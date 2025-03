La Roma batte l'Athletic allo scadere, l'Italia si avvicina alla Spagna nel Ranking Uefa: come cambia la classifica

Il gol di Shomurodov nel finale diminuisce la forbice con il secondo posto che vale il diritto di portare cinque squadre alla prossima Champions League

Il gol di Shomurodov vale tanto per la Roma, ma potrebbe vale tantissimo anche per tutto il calcio italiano, alle prese con la rincorsa del secondo posto nel ranking Uefa che consentirebbe di avere la quinta squadra in Champions League.

Come cambia il Ranking Uefa

La situazione, prima della partita di questa sera, vedeva l’Inghilterra sempre prima e la Spagna seconda. La vittoria dell’Inter non era stata sufficiente basta per riavvicinare l’Italia al secondo posto: iberici infatti a 19.607 punti, dietro all’Inghilterra a 21.750. Entrambe hanno sei club ancora in corsa nelle coppe europee, mentre l’Italia ne ha quattro. Ma dopo la giornata di questa sera e le vittorie di Roma e Lazio le cose sono leggermente migliorate.

Ranking Uefa, la posizione dell’Italia

Dopo la vittoria dell’Inter la nostra Federazione era prima risalita fino a 18.437 punti, ma il ranking aggiornato alle 22.57 vede Spagna a 19,891 e Italia a 18.937: rosicchiato dunque qualche punto, e che in caso di passaggio del turno da parte dei giallorossi contro i baschi potrebbero essere molti di più. Il primo posto dell’Inghilterra (22,177) rimane intoccabile; gli inglesi hanno ancora 6 squadre su 7 ancora in corsa (Arsenal, Liverpool, Aston Villa, Tottenham, Manchester United e Chelsea). La Spagna allo stesso modo ha 6 squadre su 7 ancora in corsa (Real Madrid, Atletico Madrid, Barcellona, Athletic Club, Real Sociedad, Real Betis).

L’Italia punta alle cinque squadra in Champions

E al terzo posto c’è l’Italia, che paga le pesanti eliminazioni ai playoff di Champions di Milan, Juve e Atalanta ed ha ancora in corsa Inter, Roma, Lazio e Fiorentina. Il ritorno di Champions ed Europa League però potrebbe dare una mano all’Italia: una tra Real Madrid e Atletico Madrid andrà fuori, il Barcellona è avvantaggiato rispetto al Benfica ma Athletic e Real Sociedad rischiano contro Roma e Manchester United. Allo stesso modo il Betis dovrà far visita al Guimaraes dopo il 2-2 dell’andata in Spagna.