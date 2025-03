Roma, Ranieri graziato dalla Uefa ma nel mirino di Hummels: l’Oscar che macchia il momento magico

Il tecnico giallorosso evita la squalifica in Europa League, ma incassa la frecciatina social da parte di Mats Hummels, velenoso su Instagram dopo l'ennesima panchina

Quattro vittorie consecutive e numeri da urlo per la Roma, che da quando è iniziato il Claudio Ranieri Ter viaggia a una velocità da Scudetto. Un cammino netto, che nel 2025 dice zero sconfitte e un bottino di punti da record. Non mancano, però, per il tecnico le criticità in una rosa che resta bellissima, ma non priva di spine. Una su tutte? Mats Hummels, velenoso sui social.

Inizio anno da urlo per la Roma

Il successo in rimonta sul Como di Cesc Fabregas conferma il momento d’oro della Roma, che nel terzo mandato di Claudio Ranieri sta facendo registrare un cammino praticamente perfetto. La Roma, infatti, è seconda solo al Bayern Monaco per punti conquistati nel 2025 nei top 5 campionati europei.

I bavaresi sono a quota 25, mentre i giallorossi si lasciano alle spalle corazzate come PSG e Liverpool, con il bottino di 23 punti messi in tasca da inizio anno. Specie dopo un inizio di stagione da dimenticare con De Rossi e una parentesi, volendo, ancora peggiore con Juric, la Roma si trovava appena sopra la zona retrocessione. Oggi, invece, si guarda davanti senza più voler tornare a curarsi delle squadre che inseguono.

Lunga vita a Ranieri!

Una striscia impreziosita dalle zero sconfitte in campionato e, soprattutto, dai dati relativi alla propensione offensiva e alla solidità difensiva, con 18 gol messi a segno, che la rendono il miglior attacco del campionato e gli appena 6 concessi, che la vedono primeggiare anche tra le difese della Serie A. Inoltre, da quando è tornato Sir Claudio, i giallorossi viaggiano a ritmo da Scudetto, 30 punti totali, uno in meno del Napoli, tre meno dell’Inter capolista.

Lunga vita a Ranieri! Sì, perché nonostante ci si interroghi su chi dovrebbe prendere il suo posto nella prossima stagione, è fondamentale non dimenticarsi di mettere a fuoco quello che l’eroe di Leicester sta facendo nel suo terzo mandato giallorosso. E, allora, nonostante i no palesati con forza dallo stesso tecnico anche dopo la vittoria in rimonta con il Como, la possibilità di non cambiare non è più così remota.

Hummels al veleno su Instagram

Tutto rose e fiori, dunque? Sì, certamente, anche se, come accade anche nelle rose più belle, non mancano le spine… e, in questo caso, puntano proprio sul mister dei miracoli. Parliamo, in particolare, del malumore palesato in modo evidente da Mats Hummels, che come fatto durante la gestione Juric, nelle ultime ore ha affidato ai social la propria frecciatina a Ranieri, che negli ultimi tempi lo ha relegato puntualmente in panchina.

“L’Oscar per la vacanza più lunga va a…”, scrive l’ex Dortmund nel suo ultimo post Instagram, accompagnato da foto a due passi dal Tevere e in compagnia di una colazione extralarge. Evidente il riferimento proprio alle frasi dello stesso tecnico prima della gara contro il Venezia, che aveva concesso “un po’ di vacanza” proprio a Hummels e a Paredes. Ma se l’argentino ha, poi, avuto modo di tornare in cabina di regia. Il tedesco ha, a sorpresa, messo in fila quattro panchine consecutive. Un ulteriore tassello a conferma del sempre più probabile addio a fine stagione.

Ranieri graziato dall’Uefa

In giornata, c’è da registrare la decisione dell’Uefa in merito al provvedimento annunciato proprio per Ranieri dopo le aspre critiche mosse al direttore di gara Tobias Steiler al termine della gara valevole per il playoff di Europa League contro il Porto. Scongiurata la squalifica per il tecnico giallorosso, che si è visto, invece comminare una multa da 20mila euro.

Una sanzione a cui occorre aggiungere altri 11mila euro decisi per “condotta impropria della squadra”, a cui Ranieri aveva vietato di stringere la mano all’arbitro a fine partita, e ulteriori 8mila euro alla Roma per i danni “allo stadio e alle sue installazioni”.