Champions League, corsa a sei: la Juventus si guarda le spalle, la Roma spaventa, il Milan spera…nel ranking

La corsa per il quarto posto in classifica continua a essere apertissima: i bianconeri di Thiago Motta guidano la pattuglia ma a 10 giornate dalla fine tutto può succedere…e la quinta spera

Una corsa scudetto come non si vedeva da anni. Tre squadre a contendersi il primato della massima serie con Inter alla guida mentre Napoli e Atalanta continuano a rincorrere. Si deciderà tutto nelle ultime 10 giornate di campionato ma nel ultimi 900 minuti della stagione si assegnerà anche una posizione ambitissima per la prossima Champions League.

Juve (52): Thiago Motta non può sbagliare

Il tracollo interno contro l’Atalanta ha messo Thiago Motta in una posizione a dir poco complicata. Il futuro del tecnico ex Bologna è appeso a un filo ma difficile pensare a un cambio in corsa quando c’è un obiettivo così importante da giocare. Ora la parola d’ordine è resettare, dimenticare la batosta casalinga e provare a fare più punti possibile fino alla fine della stagione. Il calendario non è impossibile ma neanche facilissimo con la sfida a Firenze e poi due volte a Roma prima con i giallorossi di Ranieri e poi con i biancocelesti. In mezzo anche la gara col Bologna, un minplayoff Champions in pratica.

Lazio (51): entusiasmo da ritrovare

Due vittorie nelle ultime cinque partite, la Lazio non sta affrontando il momento più positivo della stagione e il pari casalingo con l’Udinese è senza dubbio un’occasione sprecata. Serve recuperare al più presto energie ed entusiasmo perché il calendario non è di certo agevole e sabato la sfida col Bologna è già un test importante. Senza dimenticare le sfide con Juve e Lazio, e ovviamente un derby che può avere valenza doppia.

Bologna (50): Italiano vuole l’impresa

Era difficile immaginare un Bologna così competitivo all’inizio del campionato: l’addio di Motta così come quello di alcuni giocatori importanti lasciavano pensare a una stagione di transizione. Invece il lavoro di Vincenzo Italiano ha dato i suoi frutti e i felsinei sono lì pronti a beffare tutti. Il calendario è un vero e proprio incubo con tre sfide (Napoli, Atalanta e Inter) nel giro di tre settimane che non fanno dormire sonni tranquilli.

Roma (46): la ricetta di Ranieri

Sono 6 i punti da recuperare rispetto al quarto posto occupato dalla Juve ma in questo momento la formazione giallorossa sembra quella più in forma della serie A. Claudio Ranieri è riuscito a dimostrare ancora una volta tutto il suo valore come tecnico e prima di lasciare la panchina (forse) vorrebbe regalare un’altra gioia ai tifosi della sua Roma.

Fiorentina (45): il sogno di Palladino

Quella della Fiorentina è una situazione decisamente più difficile dalla quale sperare la rimonta, i Viola hanno vissuto una stagione tra molti alti e bassi, con le ultime giornate che sono state a dir poco complicate: 4 vittorie in 5 partite con i tifosi che hanno chiesto anche l’esonero di Palladino. C’è spazio per provare la rimonta che però sembra molto complessa.

Milan (44): la speranza di Conceicao

8 punti da recuperare non sono un’impresa impossibile ma il problema del Milan è che davanti le squadre sono davvero tante per nutrire delle speranze fondate di centrare il quarto posto. L’imperativo in questo finale di stagione è quello di provarci, Concecao vuole lasciare con una nota positiva e gli incassi Champions sono vitali per il club. Ma serve una rimonta clamorosa.

Ranking Uefa e “quinta” in Champions

La lotta per la Champions League viene però alimentata anche da un’altra speranza, quella fornita dal ranking. L’Italia ha ancora la possibilità di provare a sorpassare la Spagna e assicurarsi la quinta squadra nella massima competizione continentale. Le speranze, oltre che all’Inter, sono affidate anche a Roma e Lazio. L’ultimo turno di Europa League ha permesso all’Italia di accorciare sulla Spagna e i punti in palio sono ancora tanti con i giallorossi che potrebbero tirare fuori dall’Europa l’Athletic Bilbao e fare un favore a tutto il movimento. Se invece i baschi dovessero passare il turno le speranze di una quinta in Champions si riderebbero in maniera drastica.

Inghilterra – 22.178 punti (posto extra in Champions) Spagna – 19.892 punti (posto extra in Champions) Italia – 18.937 punti Germania – 16.671 punti Portogallo – 16.250 punti

