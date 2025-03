Real Madrid, che flop col Betis Siviglia: Ancelotti finisce sotto accusa e lancia l’allarme in vista del derby con l’Atletico

Battuta d’arresto per il Real Madrid nella corsa per la vittoria della Liga: i Blancos si fanno rimontare dal Betis Siviglia e per l’allenatore italiano arrivano anche i 4 in pagella

Una sconfitta a sorpresa. Il Real Madrid sembrava lanciatissimo e invece incappa in un ko che fa male nella serrata corsa per la vittoria della Liga. Il passo falso sul campo del Betis Siviglia fornisce un assist importante ai cugini dell’Atletico e ancora di più ai rivali del Barcellona. E non mancano le critiche ad Ancelotti.

Il Betis di Pellegrini sorprende il Real

Un pomeriggio che sembrava procedere nel migliore dei modi per il Real Madrid. Nel primo tempo la squadra di Carlo Ancelotti prende subito in mano le redini del gioco e dà la sensazione di poter controllare l’andamento del match. E dopo soli 10 minuti arriva il gol del vantaggio con Mendy che fornisce l’assist all’ex Milan Brahim Diaz. Gara indirizzata sui binari più congeniali per i Blancos e invece succede qualcosa. La vendetta dell’ex Isco comincia a maturare già al 34’ quando dal suo calcio d’angolo nasce il gol del pareggio di Cardoso. E quello che doveva essere un pomeriggio tranquillo comincia ad assumere un aspetto decisamente diverso.

La squadra di Pellegrini conquista fiducia e campo e nel secondo tempo comincia a mettere in difficoltà il Real al 54’ la vendetta dell’ex Isco diventa completa quando trasforma il calcio di rigore del 2-1 dopo l’intervento in area di Rudiger ai danni di Rodriguez. Il Real Madrid va a caccia del pari ma sono i padroni di casa che sfiorano anche la rete del 3-1.

Le parole di Ancelotti

Alla fine del match Carlo Ancelotti sembra molto preoccupato dopo quanto visto col Betis e non fa giri di parole per spiegare la sconfitta della sua squadra: “Abbiamo giocato male, dopo un buon inizio non siamo riusciti a mantenere lo stesso livello di gioco. Il Betis ha meritato di vincere. E’ un duro colpo per la corsa alla Liga, dovremo reagire. Perdere una partita in questo momento della stagione quando tutte le altre corrono non è positivo”. E il tecnico italiano lancia anche un allarme in vista della sfida di Champions League contro l’Atletico Madrid: “Se martedì giochiamo in questo modo non vinciamo. Questo è chiaro, spero che questa sconfitta ci faccia svegliare”.

Carletto sotto accusa

In casa Real Madrid il tema arbitrale è stato uno dei temi forti per tutta la stagione. Ma dopo la sconfitta con il Betis a finire sul banco degli imputati è proprio Carlo Ancelotti. Da Marca arriva un clamoroso 4 in pagella soprattutto per l’atteggiamento della squadra che dopo la rete del vantaggio non ha saputo continuare con lo stesso atteggiamento finendo per arretrare troppo, problema che si è visto altre volte nel corso della stagione. Sui social però i tifosi del Real Madrid attaccano l’allenatore italiano anche per la sua decisione di tenere fuori Asensio e di aver sostituito troppo presto Mbappè.