Juventus-Verona, clima surreale all’Allianz Arena. Gli striscioni della Curva Sud: “Giocate con la maglia gialla”

E’ un clima surreale quello che si respira alla vigilia della sfida tra Juventus e Verona: i bianconeri di Thiago Motta possono avvicinare Inter e Napoli ma i tifosi sono sul piede di guerra

Forse si tratta di uno dei momenti più difficili e allo stesso tempo surreali della Juventus degli ultimi anni. La contestazione dei tifosi bianconeri è letteralmente scoppiata dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia, che ha fatto seguito a quella dalla Champions League. Ma una vittoria contro il Verona potrebbe rilanciare anche le ambizioni scudetto.

La sfida contro il Verona

Clima surreale prima del match della Juventus contro il Verona. I bianconeri, infatti, in caso di vittoria contro la formazione scaligera riaprirebbero a tutti gli effetti la lotta scudetto. Con tre punti in tasca infatti la squadra di Thiago Motta salirebbe a quota 52 in classifica -6 dall’Inter capolista e a -5 dal Napoli che è il primo inseguitore. Insomma i bianconeri sarebbero più che mai nella conversazione per conquistare lo scudetto anche in virtù dell’unica sconfitta subita in serie A in questa stagione (contro il Napoli dell’ex Conte).

La contestazione dei tifosi bianconeri

La Juventus è arrivata allo stadio qualche minuto prima delle 19 per il match contro il Verona. L’accoglienza alla squadra è stata molto fredda ma non si sono registrate, almeno per il momento, alcune esagerazioni che invece sono venute fuori nella giornata di ieri. Ma i messaggi da parte della Curva Sud alla squadra sono piuttosto chiari. All’esterno dello stadio sono apparsi infatti due striscioni piuttosto duri nei confronti dei giocatori: “Voi tutti di passaggio, noi storia del calcio” e “Cercasi uomini per questa maglia. Fino ad allora giocare in giallo”.

Tifosi sotto l’albergo

La giornata di ieri è stata segnata dalla durissima contestazione dei tifosi della Juventus che si sono radunati sotto l’albergo della squadra in vista del match di oggi. Mai negli ultimi anni, la rabbia dei tifosi è esplosa in questo modo. I cori all’indirizzo di Thiago Motta sono stati durissimi ma in questo momento i fan della Vecchia Signora ne hanno per tutti dalla società fino ai giocatori. La doppia eliminazione da Champions e Coppa Italia pesa sul giudizio ma il cammino in campionato, senza altri impegni, potrebbe regalare invece delle sorprese inaspettate.