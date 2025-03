Grazie per aver seguito la diretta di Lecce-Milan 2-3 e arrivederci ai prossimi appuntamenti con la Serie A Enilive 2024-25.20:02

90'+5' FINISCE QUI. Lecce-Milan 2-3. Triplice fischio di Doveri e allora i rossoneri possono festeggiare una vittoria preziosissima, dopo rimonta super. 19:58

90'+3' Leão adesso incontenibile sulla fascia sinistra. Gioca col cronometro e poi va a prendersi il fallo di un avversario. Punizione interessante per il Milan, si resta sull'out di sinistra. 19:56

90'+2' Schema su punizione del Milan, con Abraham che calcia di potenza dai 28 metri dopo il tocco di un compagno. Palla altissima sopra la traversa della porta leccese. 19:55

90'+1' AMMONITO KRSTOVIC. L'attaccante giallorosso spende il fallo tattico per spezzare la ripartenza veloce di Leão. Terzo cartellino giallo in questa gara, secondo per un giocatore del Lecce.19:55

90' Saranno quattro i minuti di recupero in questo secondo tempo di Lecce-Milan. Salvo ulteriori interruzioni di gioco, ovviamente. Rossoneri sempre avanti 3-2.19:53

88' AMMONITO ABRAHAM. Trattenuta prolungata dell'attaccante rossonero ai danni di Baschirotto e Doveri non può far altro che estrarre il cartellino giallo. 19:52

87' Krstović di nuovo pericoloso. Cross interessante di Gallo dalla destra, con l'attaccante giallorosso che si inserisce bene in area e gira di testa potente. Palla però alta sopra la traversa. 19:50

84' L'ultima doppietta di Pulisic in carriera risaliva all'11 maggio 2024, in Milan-Cagliari 5-1. Da allora, il versatile giocatore statunitense aveva segnato 12 reti in tutte le competizioni con la maglia rossonera, restando però a secco nelle ultime nove gare di fila giocate. 19:49

82' ENTRA PURE BANDA. Il mister giallorosso fa infatti subentrare pure il classe 2001 zambiano, con Coulibaly che invece torna in panchina.19:47

82' NUOVO CAMBIO LECCE. Morente richiamato in panchina, al suo posto spazio per Ante Rebić. Ma Giampaolo cambia tutto l'attacco...19:46

81' GOL! Lecce-MILAN 2-3! Rete di Christian Pulisic. La ribaltano i rossoneri. Leão di nuovo travolgente, con un cross al bacio che spiove nell'area piccola: qui taglia benissimo Pulisic, che poi insacca col piatto destro da due passi.



80' Ci prova pure Leão, Falcone c'è. Incursione da sinistra e mancino secco, sul primo palo, del numero 10 rossonero. Il portiere del Lecce è ben posizionato e respinge di nuovo coi pugni. 19:43

79' Tiro-cross di Sottil insidioso. Il numero 99 scappa sull'out di destra, punta un avversario e poi va al cross. Falcone però respinge in corner coi pugni. 19:43

77' Rossoneri sempre in possesso e in continua pressione, alla ricerca del gol che significherebbe 3-2. Sarebbe un'altra rimonta super qui a Lecce, dopo quella da 3-0 a 3-4 del 23 ottobre 2011 (tripletta di Boateng e gol di Yepes nella ripresa). 19:42

76' 15 minuti più recupero al termine di una partita tuttora apertissima e comunque piena di emozioni. 2-2 sul tabellone, con rimonta del Milan in cinque minuti dopo la doppietta di Krstović.19:41

75' DUPLICE SOSTITUZIONE MILAN. Fuori pure Musah, al suo posto ecco Riccardo Sottil. Fofana in mediana, Sottil terzino destro. Prova il tutto per tutti Conceição.19:40

74' TOCCA A FOFANA. Anche Conceição pesca dalla sua panchina, richiamando fuori Walker. 19:39

74' DOPPIO CAMBIO GIALLOROSSO. Lascia il campo pure Pierotti, rimpiazzato adesso da Danilo Veiga.19:38

74' CAMBIO LECCE. Mister Giampaolo decide di richiamare in panchina Helgason e dare minuti a Ylber Ramadani.19:37

73' GOL! Lecce-MILAN 2-2! Rete di Christian Pulisic. Esecuzione precisa dal dischetto: centrale e forte, con Falcone che va invece a terra alla sua destra. Due gol dei rossoneri in cinque minuti ed è parità.



