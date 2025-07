F1, Verstappen alla Mercedes, svolta vicina? Il pilota Red Bull interviene e parla del suo futuro

Max Verstappen resta sempre al centro delle speculazioni di mercato: si vocifera che il corteggiamento Mercedes possa andare a buon fine, pur tra le incognite di un clamoroso cambio di team da parte del pilota Red Bull. Che intanto dice la sua

Partiamo dal presupposto che Max Verstappen, in teoria, ha un contratto in essere con Red Bull sino al 2028. In teoria perché è dallo scorso anno che si continua a parlare di un approdo pressoché imminente in Mercedes (si ipotizzava persino da questa stagione). Questo a causa di un certo gelo a livello sportivo, tecnico e non solo calato tra il pilota quattro volte campione del mondo e la sua scuderia, tra turbolenze interne alla squadra (il caso Christian Horner con le presunte molestie e via dicendo parevano il timer innescato per far saltare in aria i rapporti tra il clan Verstappen e il resto del team) e le prestazioni della RB20 nel 2024 e un po’ della RB21 quest’anno tali da provocare la malcelata stizza dell’olandese.

Verstappen in Mercedes, le possibilità stanno diventando sempre più concrete

Sullo sfondo l’interesse da parte di Mercedes per il campione, che sia reale o ingigantito dai media. Secondo una fonte affidabile come Motorsport.com le possibilità di un clamoroso cambio di scuderia sono tuttavia fattibili, pare al posto di un George Russell che subirebbe nel caso una doppia onta: essere messo da parte proprio in un momento della sua carriera dove le cose si stanno incastrando al meglio per concorrere per il titolo (o se non altro, essere una spina nel fianco nel duo di testa del Mondiale, i McLaren Norris e Piastri) e lasciare il sedile alla sua nemesi Verstappen.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Per altro in vista di un 2026 dove entrerà in vigore il cambio dei regolamenti che potrebbe essere una grande opportunità per Mercedes per rimettersi in cima alla F1 come ai bei tempi andati. Mentre per Red Bull la prossima stagione suona più come una incognita a livello tecnico, dal momento che si muoverà in proprio in termini di power unit.

Verstappen taglia corto sul suo futuro. Ma lascia intendere che è tutto nelle sue mani

Vestappen, dal canto suo, parlando di recente con Viaplay ha liquidato come suo costume in maniera fredda e tagliente le speculazioni riguardo il suo immediato futuro. “Non ho molto da aggiungere in merito, perché più ne parlo e più i media faranno altrettanto. Non è quello che voglio. Il mio futuro lo decido io“, ha sentenziato.

Parole che comunicano l’atteggiamento di un pilota che sa comunque di avere il coltello dalla parte del manico, visto che lascia trasparire il fatto che è un po’ tutto nelle sua mani. Esisterebbero delle clausole (di livello prestazionale) che consentirebbero all’olandese di poter chiudere anzitempo il suo contratto in Red Bull, anche se queste parole potrebbero essere un modo per mettere pressione a Red Bull affinché venga incontro maggiormente ai suoi desiderata, sia a livello tecnico (intanto sugli aggiornamenti previsti quest’anno si è mantenuto vago: “Non posso affermare se funzioneranno o meno: in ogni caso la pausa estiva potrebbe darci un quadro chiaro su come sarà la stagione in termini di prestazioni. Sono comunque molto rilassato al riguardo”) che a livello di organigramma, ridimensionando il ruolo di daimyō di Horner.

Probabile quindi che lungo questa estate, quando il mercato piloti entra tradizionalmente nel vivo, potremmo avvicinarci ad una svolta. Mercedes sotto sotto continua a corteggiare il pilota, anche se la mossa avrebbe qualche aspetto critico: abbiamo citato Russell, con il rischio di gettare alle ortiche un lavoro quasi decennale per portare il britannico a questo livello prestazionale. Ma c’è anche l’incognita di Andrea Kimi Antonelli, che con un Verstappen al fianco rischierebbe di non avere quel supporto per la sua indispensabile crescita in F1, finendo in un cono d’ombra.

Ovvio, sono solo speculazioni (si pensava infatti che Lewis Hamilton in Ferrari avrebbe oscurato e polverizzato Charles Leclerc, poi abbiamo visto che non è stato così). La cosa certa è che intanto il cammino per il titolo 2025 sta diventando sempre più impervio per Verstappen, e le possibilità che il corteggiamento Mercedes vada a buon fine diventano parimenti sempre più concrete.