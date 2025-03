Maltempo, Fiorentina-Juventus a rischio rinvio: Viola Park allagato, appello alla sindaca di Firenze

La sfida tra i Viola e la Vecchia Signora, tra i big match della ventinovesima giornata di Serie A, rischia di venire rinvita a causa del maltempo abbattutosi su Firenze nelle ultime ore

Il maltempo che sta attanagliando Firenze in queste ore potrebbe portare al rinvio di Fiorentina-Juventus. A chiedere di non giocare è il vicepresidente del consiglio comunale del capoluogo toscano, Alessandro Draghi, che ha lanciato un appello alla sindaca, Sara Funaro.

Fiorentina-Juve a rischio

Fiorentina-Juventus a rischio rinvio. A lanciare l’allarme e a chiedere il rinvio è il vicepresidente del consiglio comunale di Firenze, Alessandro Draghi, che come riportato da Calcio&Finanza nel suo appello ha spiegato: “Invito la sindaca a valutare insieme agli organi preposti, la richiesta di rinvio della partita in programma domenica prossima”.

Firenze blindata

Resta alta, infatti, l’allerta meteo in Toscana e, in particolare a Firenze, dove è attesa per le prossime ore una delle più importanti piene dell’Arno degli ultimi anni. Da Palazzo Vecchio è stata prorogata fino alle 14 di domani, sabato 15 marzo, la chiusura di scuole, parchi, mercati e cimiteri cittadini.

Chiusi anche biblioteche, musei e impianti sportivo, con l’annullamento di eventi culturali e sportivi. Per il momento, restano invece percorribili i ponti, con la piena che stando alle ultime valutazioni è attesa attorno alle ore 20. L’invito della Funaro è quello di “muoversi il meno possibile”.

Viola Park sotto l’acqua e Fiorentina in palestra

Tra gli impianti colpiti, non è stato risparmiato il Viola Park, che ha visto diversi campi venire letteralmente sommersi dall’acqua e, dunque, risultare impraticabili. Salve, al momento, le strutture al coperto come palestre e spogliatoi dell’avveniristico centro sportivo di Bagno a Ripoli.

La squadra di Raffaele Palladino, che nella serata di ieri ha strappato proprio sotto il diluvio del Franchi la qualificazione ai quarti di Conference League, è stata, così, costretta a spostare la seduta di allenamento odierna al chiuso, lavorando così principalmente in palestra. La partita è in programma domenica alle 18 e l’augurio è ovviamente quello che prima di allora l’allerta possa rientrare. Per il momento, come accaduto negli scorsi mesi per Bologna-Milan, il rinvio non è da escludere a priori.