Roma, l’arrivo di Ranieri non fa felici tutti: il dietrofront dopo il ritiro e la delusione dei tifosi del Cagliari

Claudio Ranieri ha dato nuove speranze ai tifosi giallorossi, il suo ritorno nella capitale è stato salutato con entusiasmo ma sui social tra i fan del Cagliari c’è chi non ha apprezzato la sua decisione di tornare ad allenare

Roma e la Roma si aggrappano a Claudio Ranieri. Il tecnico giallorosso è tornato nella sua squadra, quella del cuore con la missione di provare a mettere una pezza a una situazione decisamente complicata. Ed è bastato il suo sì per riaccendere la passione e l’entusiasmo dei tifosi che ieri sono accorsi in massa a Fiumicino per salutarlo e ringraziarlo della sua scelta.

Alla Roma non si può dire di no

Cuore giallorosso quello di Claudio Ranieri che qualche mese fa aveva annunciato il suo addio alla panchina dopo l’esperienza a Cagliari. Ma ancora una volta non ha saputo dire di no all’emozioni del cuore, che da sempre batte per la Roma. E con il club in una situazione decisamente difficile non ha battuto ciglio e ora è pronto a lanciarsi in questa nuova avventura con il solito entusiasmo. La scelta di “tornare indietro” è stata quella che ha scatenato maggiormente l’entusiasmo dei tifosi della Roma che hanno apprezzato la sua scelta di cuore.

Le parole sul ritiro

A maggio scorso Claudio Ranieri ha annunciato la sua decisione di dire addio alla panchina, una scelta però che ha cominciato a vacillare già qualche settimana fa quando il tecnico aveva parlato della voglia di tornare ad allenare, magari una nazionale. E proprio in quella occasione aveva parlato anche del suo amore per il Cagliari, la sua seconda casa che ha continuato a dargli soddisfazioni (e a cui lui ne ha regalate di rimando) anche negli ultimi anni: “Per me è tutto, il mio posto nel mondo. Quando sono arrivato la prima volta ero un giovane tecnico e sono stati tre anni bellissimi. Per me è più importante anche di Leicester”.

La delusione dei tifosi del Cagliari

Se i tifosi della Roma hanno fatto sentire tutto il loro calore e la loro gratitudine al “sor Claudio” con l’accoglienza a Fiumicino, tra i fan del Cagliari un po’ di rammarico c’è. Ranieri ha deciso di dare l’addio dopo aver contribuito alla salvezza della formazione sarda che lui stesso aveva riportato in serie A e il suo addio, benché accettato, è stato vissuto con un po’ di rammarico. Ora la decisione di tornare a Roma in panchina viene vissuto come un piccolo tradimento almeno da una piccola parte di tifosi rossoblù che sui social hanno fatto sentire il loro dissenso: “Le parole hanno il loro peso”, scrive Toni. E c’è anche chi parla apertamente di “traditore”. E ancora: “Ricordo che si è fatto intervistare da tutti dicendo che il Cagliari sarebbe stato il suo ultimo club, non ci fa una bella figura”.