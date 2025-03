Pagelle di Roma-Athletic Bilbao 2-1: Williams c'è ma è Inaki. Angelino e Shomurodov riscrivono la storia

Primo round ai giallorossi ma è ancora tutto aperto per la qualificazione ai quarti di Europa League. In attesa della gara del San Mamès, i top e flop della sfida dell'Olimpico.

Non è finita qui ma il primo round tra Roma e Athletic Bilbao se lo aggiudicano i giallorossi e meritatamente. Dopo un primo tempo sintetizzato dalla traversa di Dybala, nella ripresa sono i baschi a portarsi in vantaggio con il gol di Inaki Williams. I capitolini reagiscono subito con Angelino e beneficiano poi dei cambi azzeccati di Ranieri. Il jolly il mister testaccino lo becca con Shomurodov che nel finale inchioda Agirrezabala. Espulso tra gli ospiti Yeray.

Le scelte di Ranieri e Valverde

L’Europa League è importante per la Roma, se non addirittura fondamentale. L’avversario dei giallorossi non è dei più morbidi e così Claudio Ranieri si cautela: nel 3-4-2-1 la fascia di capitano va a Mancini, a metà campo Pisilli affianca Cristante mentre davanti Baldanzi spalleggia l’attesissimo Dybala in supporto del centravanti Dovbyk.

La stella dell’Athletic Bilbao è Nico Williams. Sannadi fa la prima punta con Gomez in posizione di trequartista. La formazione basca è quarta in Liga alle spalle delle tre ingiocabili Barcellona, Atletico Madrid e Real Madrid in rigoroso ordine di classifica. I rossobianchi hanno anche la seconda miglior difesa del torneo nazionale mentre nella prima fase del torneo continentale avevano concluso al secondo posto con 19 punti in 8 partite.

Dybala si ferma al legno

Il primo tempo è equilibrato, come era nelle previsioni. L’inizio dell’Athletic Bilbao è di personalità ma la Roma è presente e soprattutto ben messa in campo dal suo condottiero Claudio Ranieri., presente allo stadio nonostante il traumatico post Porto. Il tecnico testaccino sceglie di far raddoppiare costantemente Nico Williams al fine di togliergli spazio. La chance più importante per colpire nella prima frazione ce l’hanno i giallorossi con la traversa di Dybala.

Angelino e Shomurodov rimontano Inaki

Al rientro dal post intervallo la situazione cambia subito. L’Athletic passa in vantaggio con Inaki Williams, abile a raccogliere la sponda di Paredes per beffare Svilar a seguito di calcio d’angolo. Baldanzi sfiora il pari che arriva poco dopo grazie al solito Angelino che beneficia dell’ottimo lavoro di Celik sulla fascia per fare 1-1. Nel finale crolla Yeray Alvarez che si fa espellere.

A quel punto la Roma prova il tutto per tutto. Soulé prova un paio di spunti che però non vanno a bersaglio. Quando la chance sembra sfumare definitivamente, quasi dal nulla sbuca Shomurodov che si fa spazio tra le maglie biancorosse e mette la palla nell’angolino per il 2-1. Un brivido per il controllo Var che dura qualche secondo in più ma la rete viene convalidata. Sarà comunque decisivo il ritorno del San Mamès ma è un’ottima Roma.

Le pagelle della Roma

Svilar 6 Nessun intervento degno di nota né errori sul gol subito.

Nessun intervento degno di nota né errori sul gol subito. Celik 7,5 Ranieri non ci rinuncia praticamente mai e il motivo c’è. Oltre al lavoro posizionale, il turco si rende protagonista di un eccellente recupero difensivo su Nico Williams nel primo tempo e di un altro nel finale. Nella ripresa è sua la sgroppata che porta all’1-1 di Angelino.

