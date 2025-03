Da Fiorentina - Panathinaikos é tutto, appuntamento alla prossima sfida di Conference League!23:00

90'+8' FINISCE FIORENTINA - PANATHINAIKOS! 3-1 il finale, i Viola passano il turno!22:58

90'+7' Si continua a giocare, nonostante il recupero sia finito.22:58

90'+6' Destro di Kean che prova il colpaccio, palla a lato.22:56

90'+5' Fiorentina che ora con l'uomo in piú vuole controllare, Zaniolo pescato peró in fuorigioco.22:55

90'+4' Sostituzione FIORENTINA: esse Dodo, entra Matías Moreno.22:54

90'+3' ESPULSO Filip Mladenović. Secondo giallo al terzino che avena trattenuto Pongracic nell'azione del contropiede. 22:53

90'+2' Che chiusura di Siopis che ferma il tre contro due guidato da Zaniolo.22:53

90'+1' AMMONITO Nicolò Zaniolo. Intervento duro su Ounahi. 22:51

90' Saranno sette i minuti di recupero.22:50

89' Gran difesa del pallone di Beltran, che subisce anche fallo. Respira la Fiorentina.22:50

87' Sostituzione PANATHINAIKOS: esce Willian Arão, entra Adam Gnezda Čerin.22:48

87' Sostituzione PANATHINAIKOS: esce Tete, entra Facundo Pellistri.22:48

86' Tacco inutile di Adli, parte il contropiede del Panathinaikos che si conclude con il destro a lato di Ounahi.22:46

84' Colpo molto duro per De Gea, ancora a terra.22:43

83' AMMONITO Georgios Vagiannidis. Carica del terzino su De Gea, giallo anche per lui. 22:43

82' AMMONITO Raffaele Palladino e Rui Vitoria. Tanta tensione tra le due panchine, ammoniti i due allenatori.22:42

81' GOL! Fiorentina - PANATHINAIKOS 3-1! Rete su Rigore di Fotis Ioannidis. La punta calcia un rigore perfetto, sotto il sette. 22:41

81' CALCIO DI RIGORE PER IL PANATHINAIKOS! Ounahi entra in area e viene abbattuto da Fagioli, un intervento facilmente evitabile.22:40

80' 4-3-3 ora per la Fiorentina, con Kean da prima punta, Zaniolo e Beltran ai suoi lati.22:39

79' Sostituzione FIORENTINA: esce Luca Ranieri, entra Nicolò Zaniolo.22:39

79' Sostituzione FIORENTINA: esce Rolando Mandragora, entra Yacine Zinedine Adli.22:39

78' Panathinaikos che non molla e vuole riaprire comunque la gara, Paladino che peró pensa anche ai prossimi impegni.22:38

77' AMMONITO Moise Kean. Gomitata involontaria su Arao, con la punta che si ascus immediatamente. 22:38

75' GOL! FIORENTINA - Panathinaikos 3-0! Rete di Moise Kean. La punta controlla bene al limite e, al momento di entrare in are, fredda il portiere in uscita con un ottimo tocco.



75' Sostituzione PANATHINAIKOS: esce Karol Świderski, entra Alexander Jeremejeff22:35

74' AMMONITO Marin Pongračić. Giallo per la rissa con la punta avversaria. 22:34

74' AMMONITO Karol Świderski. Giallo per la rissa con Pongracic. 22:34

73' Storie tese tra Swiderski e Pongracic, devono intervenire vari compagni per dividerli.22:34

73' CHE DIAGONALE DI GOSENS! Cross per Vagiannidis, il terzino é pronto al conclusione da due passi, lo anticipa Gosens!22:33

70' AMMONITO Pietro Comuzzo. Intervento in ritatdo sulla trequarti. 22:30

70' Fiorentina che ora sembra stanca, greci che stanno prendendo metri.22:28

68' CHE PALLA GOL PER IL PANA! Ioannidis salta secco Comuzzo in area ma non calcia, scaricando per Tete: il brasiliano di potenza trova il muro di Ranieri!22:28

65' Punizione per i greci: Tete al centro, deviazione di Arao, Folorunsho con un tocco qzasi beffa De Gea22:25

64' Massimo sforzo ora del Pana, che sta spingendo molto per trovare la rete per riaprire la gara.22:24

61' Sostituzione FIORENTINA: esce Danilo Cataldi, entra Michael Folorunsho.22:21

60' Sostituzione FIORENTINA: esce Albert Guðmundsson, entra Lucas Beltrán22:20

60' Fiorentina che sembra soffrire il nuovo modulo del Pana, con due prime punte fisiche al centro dell'area.22:20

58' SUBITO PERICOLOSO IOANNIDIS! Lancio lungo per la punta che controlla e conclude, ottima peró la chiusura di Comuzzo!22:18

57' Sostituzione PANATHINAIKOS: esce Filip Đuričić, entra Fotis Ioannidis.22:18

56' Gran partita di Comuzzo, il centrale sempre primo sui palloni alti in area della Fiorentina.22:16

55' Dodò prova un pallone in profonditá per Kean, attento Dragowski nella presa alta.22:14

53' Fiorentina che continua nel possesso palla, Pana che fatica nel pressare e ripartire.22:13

51' Qualche probelma per Mandragora, che informa peró subito la panchina che puó continuare il match.22:11

48' OUNHAI! Conclusione dal limite del centrcampista, palla alta sopra la traversa.22:08

