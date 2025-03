Pagelle Lazio-Udinese 1-1: Romagnoli risponde a Thauvin. Chance quarto posto sprecata per i biancocelesti

Serie A, la 28esima giornata si chiude con il pareggio tra i biancocelesti e i friulani: deludono Dia e Tchaouna, altra gara da big per Solet, bene anche Lucca

L’Udinese frena la corsa della Lazio e nega ai biancocelesti il sorpasso sulla Juventus e l’aggancio al quarto posto. All’Olimpico, succede tutto nella prima frazione: i friulani sbloccano il match con Thauvin, risponde la squadra di Baroni con Romagnoli. La Lazio sale a quota 51, a un solo punto di distanza dalla squadra di Thiago Motta, mentre i friulani raggiungono i 40 punti, portandosi a -4 dal Milan.

Lazio-Udinese, la chiave del match

L’Udinese approccia la gara con coraggio e aggressività, tenendo il baricentro alto e sfruttando fisicità e intensità per interrompere le trame della Lazio. Il pressing alto e la qualità dei singoli premiano i friulani, che trovano il vantaggio con Thauvin. La squadra di Baroni, invece, fatica a dare ritmo alla manovra, risultando prevedibile e poco incisiva. Nonostante questo, i biancocelesti riescono a ristabilire la parità grazie al gol di Romagnoli sugli sviluppi di un corner. Un primo tempo ad alta intensità tra due squadre fisiche e veloci.

Nella ripresa, la Lazio entra in campo con maggiore intensità, aumentando la pericolosità in fase offensiva. L’Udinese, invece, cala sul piano dell’aggressività, perdendo quel mordente che aveva fatto la differenza nei primi 45 minuti. Nonostante le fiammate biancocelesti, i friulani restano compatti in copertura e ben organizzati in difesa, riuscendo comunque a rendersi insidiosi quando ripartono. Tanto duello fisico e qualità da entrambe le parti, ma la stanchezza si fa sentire e, alla fine, nessuna delle due squadre riesce a trovare il colpo decisivo.

Le pagelle della Lazio

Provedel 6: incolpevole sul gol rocambolesco del vantaggio friulano. Per il resto, ordinaria amministrazione.

incolpevole sul gol rocambolesco del vantaggio friulano. Per il resto, ordinaria amministrazione. Lazzari 5.5: fuori posizione, come tutto il reparto arretrato, nell’azione che porta al gol dell’Udinese.

fuori posizione, come tutto il reparto arretrato, nell’azione che porta al gol dell’Udinese. Gila 5.5: si lascia superare con facilità da Lucca nell’azione del gol.

si lascia superare con facilità da Lucca nell’azione del gol. Romagnoli 7: Thauvin lo salta nell’azione del vantaggio friulano, anche con un pizzico di fortuna. Ma si riscatta alla grande: dopo il gol in Europa League, si ripete siglando il pari.

Thauvin lo salta nell’azione del vantaggio friulano, anche con un pizzico di fortuna. Ma si riscatta alla grande: dopo il gol in Europa League, si ripete siglando il pari. Marusic 6: diligente e ordinato, svolge i suoi compiti.

diligente e ordinato, svolge i suoi compiti. Guendouzi 6: solito lavoro prezioso. Recupera palloni, copre gli spazi e legge bene le situazioni di gioco.

solito lavoro prezioso. Recupera palloni, copre gli spazi e legge bene le situazioni di gioco. Vecino 6.5: decisivo nel gol del pari con una spizzata che mette Romagnoli nelle condizioni ideali per insaccare. ( 19′ st Belahyane 5.5: Si è visto poco dal suo ingresso in campo)

decisivo nel gol del pari con una spizzata che mette Romagnoli nelle condizioni ideali per insaccare. ( Si è visto poco dal suo ingresso in campo) Isaksen 6: ispiratissimo, sempre nel vivo dell’azione. Qualità e personalità, tra i più propositivi. (36′ st Patric ng)

ispiratissimo, sempre nel vivo dell’azione. Qualità e personalità, tra i più propositivi. Dia 5.5: fatica a entrare nel gioco, oscurato da Lovric. ( 19′ st Pedro 6: prova a dare maggiore imprevedibilità alla manovra, ma non incide)

fatica a entrare nel gioco, oscurato da Lovric. ( prova a dare maggiore imprevedibilità alla manovra, ma non incide) Zaccagni 6.5: sempre nel vivo della manovra, si sacrifica in entrambe le fasi di gioco e garantisce pericolosità. Okoye gli nega la gioia del gol nel primo tempo.

sempre nel vivo della manovra, si sacrifica in entrambe le fasi di gioco e garantisce pericolosità. Okoye gli nega la gioia del gol nel primo tempo. Tchaouna 5.5: si vede poco nel corso del primo tempo. (1′ st Noslin 6: entra con vivacità, dà più profondità all’attacco e si muove con intelligenza su tutto il fronte offensivo. Cala con il passare dei minuti).

I top e flop dell’Udinese

Thauvin 7: lucido nel ribadire in rete la ribattuta sulla rovesciata sbagliata di Lucca, sbloccando il match. Sempre pericoloso tra le linee. (36′ st Davis ng)

lucido nel ribadire in rete la ribattuta sulla rovesciata sbagliata di Lucca, sbloccando il match. Sempre pericoloso tra le linee. Lucca 6.5: prezioso per il lavoro sporco e per la costruzione dell’azione del vantaggio. Spreca con una rovesciata imperfetta, ma l’azione porta comunque al gol di Thauvin.

prezioso per il lavoro sporco e per la costruzione dell’azione del vantaggio. Spreca con una rovesciata imperfetta, ma l’azione porta comunque al gol di Thauvin. Solet 6.5: offre fisicità, copertura e letture sempre puntuali, garantendo solidità alla difesa.

offre fisicità, copertura e letture sempre puntuali, garantendo solidità alla difesa. Kamara 6: prestazione pulita. Nella ripresa, copre in maniera scomposta, ma efficace su Zaccagni togliendogli praticamente il gol del 2-1 dai piedi. (20′ st Atta 6: Entra bene in partita, sfiorando anche il gol).

prestazione pulita. Nella ripresa, copre in maniera scomposta, ma efficace su Zaccagni togliendogli praticamente il gol del 2-1 dai piedi. Entra bene in partita, sfiorando anche il gol). Ehizibue 5.5: si lascia sorprendere da Romagnoli in occasione dell’1-1, perdendo la marcatura. Non riesce a mettersi in mostra. (44′ st Modesto ng)

