Roma, Ranieri presente e futuro: prima allenatore, poi dirigente. Re Claudio si è preso tutto

Il club giallorosso comunica l’ingaggio del nuovo tecnico fino al termine della stagione, successivamente il 73enne testaccino entrerà nell’organigramma come consulente dei Friedkin

Mancava solo l’ufficialità, ora c’è anche quella: Claudio Ranieri è il nuovo allenatore della Roma. Il club giallorosso lo ha annunciato con un comunicato in cui ha anche spiegato che il decano dei tecnici della serie A resterà in società a lungo: al termine della stagione lo attende un incarico nella dirigenza romanista.

Roma, ufficiale la nomina di Ranieri a nuovo allenatore

Inizia oggi il Claudio Ranieri-Ter: la Roma ha ufficializzato la nomina del 73enne testaccino ad allenatore – anzi a responsabile tecnico – della prima squadra. Ranieri succede dunque a Ivan Juric, diventando il terzo allenatore giallorosso della stagione 2024/25 (la Roma aveva iniziato con Daniele De Rossi in panchina) e il quarto nell’anno solare (a gennaio DDR aveva sostituito José Mourinho).

Roma: Ranieri prima allenatore, poi dirigente

Secondo quanto svelato dalla Gazzetta dello Sport Ranieri ha messo la firma su un contratto da 1,5 milioni di euro fino a giugno 2025. Allo scadere di questo incarico, però, il tecnico romano resterà nella Roma con un ruolo di dirigente. “Al termine della stagione assumerà un ruolo dirigenziale senior – si legge nella nota del club -: sarà consulente della Proprietà per tutte le questioni sportive del club. La ricerca del nuovo allenatore continuerà nei prossimi mesi e Claudio avrà voce in capitolo anche in questa decisione”.

Roma, Ranieri colma il vuoto in dirigenza

Con l’ingaggio di Ranieri, dunque, la Roma punta a risolvere due problemi in un colpo solo: restituire nell’immediato fiducia e solidità alla prima squadra, affidandogli la gestione tecnica; aggiungere alla società quella figura dirigenziale con esperienza di campo che finora mancava, colmando così quel vuoto che la parte più critica della tifoseria giallorossa rinfacciava alla proprietà praticamente fin da quando i Friedkin hanno acquisito la Roma.

Ranieri, al via la terza esperienza sulla panchina della Roma

Per Ranieri quella iniziata oggi è la terza esperienza da allenatore alla Roma dopo quella da calciatore nella stagione ’73-’74: in precedenza aveva allenato i giallorossi dal settembre 2009 (quando sostituì Luciano Spalletti) al febbraio 2011 e poi nel marzo 2019, succedendo in corsa all’esonerato Eusebio Di Francesco. Ranieri, si legge nel comunicato della società, “rappresenta un simbolo dei valori del Club ed è uno degli uomini di sport romani più apprezzati nel mondo”.