Serie A, la Juventus la spunta sulla Roma e pari Fiorentina-Milan, Lazio ok: risultati e classifica poule scudetto e salvezza

Che cosa è successo nella corsa allo scudetto e alla salvezza: Girelli infinita, firma una tripletta decisiva per le bianconere

Con una innegabile ansia e altrettanta curiosità, pur sotto il segno della Juventus, anche la 1° giornata della post season della Serie A eBay 2024/25, inaugurata dall’anticipo del sabato tra Lazio e Sampdoria (3-0 per le biancocelesti), ha preso il via con alcuni risultati eloquenti, altri meno e la speranza di assistere a una serie di colpi in grado di stupirci.

Bene le biancocelesti, dicevamo, ma anche Juventus e Sassuolo e un pareggio importante a reti inviolate tra Fiorentina e Milan.

La Juve la spunta sulla Roma e allunga

Se ha dominato la stagione, ci sarà un perché o forse anche più di una ragione: la Juventus si aggiudica il big match contro la Roma della prima giornata di poule scudetto e sancisce un dominio che, de facto, non è stato mai in discussione.

Il punteggio si sblocca al 19′ con Harviken, ma la reazione delle avversarie è immediata: al 22’ Minami di testa pareggia il conto sfruttando a perfezione il corner di Giugliano. Appena due minuti e Haavi sigla il sorpasso con una conclusione potentissima dalla distanza che sorprende Peyraud-Magnin e determina il vantaggio momentaneo. Girelli rimette di nuovo tutto in equilibrio, favorita in mezzo all’area da un assist involontario di Cantore, al 25′. La partita si gioca a ritmi altissimi, ma dopo una clamorosa chance sprecata da Haavi al 41’, le due formazioni vanno a riposo sul 2-2.

Al 54′ la Juventus torna ancora avanti con Girelli ancora protagonista del 3-2 e la doppietta personale. Pochi minuti e di nuovo parità, grazie a Viens, che riporta la situazione in perfetto equilibrio; la partita è viva e al 60’ una magia di tacco di Girelli si traduce in un 4-2 pazzesco e nella tripletta della classe ’90, MVP della gara secondo i dati Opta.

Il risultato finale è 4-3, ma la Roma è potente e tutto fuorché arrendevole.

Pari tra Fiorentina e Milan

Guadagnano invece solo un punto a testa, nel posticipo delle 18.00, Fiorentina e Milan, che pareggiano 0-0 e rimangono rispettivamente quarta e quinta nella mini classifica di poule scudetto. Il posticipo domenicale della prima giornata della post season, con la Fiorentina che resta quarta a 29 punti e il Milan quinto a 26.

Poule salvezza – Il Sassuolo batte 3-1 il Napoli e risponde alla Lazio

Passiamo al capitolo salvezza. Festeggia tre punti, dopo la Lazio nel match di sabato, anche il Sassuolo di Rossi, nel lunch match delle 12.30 contro il Napoli. Si chiude 3-1 per le emiliane che stanno spingendo per trovarsi nella condizione migliore e non lasciar sfuggire punti preziosi.

La seconda partita della poule salvezza, dopo la vittoria della Lazio sulla Sampdoria nell’anticipo, vedono le neroverdi agganciare momentaneamente il Como a 22 punti, a -1 dalle biancocelesti a 23. Il Napoli resta invece fermo a 10, a +2 sulle blucerchiate a 8.

Proviamo a ricapitolare, dunque, quanto accaduto di seguito.

Risultati della 1ª giornata di Serie A eBay 2024/25 (seconda fase)

Poule scudetto

Juventus-Roma 4-3: 18’ Harviken (J), 22’ Minami (R), 24’ Haavi (R), 25’ Girelli (J), 54’ Girelli (J), 57’ Viens (R), 60’ Girelli (J)

Fiorentina-Milan 0-0

Riposa: Inter

Classifica poule scudetto:

Juventus 48, Inter 38, Roma 35, Fiorentina 29, Milan 26

Poule salvezza

Sassuolo-Napoli 3-1: 20’ Fisher (S), 24’ Sabatino (S), 29’ Muth (N), 85’ Sabatino (S)

Lazio-Sampdoria 3-0 (giocata sabato)

Riposa: Como

Classifica poule salvezza:

Lazio 23, Como 22, Sassuolo 22, Napoli 10, Sampdoria 8

Programma della 2ª giornata della seconda fase

Sabato 8, domenica 9 e lunedì 10 marzo

Poule scudetto:

Roma-Inter

Milan-Juventus

Poule salvezza:

Napoli-Lazio

Como-Sassuolo