conferenza anche a Lorenzo Pellegrini, altro giocatore che non sta vivendo un momento facile nella Roma. Per l’allenatore il capitano deve lasciarsi andare e mettere da parte l’ansia. “Anche Lorenzo si diverte – le parole del tecnico -, ma non lo dimostra. È un ragazzo molto introverso e vorrei che fosse più leggero perché ha qualità che pochi giocatori hanno”.

Roma, Hummels spiega il significato del post

Sulla polemica seguita al post sulle “vacanze romane” è poi intervenuto lo stesso Hummels, negando di aver voluto in alcun modo criticare Ranieri e spiegando quello che era il senso del suo messaggio. “Ogni volta che posto una mia foto a Roma, la gente mi scrive ‘Vacanza a Roma’ – ha scritto il tedesco in una Instagram story – proprio per questo ci ho scherzato nel mio ultimo post. Pazzesco che qualcuno lo abbia chiesto in maniera critica a mister Ranieri, che io rispetto molto”.