72' RIGORE PER IL MILAN. Altra splendida azione in verticale dei rossoneri, con Pulisic che si incunea in area, anticipa Baschirotto e subisce il fallo da penalty. Sul dischetto c'è proprio il giocatore statunitense. 19:35

70' Conceição ha collezionato 1.40 punti a partita alla guida del Milan in questo campionato. Il precedente allenatore a essere rimasto sotto una media di un punto e mezzo a partita con i rossoneri in Serie A era stato proprio l’attuale tecnico del Lecce, Giampaolo (1.29 nel 2019/20).19:34

68' GOL! Lecce-MILAN 2-1! Autorete di Antonino Gallo. Azione in ampiezza dei rossoneri. Abraham apre difatti a sinistra, dove Leão rifinisce a centro area. Lì sbuca João Félix per la girata di mancino: che finirebbe fuori, se non ci fosse la sfortunata deviazione di Gallo a far carambolare palla in porta.



64' Si scaldano anche diversi giocatori del Lecce, con mister Giampaolo che potrebbe ricorrere a nuovi subentri dalla sua panchina. Doppio vantaggio giallorosso che per ora resiste, vediamo se il Milan troverà energie e modi per riaprire questo anticipo. 19:28

62' DOPPIO CAMBIO ROSSONERO. Esce pure Bondo, per un Milan a totale trazione offensiva visto che subentra João Félix.19:27

62' SOSTITUZIONE MILAN. Gimenez richiamato in panchina, al suo posto dentro Tammy Abraham. Non perde tempo mister Conceição nel ricorrere a nuove soluzioni tattiche.19:26

60' Nono gol in campionato per Krstović, il quale non segnava dal 31 gennaio (contro il Parma): allora una rete e due assist nel suo tabellino. Poi quattro gare intere (360 minuti) senza la gioia del gol. 19:25

59' GOL! LECCE-Milan 2-0! Rete di Nikola Krstović. Transizione perfetta dei giallorossi, da sinistra a destra del campo. Morente ricama con l'assist in orizzontale e Krstović, dall'altezza del dischetto, gira col destro infilando la doppietta personale.



58' Break di Baschirotto sull'out di destra, col difensore giallorosso che arriva fin sul fondo e tenta il cross tra gli applausi dei tifosi salentini. Hernandez copre bene e non concede neppure corner ai padroni di casa. 19:21

56' CAMBIO LECCE. Berisha, ammonito, lascia il campo. Mister Giampaolo opta per la sostituzione con Balthazar Pierret.19:19

56' Musah fuori di testa. Palla splendida di Leão, il quale pesca perfettamente il numero 80 nel cuore dell'area piccola con un cross d'interno. Musah però arriva scoordinato sul pallone e, di testa, gira alto e fuori. 19:19

55' Il Milan viaggia a 1.52 punti di media in questo campionato e l’ultima volta che ha registrato una media peggiore in Serie A risale al 2015/16, quando i rossoneri chiusero la stagione al settimo posto, con 57 punti conquistati in 38 partite (esattamente 1.50 a gara).19:18

53' PALO DI GIMENEZ. Numero da prestigiatore dell'attaccante rossonero. Da terra, tra due avversari, riesce a far scomparire per un attimo la palla e poi girare col sinistro verso la porta. Falcone è battuto, ma il pallone si stampa sul legno. 19:17

51' Reijnders rimane il giocatore-faro degli ospiti: da ogni suo strappo, soprattutto palla al piede, possono nascere trame offensive molto interessanti. Il numero 14 sempre nel vivo dell'azione. 19:16

50' Mezzo pasticcio rossonero, prima di Walker e poi di Gabbia, ma Morente non riesce ad approfittarne e involarsi così in un uno contro uno con Sportiello. Non bene qui la coppia difensiva del Milan...19:14

49' Pressione alta del Lecce e retropassaggio rischioso da parte della difesa rossonera verso Sportiello. Il portiere del Milan deve così spedire palla in tribuna col rinvio obbligato. Giallorossi che sembrano voler ripartire a mille all'ora. 19:13

47' Prima palla toccata da Leão e prima accelerazione bruciante. Un po' troppo, visto che il numero 10 rossonero si trascina palla oltre la linea di fondo. 19:10

47' SI RIPARTE. Fischio di Doveri e ricomincia Lecce-Milan qui al Via del Mare. Nessun cambio tra le file dei giallorossi. 19:09

