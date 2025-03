F1, Hamilton muove i fili: dal veto a Verstappen alla proposta a Sainz, le sirene di Briatore e la rabbia Williams

Dalla nuova stagione di Drive to Survive in uscita emergono parecchi retroscena di mercato piloti F1: Hamilton non voleva Verstappen in Mercedes, voleva consigliare Sainz a Wolff mentre Carlos era stato abbagliato da Briatore prima di firmare per Williams

Se Lewis Hamilton sia il “grande vecchio” della Formula 1 non è dato sapere al 100%. Ma l’immagine del nuovo pilota Ferrari che emerge dalle anticipazioni di Drive to Survive, la serie Netflix dedicata alla precedente stagione di F1, è quella anche di un abile negoziatore che sa muoversi, grazie all’esperienza e al rispetto accumulato negli anni, nel circus. Diversi gli episodi che riguardano il 7 volte campione del mondo impegnato nel suo ultimo anno in Mercedes a parare da una parte l’ambizione di Max Verstappen e dall’altra e “consolare” Carlos Sainz appiedato proprio per causa sua dalla Ferrari nel 2024.

Hamilton ha impedito a Wolff di prendere Verstappen

Si preannuncia davvero interessante la nuova serie Drive to Survive, il prodotto Netflix che oramai da diversi anni ha proiettato la F1 in un’atmosfera di show oltre la pista svelando quelle che sono le dinamiche interne del circus, il detto e non detto, rubando anche dei momenti inediti tra piloti e team principal.

Secondo le anticipazioni della nuova stagione, ci sarebbe un particolare momento, quando il tp della Mercedes, Toto Wolff stava discutendo con la moglie Susie su chi ingaggiare dopo l’annunciata partenza di Lewis Hamilton per la Ferrari. Dopo aver preso in considerazione nomi come Carlos Sainz e Fernando Alonso, viene ventilata l’idea di Verstappen, a quel punto Wolff rivela di aver promesso di non ingaggiare l’olandese mentre era in pista Hamilton.

"Non ho parlato con lui perché ho promesso a Lewis di non parlare con Verstappen. Ma ne parlerò ora".

Le ruggini Verstappen-Hamilton risalgono ad Abu Dhabi 2021

Insomma Hamilton avrebbe chiesto espressamente durante la sua militanza in Mercedes di non aprire trattative con Verstappen. Probabilmente una ripicca per il controverso finale di stagione del 2021 quando proprio l’olandese soffiò a Lewis quello che sarebbe stato l’8° mondiale nel finale convulso e polemico di Abu Dhabi.

Non è mistero che Toto Wolff abbia una particolare ammirazione per Max Verstappen. Ed è altrettanto verificato che proprio quest’anno, quando Max era in crisi con la Red Bull per svariati motivi, con Hamilton promesso sposo Ferrari, Wolff si sia lanciato nella mischia per ingaggiare Verstappen con un incontro dietro le quinte con il responsabile delle comunicazioni Bradley Lord e la consulente per lo sviluppo dei piloti Gwen Lagrue.

Ferrari: Hamilton voleva spingere Sainz in Mercedes

Ma l’opera sul mercato piloti di Lewis Hamilton non si è esaurita qui. Un anno fa, a inizio 2024 l’annuncio che sconvolse il paddock con l’inglese che aveva firmato con la Ferrari per il 2025. Di conseguenza Carlos Sainz si ritrovò senza squadra. Pilota veloce e affidabile, lo spagnolo faceva gola a molti, lui ne cercava uno che potesse mantenere gli alti standard a cui era abituato a Maranello.

Sempre dalle anticipazioni di Drive to Survive emerge una conversazione tra Hamilton e Sainz alla vigilia del Gp di Bahrain che nel 2024 aprì la stagione. In quell’occasione in pratica Lewis disse a Carlos di essere disposto a mettere una buona parola in Mercedes per prenderlo come suo sostituto. Questa la conversazione tra i due:

HAM : “Che ne dici di parlare con Toto [Wolff, ndr]?”

: “Che ne dici di parlare con Toto [Wolff, ndr]?” SAI : “Non ho ancora parlato con Toto. Il che mi fa pensare che se fosse davvero interessato, mi avrebbe già chiamato”

: “Non ho ancora parlato con Toto. Il che mi fa pensare che se fosse davvero interessato, mi avrebbe già chiamato” […]

SAI : “Non pensi che la Merc vincerà di nuovo? Pensi che siano in declino?”

: “Non pensi che la Merc vincerà di nuovo? Pensi che siano in declino?” HAM: “No, non credo”

Fonte: Ansa

Sainz in Williams: il tentativo di Briatore, la rabbia Williams

Un altro particolare che svelerà Drive to Survive riguarda proprio il passaggio di Carlos Sainz in Williams. Come detto più e più volte, lo spagnolo ha atteso fino alla fine prima di accettare una destinazione cercando e sperando un ingaggio in un top team, Red Bull o Mercedes, che non è arrivato. Ma anche quando si trattava di accettare l’offerta della Williams, Carlos ha tentennato.

Anche perchè quando sembrava tutto fatto col team di Groove è arrivata l’offerta di Flavio Briatore che in primavera aveva preso le redini della Alpine come superconsulente. Ciò ha portato Sainz persino a chiedere informazioni a Pierre Gasly, pilota della scuderia francese, sulle prestazioni della monoposto. La cosa non ha fatto piacere al team principal della Williams Vowles. Tanto che nell’episodio incriminato si dice che Sainz nel circus sia stato anche apostrofato con uno scomodo nomignolo, riporta la pagina MemasGP, “paddock sl*t” (la pr*stituta del paddock). Anche se poi Carlos ha tenuto fede al primo impegno preso firmando per Williams prima della sosta estiva.