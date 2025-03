Volata scudetto, Pierpaolo Marino: dico Napoli da agosto, Gasp può vincerne 8 di fila, l'Inter sta messa peggio ESCLUSIVA

L'ex dirigente della Dea e degli azzurri si sbilancia nella corsa a tre per il tricolore a dieci giornate dalla fine e ricorda i pronostici estivi

And then there were three. Quando anche Steve Hackett, dopo Peter Gabriel, abbandonò i Genesis ecco che lo storico gruppo inglese rilasciò un nuovo disco con quel titolo: “e alla fine rimasero in tre”, ovvero Phil Collins, Tony Banks e Mike Rutheford. La stessa cosa è successa al campionato italiano, partito con le tante sorelle. Dalle 22.39 di ieri, ma forse anche prima, sono rimaste in tre. L’Inter è forse il frontman Phil Collins e non solo perchè è prima, Mike Rutheford il chitarrista che insegue a ritmo di rock e Tony Banks il tastierista che suona musica divina come quella della Dea. A 10 giornate dalla fine si prevede una volata a tre entusiasmante per lo scudetto.

L’ultima volta che ci fu una corsa punto a punto tra tre squadre fu quando vinse il Milan di Pioli. Il Napoli di Spalletti si sfaldò a poche giornate dalla fine, l’Inter – suicida nel recupero col Bologna – venne meno nel rush finale. Bisogna poi risalire al 2010, quando alla 31ª giornata c’erano Inter, Roma e Milan racchiuse in tre punti. E ancora dietro c’è il celebre 5 maggio quando l’Inter perse tutto a Roma con la Lazio e fu scavalcata dalla Juve e anche dalla Roma che chiuse seconda. I precedenti però sono tanti come l’arrivo a tre del 1973, che diede vita al mito della Fatal Verona con il Milan costretto a cedere al sorpasso all’ultima curva ai bianconeri, beffando anche le speranze della Lazio.

Chi sta meglio tra Inter, Napoli e Atalanta? Si può ipotizzare anche un arrivo a pari punti per tutte? Cosa conta di più in queste volate? Nervi o muscoli? Classe o tattica? Intervistato in esclusiva da Virgilio Sport Pierpaolo Marino, ex ds tra l’altro proprio di Napoli e Atalanta, dice la sua.

Marino a inizio stagione chi avrebbe scommesso su Atalanta e Napoli uniche rivali dell’Inter?

“Io sì e ci sono testimonianze televisive, ho sempre pensato che se l’Atalanta fosse riuscita a reggere all’inizio ce la saremmo ritrovati fino alla fine e sul Napoli dall’estate dico che avrebbe vinto lo scudetto e lo confermo”

Idee chiare, da cosa nasce questa convinzione sugli azzurri?

“E’ stata una valutazione tecnica fatta a inizio stagione, con l’arrivo di Conte e con il mercato fatto. Oggi come oggi il Napoli deve preoccuparsi solo di vincere le partite ma la condizione è tornata ottima, con Inter e Fiorentina è stato perfetto”.

Che sia proprio la capolista Inter a stare peggio tra le tre?

“Come condizione fisica sì, in più hanno le coppe, poi è chiaro che può succedere tutto. L’Atalanta con la Juve l’ho vista benissimo ma non dimentichiamoci che una settimana prima aveva pareggiato col Venezia. Per come conosco Gasperini però so che sono in grado di vincere 8 partite di fila a fine stagione”.

E domenica c’è Atalanta-Inter…

“E se vince l’Inter torneremo a dire che è favorita, la verità è che pronostici esatti a 10 giornate dalla fine con questa classifica non si possono fare, ci sono tante variabili, ma su Napoli e Atalanta mi sono sbilanciato da sempre”

L’addio annunciato di Gasperini può influire nella volata finale?

“Non credo, gode della fiducia di tutti e poi è sempre da vedere se andrà via davvero”

Lei conosce benissimo l’ambiente di Bergamo, come stanno vivendo questo momento?

“Stanno vivendo da tempo un ciclo di entusiasmo, sin da quando arrivai io con Percassi. A tutt’oggi ci sono ancora tre giocatori che erano con me: Zappacosta, Dijmsiti e De Roon. I bergamaschi in questo sono simili ai napoletani, hanno una passione viscerale per la squadra”.