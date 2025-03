Va ai giallorossi il primo round degli ottavi di finale!. Succede tutto nella ripresa dopo un primo tempo equilibrato e degno di nota solo per la traversa colpita da Dybala. Sono gli spagnoli a portarsi in vantaggio grazie alla deviazione sotto porta di Inaki Williams che batte Svilar sugli sviluppi di un corner, immediata la reazione giallorossa con la rete di Angelino ben servito dalla destra dall'ottimo passaggio di Celik. Nel finale l'Athletic resta in dieci per il doppio giallo a Yeray Gomez, la Roma crede all'impresa e proprio all'ultimo pallone giocabile Shomurodov manda in fondo al sacco il pallone del 2-1 sull'assist di Saelemaekers!

Le Pagelle