Juventus, la contestazione dei tifosi sotto l'hotel della squadra

Insulti a Thiago Motta, ieri, alla vigilia della sfida di campionato contro il Verona

La Juventus e’ finita nel mirino della contestazione. Come annunciato sui social da alcuni gruppi organizzati, e’ cominciata la protesta tra l’Allianz Stadium e il J Hotel tra striscioni e cori di disappunto. “Dirigenza assente, allenatore e giocatori imbarazzanti, avete il rotto il caz.. tutti i quanti” si legge in un drappo esposto dai tifosi, “Thiago Motta pezzo di m…” il coro intonato all’esterno della struttura bianconera. La squadra e’ attesa dalla sfida di campionato contro l’Hellas Verona in programma nel posticipo del lunedi’ allo Stadium, Locatelli e compagni cercano il riscatto dopo le eliminazioni dalla Champions League contro il Psv e dalla Coppa Italia contro l’Empoli che hanno acceso gli animi della piazza. (Immagini Alessandro Di Marco)