46' CAMBIO MILAN. Prima sostituzione per i rossoneri, con Jiménez che lascia spazio a Rafael Leão. Vedremo che impatto avrà il portoghese su questa gara.19:09

Considerando il vantaggio acquisito, difficile ipotizzare che mister Giampaolo possa effettuare qualche cambio durante l'intervallo. Il suo Lecce comunque sta soffrendo molto sulle corsie laterali e qualche aggiustamento tattico forse sarebbe utile. Conceição invece ha già fatto scaldare tanti giocatori: plausibile che il Milan ritorni in campo con delle novità. 18:55

Giallorossi in vantaggio e, oltre al gol di Krstovic, capaci di centrare pure un palo (dello stesso numero nove) e creare almeno altre due occasioni da gol. Rossoneri sfortunati, visti i due gol annullati dal VAR e i tanti interventi di un solido Falcone. Partita che resta apertissima a qualsiasi risultato finale. 19:17

45'+6' FINE 1° TEMPO. Lecce-Milan 1-0. Duplice fischio di Doveri e le squadre tornano negli spogliatoi. Decide il gol segnato da Krstovic al 7'. Sfida per ora intensissima e molto bella. 18:52

45'+4' Ammonito Conceição per proteste. Il tecnico rossonero si lamentava per un fallo subito da Bondo e Doveri decide di estrarre il cartellino giallo, tra l'incredulità del portoghese. 18:51

45'+2' SPORTIELLO ATTENTO SU HELGASON. Nuova palla persa dal Milan e conseguente ripartenza giallorossa, con Helgason che non viene contenuto in area e prova a girare col destro sul primo palo. Il portiere rossonero blocca comunque a terra. 18:48

45' Ci saranno ben quattro minuti di recupero in questo primo tempo di Lecce-Milan. Ovviamente extra-time lungo per il doppio intervento del VAR sui due gol annullati ai rossoneri. 18:47

44' Milan che vuole chiudere questo primo tempo in totale pressione offensiva. Falcone libera tre volte l'area con delle uscite alte di pugno, ma i rossoneri restano sistematicamente nell'ultimo terzo di campo. 18:45

42' AMMONITO BERISHA. Il numero cinque del Lecce strattona per la maglia Pulisic e finisce così sul taccuino del direttore di gara, il signor Doveri. Primo cartellino di questo anticipo. 18:44

41' GIMENEZ DI TACCO, FALCONE DICE NO! Altra bellissima azione corale del Milan. Reijnders serve in area Musah, il quale accomoda al centro per l'ex Feyenoord. Gimenez prova la magia col tacco, ma il portiere lo mura nuovamente con un'ottima uscita bassa. 18:43

40' Falcone respinge su Gimenez. Cross dalla sinistra del Diavolo, col bomber numero sette che prende spazio tra due avversari e gira di fronte piena verso la porta. Il portiere giallorosso è ancora una volta reattivo e ben posizionato, respingendo di pugno. 18:42

39' Che chiusura difensiva di Pierotti. Il numero 50 subisce l'imbucata di Hernandez, ma poi lo rimonta e chiude in angolo con un tackle perfetto, soprattutto per tempismo. Si lamentano i rossoneri, che vorrebbero un calcio di rigore, ma l'intervento di Pierotti è completamente sul pallone. 18:41

37' Conceição pensa già a delle potenziali sostituzioni, mandando a scaldarsi sia Leão che Abraham e João Félix. Vedremo se i cambi arriveranno già entro la fine del primo tempo. 18:39

35' Solo il Monza (-22) ha una differenza punti peggiore del Milan dopo le prime 27 gare giocate in Serie A rispetto alla passata edizione del torneo: i rossoneri hanno infatti conquistato appena 41 punti fin qui in campionato, dopo che nelle prime 27 gare giocate del 2023/24 erano arrivati a 56, con una differenza negativa pari a -15.18:37

33' Falcone dice no anche a Pulisic. Altro ottimo movimento del rossonero, su nuova, gran palla di Reijnders. Pulisic arriva al limite e, da posizione defilata, incrocia col mancino: Falcone respinge coi pugni. 18:35

32' Krstovic a terra, per un problema al ginocchio sinistro dopo l'ennesima, ottima ripartenza. L'attaccante sembra poter stringere i denti e continuare questa partita. 18:33

30' Clima rovente al Via del Mare, coi tifosi giallorossi che non smettono di supportare l'undici allenato da mister Giampaolo. "Solo per la maglia" è invece lo striscione che campeggia davanti al settore riservato ai tifosi rossoneri. 18:32

