F1, Verstappen in Mercedes e Russell in Cadillac: in Olanda sono sicuri ma papà Jos sbotta. Mercato piloti on fire

Dall'Olanda arriva una doppia notizia di mercato in F1: Max Verstappen sarebbe vicino alla firma per la Mercedes mentre George Russell andrebbe in Cadillac il nuovo team che entrerà nel Mondiale nel 2026. Ma papà Jos non ci sta!

Manca sempre meno all’inizio del Mondiale 2025 di Formula 1 ma si sa il mercato piloti non conosce soste e non aspetta. Dall’Olanda arriva la doppia notizia bomba che sicuramente farà discutere il circus nel paddock di Melbourne. Max Verstappen il prossimo anno lascerà la Red Bull e sarà un nuovo pilota della Mercedes. Con un effetto domino George Russell scenderà dalla freccia d’argento per abbracciare il nuovissimo progetto della General Motors che nel 2026 entrerà con la Cadillac in F1. Una doppia news clamorosa che ha visto subito la reazione sui social del papà del 4 volte campione del mondo, Jos. Ma andiamo con ordine.

In Olanda sicuri, Russell dalla Mercedes alla Cadillac

Pochi giorni fa la FIA e la F1 hanno ufficializzato l’ingresso della Cadillac come 11° team a partire dal 2026. Alle spalle del progetto americano iniziato da Michael Andretti col papà Mario, c’è il colosso stelle e strisce General Motors, nel cofano motore ci sarà la power unit Ferrari. Da tempo si fanno i nomi dei piloti che potrebbe sedersi nei due nuovi abitacoli della griglia di partenza.

Uno, quasi sicuro è quello che sarà dato all’enfant du pays, l’americano Colin Herta. Per l’altro sedile è aperto un casting che riguarda soprattutto i grandi piloti di esperienza per portare il know how della F1, da Valtteri Bottas a Sergio Perez passando per Daniel Ricciardo.

Ma secondo Ziggo Sport ci sarebbe una clamorosa operazione da parte degli americano per portare in Cadillac un nome di peso, un top driver: il compagno di squadra designato ad affiancare a Colton Herta sarebbe George Russell. Una possibilità non così lontana dall’essere vera se si considera che l’inglese è in scadenza con la Mercedes proprio a fine 2025 e che la scuderia di Brackley ha appena promosso Andrea Kimi Antonelli dopo la partenza di Hamilton alla Ferrari. Anche perchè Toto Wolff avrebbe in serbo un colpo a sorpresa meditato da tempo…

Toto Wolff prepara l’assalto Mercedes a Verstappen

Il team principal della Mercedes ci pensa da un anno. Da quando Hamilton ha comunicato il suo addio alle frecce d’argento per abbracciare il “sogno” Ferrari. Toto Wolff non ha mai nascosto la sua voglia di portare Max Verstappen in Mercedes. Tanto da ammettere nel corso della serie Netflix, Drive to Survive di non aver contattato mai l’olandese solo per rispetto e per una promessa fatta a Lewis.

Toto Wolff non ha mai fatto segreto di avere un debole per Super Max. Ed è altrettanto verificato che proprio quest’anno, quando Max era in crisi con la Red Bull per svariati motivi, con Hamilton promesso sposo Ferrari, Wolff si sia lanciato nella mischia per ingaggiare Verstappen con un incontro dietro le quinte con il responsabile delle comunicazioni Bradley Lord e la consulente per lo sviluppo dei piloti Gwen Lagrue.

Ma ora il matrimonio Verstappen-Mercedes è fattibile. Anzi, sempre il giornalista olandese Jack Plooij di Ziggo Sport lo dà per fatto con Max che nel 2026, svestirà i colori della Red Bull per diventare un pilota della scuderia di Brackley verosimilmente al fianco di Antonelli.

Jos Verstappen su X: “Stai calmo!”

La doppia bomba di mercato di F1 non ha lasciato indifferenza Jos Verstappen. Il padre di Max, sempre molto presente nella vita e nella carriera ma anche nel circus attorno al figlio pluricampione del mondo, non ha perso tempo e sotto il post lanciato dal giornalista Plooij con il video del suo intervento nel trasmissione di Ziggo Sport, ha subito risposto in maniera eloquente: “Jack, Jack, Jack ma che sciocchezze stai dicendo?”

Al di là delle veridicità della notizia, che ripetiamo non è poi così lontana dal potersi realizzare in un futuro prossimo, è evidentemente la voglia di papà Verstappen, che pur è sempre stato critico in maniera pesante con Christian Horner, di non compromettere gli equilibri in casa Red Bull alla vigilia dell’inizio del Mondiale in cui Max proverà a calare il pokerissimo di titoli consecutivi ma in cui, forse per la prima volta negli ultimi 3 anni, la Red Bull non parte coi favori del pronostico con la McLaren e chissà, forse anche la Ferrari date in grande forma.