Ranieri non ci rinuncia praticamente mai e il motivo c’è. Oltre al lavoro posizionale, il turco si rende protagonista di un eccellente recupero difensivo su Nico Williams nel primo tempo e di un altro nel finale. Nella ripresa è sua la sgroppata che porta all’1-1 di Angelino. Mancini 6,5 Ruvido e determinato: da capitano dà la carica giusta al gruppo per reggere l’impegno.

Ruvido e determinato: da capitano dà la carica giusta al gruppo per reggere l’impegno. N’Dicka 6 Affidabile, come al solito.

Affidabile, come al solito. Rensch 6 Schierato per completare la gabbia prevista da Ranieri per contenere Nico Williams. Svolge un prezioso lavoro difensivo. (Dal 60′ Saelemaekers 6,5 Col belga aumentano spinta e aggressività della Roma sull’out di destra).

Schierato per completare la gabbia prevista da Ranieri per contenere Nico Williams. Svolge un prezioso lavoro difensivo. (Dal 60′ Col belga aumentano spinta e aggressività della Roma sull’out di destra). Cristante 6 Non ruba l’occhio ma sfodera una prestazione di sostanza.

Non ruba l’occhio ma sfodera una prestazione di sostanza. Pisilli 6,5 Ha l’intraprendenza che serve per dare quel qualcosa in più alla causa. Non sempre fa la cosa giusta, però c’è bisogno del suo entusiasmo e della sua vivacità in campo. (Dal 77′ Koné ng )

Ha l’intraprendenza che serve per dare quel qualcosa in più alla causa. Non sempre fa la cosa giusta, però c’è bisogno del suo entusiasmo e della sua vivacità in campo. (Dal 77′ ) Angelino 7 Primo tempo opaco, di affannoso contenimento. Nella ripresa, complice il risultato che cambia, diventa più coraggioso e trova il modo di entrare ancora una volta nel tabellino marcatori.

Primo tempo opaco, di affannoso contenimento. Nella ripresa, complice il risultato che cambia, diventa più coraggioso e trova il modo di entrare ancora una volta nel tabellino marcatori. Dybala 6,5 La traversa gli nega il gol. Per il resto è sempre la stessa Joya, a volte lontana dalla porta per “creare” gioco, a volte ai limiti dell’area nel tentativo di determinare. (Dal 71′ Soulé 6,5 Ha poco tempo per incidere, ci prova sfruttando le sue doti tecniche ma non riesce. Ottimo comunque il suo ingresso in campo, se non altro per l’atteggiamento).

La traversa gli nega il gol. Per il resto è sempre la stessa Joya, a volte lontana dalla porta per “creare” gioco, a volte ai limiti dell’area nel tentativo di determinare. (Dal 71′ Ha poco tempo per incidere, ci prova sfruttando le sue doti tecniche ma non riesce. Ottimo comunque il suo ingresso in campo, se non altro per l’atteggiamento). Baldanzi 6,5 Dybaleggiante anche il folletto ex Empoli. Provoca qualche giallo e imbecca Dybala nell’azione che porta l’argentino a colpire la traversa. Peccato per il gol sbagliato ad inizio ripresa. (Dal 60′ El Shaarawy 6 Solita verve per l’italo-egiziano, anche se non sembra la canalizza sui giusti binari).

Dybaleggiante anche il folletto ex Empoli. Provoca qualche giallo e imbecca Dybala nell’azione che porta l’argentino a colpire la traversa. Peccato per il gol sbagliato ad inizio ripresa. (Dal 60′ Solita verve per l’italo-egiziano, anche se non sembra la canalizza sui giusti binari). Dovbyk 5,5 Una sola volta sfugge alle maglie difensive basche ma incespica al momento di calciare in porta. Lavora bene di sponda ma deve essere più cattivo sotto porta. (Dal 71′ Shomurodov 7,5 Entra e prende subito un giallo per far capire che dentro la partita ci vuole stare. Lotta come un leone e trova un gol di pura tecnica e caparbietà che per ora vale oro).

Top e flop dell’Athletic Bilbao