29' Palla splendida di Reijnders in verticale per Gimenez in area, ma il bomber rossonero sbaglia il primo controllo e favorisce l'uscita bassa di Falcone. Errore insolito per un giocatore così tecnico, come l'ex Feyenoord. 18:30

28' Il Lecce non segnava da quattro partite in Serie A e avrebbe potuto restare a secco di gol per cinque match di fila in un singolo torneo di massima serie per la prima volta dal periodo tra febbraio e aprile 2023. Krstovic ha però "annullato" questa potenziale statistica. 18:29

26' Ritmi altissimi e gara senza soste, con tantissime occasioni da gol e grandi emozioni. Lecce che merita il vantaggio, ma Milan davvero molto sfortunato - per questione di centimetri - nelle due occasioni in cui aveva gonfiato la rete. 18:27

25' Gimenez strozza la conclusione. Break improvviso di Hernandez, il quale arriva al limite e imbuca per l'ex Feyenoord. Quest'ultimo difende palla spalle alla porta, si gira e, in caduta, tenta il mancino. Conclusione però troppo debole, facile la presa di Falcone. 18:26

24' Ancora Pierotti, stavolta di testa ma sempre fuori. Corner dalla destra per il Lecce, palla che spiove a centro area dove il numero 50 sovrasta un avversario e incorna, senza però trovare lo specchio. 18:25

23' COSA SBAGLIA PIEROTTI. Krstovic lo vede benissimo e lo serve sull'inserimento in area, ma il numero 50 giallorosso si divora il raddoppio mandando out a tu per tu con Sportiello. 18:25

21' PALO DI KRSTOVIC! Il numero nove giallorosso è imprendibile nell'area rossonera, con una serpentina clamorosa in cui mette a sedere tre avversari, incluso Sportiello. Al momento di calciare, l'angolo di tiro è però pressoché inesistente e il mancino dell'attaccante si stampa sul montante.18:23

19' Fuorigioco anche per Helgason. Il centrocampista giallorosso sfiora un "gollonzo" su rimpallo, ma la linea difensiva del Milan sale coi tempi giusti e lo mette in offside.18:21

17' SECONDO GOL ANNULLATO AL MILAN. Gabbia in rete su perfetto schema da calcio piazzato, con Hernandez che trova il compagno sul primo palo. Dopo un lungo lavoro, il VAR però ravvisa la posizione di offside in partenza del difensore rossonero. Seconda rete annullata per il Diavolo. 18:19

14' Hernandez particolarmente ispirato in questo primo quarto d'ora. Qui punta Pierotti, lo salta netto e conquista un calcio di punizione molto interessante per il Milan. 18:16

13' OCCASIONE PER GIMENEZ. La catena di sinistra del Milan è sempre on-fire. Pulisic imbuca ancora per Hernandez, il quale crossa rasoterra nel cuore dell'area. Gimenez riesce a prendere vantaggio sul marcatore e concludere ma non a coordinarsi debitamente per centrare la porta difesa da Falcone. 18:14

12' Lucido Walker. Coulibaly scappa via sull'out di destra e mette in mezzo un cross molto interessante, ma l'ex terzino del City accomoda di petto verso Sportiello e vanifica così l'azione leccese. 18:13

10' Il Lecce ha ottenuto un solo successo casalingo contro il Milan in Serie A: il 1° aprile 2006 con Roberto Rizzo in panchina (1-0). 18:12

8' Falcone dice no a Musah! Partita bellissima e con ritmi elevati. Pulisic qui trova tra le linee il numero 80, il quale arriva al limite e piazza col destro a giro. Reattivo il portiere giallorosso nel respingere. 18:10

7' GOL! LECCE-Milan 1-0! Rete di Nikola Krstović. Ripartenza devastante dei giallorossi, col numero nove che riceve, scappa in conduzione centrale e, dal limite, lascia partire un destro stupendo che si insacca a fil di palo.



