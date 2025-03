Lecce-Milan, moviola: due gol annullati subito, la maledizione del Var e i motivi del rigore

La prova dell’arbitro Doveri al via del Mare nell’anticipo serale di serie A analizzata ai raggi X, il fischietto romano ha ammonito tre giocatori

Classe 1977 della sezione di Roma 1, l’arbitro Doveri – la scelta per Lecce-Milan – ha debuttato in Serie A nel marzo 2010 ed è stato internazionale dal 2018 al 2022. Fra gli arbitri più esperti del nostro campionato, la scorsa stagione ha avuto un po’ troppi alti e bassi ed anche al debutto stagionale in Udinese-Lazio ha lasciato un po’ a desiderare. Si è rifatto in Juve-Napoli, Genoa-Bologna e Cagliari-Inter mentre è stato contestato in Napoli-Inter la settimana scorsa ma come se l’è cavata ieri il fischietto laziale al Dall’Ara?

Clicca qui per gli highlights

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

I precedenti di Doveri con Lecce e Milan

Doveri aveva arbitrato il Lecce in 14 occasioni. Il bilancio parlava di 6 partite vinte, un solo pareggio e 7 sconfitte. L’ultima partita arbitrata dal classe ’77 risaliva alla scorsa stagione, quando i giallorossi, guidati da Gotti, si imposero con un netto 3 a 0 in casa del Sassuolo. Sedici gli incroci con i rossoneri – mai arbitrati fino a ieri in questa stagione – con 8 vittorie, 6 pari e 2 ko.

L’arbitro ha ammonito tre giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Di Gioia e Di Monte con Massimi IV uomo, Chiffi al Var e Marini all’Avar, l’arbitro ha ammonito Berisha, Abraham, Krstovic e il tecnico Conceicao

Lecce-Milan, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Dopo 2′ subito Milan in gol: su assist di Theo segna Gimenez, l’arbitro convalida ma il Var segnala una posizione irregolare, rete annullata. Al 15′ ancora rossoneri in rete con Gabbia su assist da punizione ed ancora check del Var che smorza l’esultanza del Diavolo. Gol annullato ancora una volta per fuorigioco.

Primo ammonito al 42′: Berisha trattiene Pulisic e si prende il giallo. Stessa sorte in pieno recupero del primo tempo per il tecnico Conceicao per proteste. Al 71′ fallo in area di Baschirotto su Pulisic (frana sul ginocchio) e per l’arbitro è rigore che lo stesso americano realizza. All’86’ ammonito Abraham per una trattenuta su Baschirotto. Al 92’ per un fallo su Leao ammonito anche Abraham. Dopo il recupero Lecce-Milan finisce 2-3.