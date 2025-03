Serie A, Giudice Sportivo: Parma in emergenza totale nella sfida salvezza, che stangate per Lecce e Roma, il Milan si salva

Il giudice sportivo Mastandrea ha pubblicato i provvedimenti dopo la nona giornata di ritorno: cinque i giocatori squalificati con il Parma che dovrà fare a meno di Sohm e Vogliacco contro i brianzoli

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

La nona giornata di campionato è andata in archivio ed è il momento delle analisi anche dal punto di vista “regolamentare” con il giudice sportivo Gerardo Mastrandrea che ha reso note le sanzioni per il prossimo turno di serie A oltre che le ammende inflitte ai club.

Serie A: 5 giocatori squalificati

Sono 5 i giocatori che non potranno prendere parte alla prossima giornata di campionato, tutti per una giornata. L’Hellas Verona dovrà fare a meno di Nicolas Valentini espulso nel corso del match col Bologna per doppia ammonizione. Sarà un Parma in emergenza quello che affronta il Monza in una cruciale sfida salvezza visto che la formazione ducale di Chivu non avrà a disposizione nè Sohm nè Vogliacco nell’incontro in terra brianzola in programma sabato alle 15. Un turno di squalifica anche per Kamara dell’Udinese per il giallo rimediato nel posticipo contro la Lazio. Mentre il Venezia dovrà rinunciare a Yeboah nel difficile match contro il Napoli dopo l’ammonizione per proteste rimediata contro il Como.

Parma, Lecce e Roma: che stangate

Nella delibera del Giudice sportivo che le ammende per i comportamenti dei tifosi. Come spesso capita arriva una sorta di “perdono” per i tifosi che contravvenendo alle regole hanno introdotto all’interno dello stadio materiale pirotecnico che però è stato usato solo nei settori delle stesse tifoserie e per questo motivo tra le società non punite ci sono Napoli e Milan.

L’ammenda più pesante è quella che viene comminata al Parma che dovrà pagare 15mila euro a causa del lancio di rotoli di carta prima dell’inizio del match che hanno costretto l’arbitro a ritardare l’avvio della partita. Lanci che si sono ripetuti anche a partita incorso e che hanno portato l’arbitro a una nuova interruzione.

Multa di 6mila euro invece per il Lecce con i tifosi salentini che nel corso della partita contro il Milan si so0no resi protagonisti del lancio di una bottiglia e di petardi all’interno del recinto di gioco. Sanzione di 3500 euro per la Roma dovuta al lancio di un petardo e di due fumogeni.

Il nervosismo di Conceicao e Nesta

E’ stato un turno di campionato piuttosto tranquillo per gli allenatori ma non per tutti. La rimonta del Milan sul campo del Lecce ha visto un Conceicao piuttosto nervoso che ha rimediato un cartellino giallo, in un match con diversi episodi da moviola. Ammonizione anche per Alessandro Nesta che ha coltivato il sogno del colpaccio sul campo dell’Inter prima di un finale amaro per il suo Monza.