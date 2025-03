Lecce-Milan, due gol annullati in 15’ minuti: Gimenez e Gabbia fermati dal Var, Krstovic alimenta la rabbia rossonera

Il periodo negativo del Milan continua sul campo del Lecce con i rossoneri che sbloccano il risultato dopo 50 secondi e poi replicano ai salentini con Gabbia: in entrambe le situazioni però cancella tutto il Var

Il momento negativo del Milan continua anche nei primi minuti del match con il Lecce, una partita che potrebbe essere chiave anche per il futuro di Sergio Conceicao. L’avvio della gara al Via del Mare si dimostra una vera e propria beffa per i rossoneri.

La rete annullata a Gimenez

Il sabato pomeriggio del Milan potrebbe cominciare nel modo migliore possibile, i rossoneri infatti dopo 50 secondi di gioco trovano la rete del pareggio grazie a Santi Gimenez. Gioia tra i tifosi del Diavolo che però dura soltanto pochi istanti perché arriva immediata la segnalazione del Var che evidenza la posizione di fuorigioco dell’attaccante arrivato dal Feyenoord. Gol cancellato così come l’assist a Theo che in questo momento della stagione avrebbe bisogno come e più dei compagni di un’iniezione di fiducia.

La doccia fredda con Krstovic

Nonostante il gol annullato, la squadra di Conceicao dà la sensazione di poter tenere in mano le redini del match e dopo qualche minuto prova a sbloccare il risultato con Pulisic. Ma al 7’ arriva la doccia fredda per la squadra rossonera che perde palla e concede al Lecce la possibilità di ripartire in contropiede con Krstovic che chiude la sua azione con una splendida conclusione di destro.

La seconda beffa del Var

Più che 15 minuti di notorietà, sono 15 minuti da beffa e da incubo per il Milan che trova la rete del pareggio stavolta con Gabbia. Ancora una volta l’assist è di Theo Hernandez con il francese che trova Gabbia tutto solo in area di rigore per la rete del pareggio. Sospiro di sollievo, ancora no. L’arbitro infatti aspetta il check del Var e dopo qualche secondo arriva l seconda beffa per i rossoneri, ancora fuorigioco e ancora un gol annullato.

La rabbia dei tifosi rossoneri

Sui social bastano i primi 15 minuti del match di Via del Mare per scatenare la rabbia dei tifosi. Del resto i numeri del Lecce in questa momento della stagione non era esattamente esaltanti con i salentini che sono la squadra con meno gol segnati in serie A e che in casa nel 2025 non aveva ancora segnato. E in questo momento di sconforto nel mirino finisce anche Gimenez, di certo il più incolpevole in questa situazione.

