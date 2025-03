Roma, Ranieri perde le staffe in diretta tv e abbandona il collegamento

Il tecnico utilizza l'arma dell'ironia per sviare l'attenzione su chi possa essere il suo successore alla Roma: punge Caressa e poi saluta tutti

Ranieri come Gasperini? In meno di un mese è la seconda volta in cui il tecnico giallorosso decide di abbandonare anticipatamente un’intervista. Già nel post Venezia-Roma ci fu il primo campanello d’allarme, scampato pericolo poi in Europa League dopo Porto-Roma con l’accesissimo finale di gara (e le parole contro l’arbitro Stieler) ed ora nuove scintille ai microfoni di SkySport nell’intervista al termine di Roma-Como. Ma perché Claudio Ranieri ha deciso di chiudere il collegamento? I motivi e i dettagli dell’accaduto.

Il siparietto a SkySport dopo Roma-Como

Claudio Ranieri si è reso protagonista di un momento ‘divertente’ durante le interviste post-partita su Sky, dopo la vittoria della Roma contro il Como. A provocarlo in studio è Fabio Caressa, che insinua più volte il nome di Carlo Ancelotti come possibile futuro allenatore dei giallorossi.

Ranieri, senza scomporsi, risponde con un sorriso e una battuta accompagnata da un gesto che sfuma sui titoli di coda dell’intervista. “Ma mi lasciate perdere? Ma io non lo so… Come si fa a fare una domanda del genere a un allenatore?”.

Ancelotti e il sogno della Roma

L’attuale tecnico del Real Madrid viene tirato in ballo nelle discussioni sul futuro della panchina romanista. Secondo alcuni, l’addio alla Spagna potrebbe essere imminente e il possibile ritorno nella Capitale – dove ha giocato da calciatore – è un’ipotesi che stuzzica.

Ranieri, che ha già concordato il suo addio alla guida della squadra per assumere un nuovo ruolo tecnico da dirigente, sarà determinante nella scelta del prossimo allenatore. Ancelotti è un nome che fa sognare, ma resta da vedere se si tratta solo di una suggestione o di una possibilità concreta.

Le parole di Ancelotti su Ranieri e la Roma

Interrogato in precedenza sulla questione, Ancelotti ha minimizzato e si limitato ad esprimere solo parole di stima per Ranieri. “Claudio è un grande tecnico, uno stratega e che sa leggere bene l’ambiente. Non è una sorpresa il fatto che stia facendo bene alla Roma. Anzi… ho dei dubbi che lui smetta”.

Caressa non ci sta e ci riprova: “No, Claudio… ma era solo per dirti quello che aveva detto Ancelotti…”. Ranieri a questo punto abbandona il collegamento: “Buonasera, ragazzi… buon lavoro! Grazie, ma avevo letto già letto tutto”.