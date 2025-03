Pagelle di Fiorentina-Panathinaikos 3-1: Mandragora, Gudmundsson, Kean ed è rimonta. Fagioli ingenuo

I top e flop della sfida del Franchi per gli ottavi di finale di Conference League. La qualificazione si decide nel primo tempo, finale di paura per i viola.

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

La Fiorentina si riscatta dopo il ko dell’andata e rimonta sul Panathinaikos. I viola passano dopo un primo tempo di buon livello, caratterizzato dalle reti di Mandragora prima e di Gudmundsson poi. Nella ripresa i verdi iniziano a giocare e fanno tremare il team di Palladino. Dal nulla Kean segna il gol del 3-0. Fagioli poi regala a Ioannidis il rigore del 3-1 finale. Gigliati avanti: nel prossimo turno c’è l’NK Celje.

Le scelte di Palladino e Rui Vitoria

In mezzo a Napoli e Juventus c’è il ritorno di Conference League per la Fiorentina. All’andata il Panathinaikos ha fatto strepitare i viola, battendoli per il 3-2. Per realizzare l’operazione rimonta e per rinsaldare la propria panchina, Palladino si affida al miglior 11 possibile dato il momento. Il modulo scelto è il 3-5-2, c’è De Gea in porta, Fagioli trova spazio in mediana accanto a Cataldi e Mandragora mentre Gudmundsson gioca a supporto di Kean.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Un solo cambio, invece, per i verdi rispetto alla partita di andata: al posto di Kotsiras gioca Vagiannidis. Spazio anche a vecchie conoscenze del calcio italiano come Dragowski (ex gigliato), Djuricic e Swiderski. Il tecnico dei greci è il 54enne Rui Vitoria, portoghese giramondo con un discreto palmarès alle spalle.

Clicca qui per rivivere le emozioni del match

Subito uno-due viola

La Fiorentina approccia bene al match e dopo 12 minuti si porta in vantaggio. Il gol lo firma Mandragora con una conclusione dalla distanza che non lascia scampo a Dragowski. Il raddoppio arriva poco dopo: Ranieri ruba palla a metà campo e dà l’avvio all’azione individuale di Gudmundsson che sfrutta la deviazione di Arao per timbrare il cartellino. Nel finale c’è la reazione degli ospiti anche se Kean a divorarsi il possibile 3-0.

Sofferenza e Kean: i gigliati superano il turno

Nella ripresa cala un po’ il ritmo dei padroni di casa e ne approfitta il Panathinaikos. Prima Ioannidis e poi Tete sbattono sul muro eretto da Comuzzo che impedisce loro di accorciare il divario. La Fiorentina fatica, non riesce più ad uscire. Nell’unica opportunità però Kean si fa trovare pronto per il tris. Un’ingenuità di Fagioli regala il rigore ai verdi: Ioannidis realizza dal dischetto spiazzando De Gea.

Nei minuti finali il Pana rimane in 10 per il rosso a Mladenovic. Kean lo saluta ironicamente accompagnandone l’uscita. Sospiro di sollievo da parte dei gigliati che si qualificano. Nel prossimo turno di Conference League ci sarà l’NK Celje.

Le pagelle della Fiorentina

De Gea 6 Poco chiamato in causa, per fortuna dei viola.

Poco chiamato in causa, per fortuna dei viola. Comuzzo 7 Ha vissuto un gennaio tormentato per le voci di mercato. Sta gradualmente riprendendo il corretto approccio: oggi è un gigantesco passo avanti. Pregevole la chiusura su Ioannidis.

Ha vissuto un gennaio tormentato per le voci di mercato. Sta gradualmente riprendendo il corretto approccio: oggi è un gigantesco passo avanti. Pregevole la chiusura su Ioannidis. Pongracic 6 Qualche imprecisione dal punto di vista tecnico ma una gara comunque solida difensivamente.