48' Nessun cambio nell'intervallo, allenatori che si affidano ai 22 che hanno terminato il primo tempo.22:07

46' INIZIA IL SECONDO TEMPO!22:05

Primo tempo dominato dai Viola, che hanno sfiorato con Kean il terzo gol che avrebbe chiuso, probabilmente, la partita.21:49

Fiorentina che va negli spogliatoi in vantaggio per 2-0, riportando a suo favore il discorso qualificazione dopo il 3-2 all'andata. Apre Mandragora con un ottimo sinistro dal limite, raddoppia Guðmundsson anche grazie alla deviazione di Arao.21:48

45'+2' FINISCE IL PRIMO TEMPO DI FIORENTINA - PANATHINAIKOS! 2-0 il risultato parziale.21:47

45'+1' Due i minuti di recupero.21:46

45' KEAN VICINO AL TERZO GOL! Stop e conclusione in diagonale da ottima posizione, ancora decisivo Dragowski che salva i suoi!21:45

43' Ancora pericoloso Tete, che viene fermato da Fagioli che ha dovuto peró triplicarlo.21:43

41' TETE! Conclusione a giro del brasiliano, palla di poco a lato.21:40

40' Altra occasione per Gudmundsson, Dragowski para ma azione fermata per fuorigioco.21:40

37' Gran difesa del pallone di Kean, che subisce l'intervento di fisico di Arao.21:37

36' KEAN! Colpo di testa della punta sull'angolo di Mandragora, palla di poco a lato.21:35

35' CATALDI! Punizione a giro del mediano, Dragowski mette in angolo!21:34

34' Punizione dal limite per la Fiorentina: prepara il pallone Mandragora.21:33

33' Fiorentina che continua a spingere, cercando il gol che potrebbe chiudere (o quasi) il discorso qualificazione.21:33

31' Gran giocata di Tete, che si guadagna anche la punizione per il fallo di Gosens.21:31

29' MANDRAGORA! Scatenato l'ex Toro, punizione potente che Dragowski mette in angolo.21:28

27' AMMONITO Filip Mladenović. Trattenuto Dodó, primo giallo del match. 21:28

27' Uscita sulla trequarti di Dargowski per anticipare Mandragora, lanciato in profonditá da Fagioli.21:27

25' KEAN! Doppio dribbilng e conclusione in area, si supera Dragoswki in tuffo!21:25

24' GOL! FIORENTINA - Panathinaikos 2-0! Rete di Albert Guðmundsson. Conclusione della punta deviata da Arao quanto basta per beffare Dragowski sul primo palo.



22' Proteste del Pana per un tocco di mano di Comuzzo in area, per Beaton si puó continuare a giocare.21:22

21' Panathinaikos che prova ora ad affondare con il possesso palla, Cataldi in svicolata mette in angolo un cross di Djuricic.21:21

20' Kean prova a liberarsi di tre avversari in area, non riesce nello spunto l'attaccante della Nazionale.21:20

17' ANCORA MANDRAGORA! Palla geniale di Fagioli per il compagno che, di destro, calcia da ottima posizione: si supera Dragowski che mette in angolo.21:20

15' Nel frattempo continua a piovere al Franchi, campo sempre piú pesante.21:16

14' Fiorentina che rimette in pari il discorso qualificazione, con ancora 75 minuti da giocare.21:13

12' GOL! FIORENTINA - Panathinaikos 1-0! Rete di Rolando Mandragora. Mancino potente dal limite del centrocampista, palla che si infila dove Dragowski non puó arrivare.



11' OCCASIONE FIORENTINA! Gudmundsson ci prova da posizione defilata, palla messa in angolo da Dragowski!21:12

9' Sinistro di Dodó dal limite: buona la preparazione, pessima la conclusione, che termina altissima.21:09

7' Sta prendendo campo la Fiorentina, difesa piú alta e esterni sempre in proiezione offensiva.21:08

5' GOSENS! Tiro cross dell'esterno, palla che taglia tutta l'area piccola senza trovare compagni.21:05

4' Fagioli prova un colpo di tacco per Gosens, non riesce il tocco all'ex Juventus.21:04

3' Greci che non sono venuti a difendersi ma hanno iniziato con buon piglio, gestendo il giro palla.21:02

1' Fiorentina in completo viola, Panathinaikos in bianco.21:01

1' INIZIA FIORENTINA - PANATHINAIKOS!21:00

Dirige il match l'arbitro scozzese John Beaton.20:34

Ospiti che schierano come all'andata il tridente Tete - Swiderski - Djuricic, Siopis davanti alla difesa con Maksimovic da incursore. L'ex Dragowski in porta.20:32

Palladino con Gudmundsson - Kean in avanti, a centrocampo Cataldi in regia con Fagioli e Madragora, Pongracic al centro della difesa. De Gea e non Terracciano tra i pali. 20:32

La formazione del PANATHINAIKOS (4-4-2), Dragowski - Vagiannidis, Ingason, W. Arao, Mladenovic - Ounahi, Maksimovic, Siopis - Tete, Swiderski, Djuricic.20:29

Sono ufficiali le formazioni del match: FIORENTINA (3-5-2), De Gea - Comuzzo, Pongracic, Ranieri - Dodo, Fagioli, Cataldi, Mandragora, Gosens - Gudmundsson, Kean.20:28

Ritorno di questi ottavi di finale di Conference League: a Firenze la Viola deve recuperare il 3-2 dell'andata contro il Panathinaikos, vincenti ad Atene.20:28