6' Milan che continua a spingere sulle corsie esterne, con la coppia Hernandez-Jiménez molto attiva, e che porta tantissimi giocatori a intasare l'area avversaria. Gimenez ha cominciato col piglio di chi oggi vuole incidere...18:07

4' Transizione verticale dei padroni di casa, con Morente che riceve largo a sinistra e prova a calciare di potenza: conclusione murata e respinta dalla difesa ospite, per la disperazione del giocatore giallorosso. 18:06

3' Partenza sprint della squadra allenata da Conceição, che oggi ovviamente si gioca buona parte del suo campionato in questa trasferta a Lecce. 18:05

2' GOL ANNULLATO AL MILAN. Azione splendida dei rossoneri, con Pulisic che imbuca in area per Theo Hernandez e il terzino a ricamare in mezzo per Gimenez. Gol facilissimo, ma l'ex Feyenoord è in posizione di offside al momento del passaggio del suo capitano. 18:04

INIZIA Lecce-Milan, fischio di Doveri e si può partire qui al Via del Mare. Meteo sereno e temperatura di circa 13°. Calcio d’inizio battuto dal Diavolo, che oggi gioca in divisa total white18:02

Le squadre stanno terminando le ultime fasi di riscaldamento ed è davvero tutto pronto sul terreno di gioco del Via del Mare. A dirigere questo Lecce-Milan sarà Daniele Doveri (sezione di Roma 1), coadiuvato da Vittorio Di Gioia (Nola) e Francesca Di Monte (Chieti). IV Ufficiale Luca Massimi (Termoli), VAR Daniele Chiffi (Padova) e AVAR Valerio Marini (Roma 1).17:45

Il Milan ha perso solo due dei 37 precedenti contro il Lecce in Serie A (22 vittorie, 13 pari). Tra le squadre affrontate almeno 30 volte nel massimo campionato, solo contro la SPAL (97%) i rossoneri vantano una percentuale di match senza sconfitte più alta che contro i giallorossi (95%).17:44

Mister Conceição stravolge invece un po’ l’undici titolare rossonero, come ci si aspettava. In porta Sportiello sostituisce lo squalificato Maignan, in difesa tocca invece a Thiaw rimpiazzare l’assente Pavlovic (espulso contro la Lazio). In panchina tre titolarissimi come Fofana, João Félix e Leão, confermatissimo invece Gimenez quale unica punta, con Reijnders avanzato sulla trequarti.17:44

Rispetto al precedente turno di campionato contro la Fiorentina, mister Giampaolo passa a un 4-3-3 in cui conferma tutto il pacchetto difensivo, cambiando però qualcosa negli altri due reparti. A centrocampo la coppia Coulubaly-Berisha gioca anche oggi, agendo però insieme a Helgason e non a Pierret, il quale parte dalla panchina. Davanti c’è invece Pierotti quale novità.17:41

FORMAZIONI UFFICIALI: Il Milan risponde invece con un modulo 4-2-3-1 in cui figurano: Sportiello - Walker, Gabbia, Thiaw, Hernandez - Bondo, Musah - Pulisic, Reijnders, Jiménez – Gimenez. All. Conceição. A disposizione: Nava, Torriani; Bartesaghi, Florenzi, Terracciano, Tomori; Fofana; Abraham, Chukwueze, João Félix, Jović, Leão, Sottil.17:38

FORMAZIONI UFFICIALI: Il Lecce si schiera con un 4-3-3 formato da: Falcone - Guilbert, Baschirotto, Jean, Gallo - Coulibaly, Berisha, Helgason - Pierotti, Krstović, Morente. All. Giampaolo. A disposizione: Früchtl, Samooja; Gaspar, Sala, Tiago Gabriel, Veiga; Kaba, Pierret, Rafia, Ramadani; Banda, Burnete, Karlsson, N'Dri, Rebić.17:37

Il Milan arriva a questa sfida dopo tre sconfitte di fila in campionato, rispettivamente contro Torino (1-2), Bologna (1-2) e Lazio (1-2). I rossoneri sono attualmente al 9° posto in classifica (con 41 punti), ma non possono più commettere passi falsi in vista di un posto nelle coppe europee 2025-26. Fuori casa il Diavolo ha finora messo insieme 17 punti in 13 gare, con ben sei sconfitte.17:35

Il Lecce è reduce da due ko consecutivi – entrambi per 0-1, contro Udinese e Fiorentina – e non vince in campionato dal 31 gennaio scorso (3-1 sul Parma). I giallorossi occupano il 16° posto in classifica, con 25 punti, e sono quindi in piena lotta per la salvezza. In casa, la formazione pugliese ha finora raccolto 14 punti in 13 gare giocate, frutto di tre vittorie, cinque pari e cinque ko.17:35

Benvenuti alla diretta scritta della sfida tra Lecce e Milan, gara valida per la Giornata 28 della Serie A Enilive 2024-25. Si gioca allo stadio Ettore Giardiniero – Via del Mare di Lecce.17:35