Qualche imprecisione dal punto di vista tecnico ma una gara comunque solida difensivamente. Ranieri 6,5 Aggressivo quanto basta. Da un suo recupero arriva il 2-0 di Gudmundsson. (Dal 79′ Zaniolo ng )

Aggressivo quanto basta. Da un suo recupero arriva il 2-0 di Gudmundsson. (Dal 79′ ) Dodo 6,5 Uno dei fattori del match, specie nel primo tempo. La sua posizione avanzata mette in difficoltà i biancoverdi. (Dal 94′ Moreno ng )

Uno dei fattori del match, specie nel primo tempo. La sua posizione avanzata mette in difficoltà i biancoverdi. (Dal 94′ ) Fagioli 5,5 Discreto primo tempo per la qualità che mette nel palleggio. Non si può non trascurare l’ingenuità che commette nel fallo da rigore.

Discreto primo tempo per la qualità che mette nel palleggio. Non si può non trascurare l’ingenuità che commette nel fallo da rigore. Cataldi 6,5 Un bel lancio su Gosens, una punizione deviata in alto da Dragowski e tanto lavoro difensivo. (Dal 60′ Folorunsho 6 Discreto impatto sulla partita dal punto di vista fisico).

Un bel lancio su Gosens, una punizione deviata in alto da Dragowski e tanto lavoro difensivo. (Dal 60′ Discreto impatto sulla partita dal punto di vista fisico). Mandragora 7 A Napoli non c’era, oggi sì ed è una presenza che pesa fin dai primi minuti. (Dal 79′ Adli 5 Non capisce il momento della sua squadra: fa un colpo di tacco che avvia un’azione da contropiede degli avversari potenzialmente letale).

A Napoli non c’era, oggi sì ed è una presenza che pesa fin dai primi minuti. (Dal 79′ Non capisce il momento della sua squadra: fa un colpo di tacco che avvia un’azione da contropiede degli avversari potenzialmente letale). Gosens 7 Anche il tedesco gode di discreta libertà, seppur non riesca a massimizzarla al meglio nel primo tempo. Nel secondo poi esce allo scoperto con due giocate di rilievo: una in fase difensiva con un prezioso ripiegamento, l’altra in fase offensiva con l’assist per Kean.

Anche il tedesco gode di discreta libertà, seppur non riesca a massimizzarla al meglio nel primo tempo. Nel secondo poi esce allo scoperto con due giocate di rilievo: una in fase difensiva con un prezioso ripiegamento, l’altra in fase offensiva con l’assist per Kean. Gudmundsson 7 Segnali di risveglio dell’ex genoano che dopo Napoli segna ancora. (Dal 60′ Beltran 6 Entra quando la viola ha un po’ mollato e abbassato il proprio baricentro: fa il suo per dare una mano con un paio di azioni individuali).

Segnali di risveglio dell’ex genoano che dopo Napoli segna ancora. (Dal 60′ Entra quando la viola ha un po’ mollato e abbassato il proprio baricentro: fa il suo per dare una mano con un paio di azioni individuali). Kean 7 Sempre bello sveglio: sua la zampata del 3-0. Ma anche prima del gol aveva lottato fisicamente su ogni pallone.

Top e flop del Panathinaikos

Ounahi 6,5 Si procura il rigore e fa vivere un finale da thriller alla Fiorentina.

Si procura il rigore e fa vivere un finale da thriller alla Fiorentina. Ioannidis 6,5 Entra molto bene in partita mettendo un po’ di pepe nella formazione ospite. Segna su rigore.

Entra molto bene in partita mettendo un po’ di pepe nella formazione ospite. Segna su rigore. Dragowski 6+ Fa quello che può.

Fa quello che può. Tete 6+ Il giocatore che prova ad accendere la luce nell’opaco primo tempo dei greci.

Il giocatore che prova ad accendere la luce nell’opaco primo tempo dei greci. Djuricic 5 Spettatore aggiunto l’ex Sassuolo.

Spettatore aggiunto l’ex Sassuolo. Vagiannidis 5 Perde un pallone sanguinoso che porta poi al raddoppio di Gudmundsson.

Perde un pallone sanguinoso che porta poi al raddoppio di Gudmundsson. Ingason 5 Kean lo fa sbandare parecchio.