F1, Lewis Hamilton in pericolo a Milano: rischia di farsi male scendendo dalla Ferrari, il video è virale

Hamilton rischia grosso durante la parata Ferrari nel centro di Milano, l'inglese rischia di farsi male, di infortunarsi scendendo dalla sua monoposto. Il video in rete diventa virale

Incredibile ma vero. Lewis Hamilton se l’è vista brutta. Per un attimo ha rischiato grosso durante lo show della Ferrari in piazza Castello a Milano. In pochi l’hanno notato in presa diretta, ma chi era accanto a lui e lo stesso inglese per un momento hanno tremato. Il tutto è successo alla fine della parata delle due monoposto di Maranello tra le vie milanesi. Il 7 volte campione del mondo nello scendere dalla macchina salutando la folla ha compiuto un gesto maldestro che poteva, chissà, costargli chiaro. Tra i tantissimi telefonini presenti qualcuno ha ripreso la scena e l’ha postata in rete dove il video è diventato virale.

Hamilton e Leclerc: che accoglienza Milano!

Milano si è tinta di rosso con la presentazione della Ferrari al Castello Sforzesco. Protagonisti assoluti, ovviamente Charles Leclerc e Lewis Hamilton, ma anche Fred Vasseur, che si sono goduti lo spettacolo nello spettacolo offerto dall’impressionante bagno di folla. Una marea rossa che ha accolto i piloti sul palco ma anche e soprattutto durante il giro su una Ferrari da F1 che il monegasco e l’inglese hanno compiuto con tanto di burnouts su un piccolo circuito ricavato all’interno delle vie cittadine.

Lewis ma che fai? Scende dalla Ferrari e rischia l’infortunio

Un brivido lungo la schiena. E’ quello che siamo sicuri è corso lungo la schiena dei meccanici Ferrari e della gente che si trovava nei pressi della rossa di Lewis Hamilton quando l’inglese è sceso dalla monoposto. A noi questo brivido viene ancora adesso rivedendo le immagini anche se non è successo nulla di grave. Ma poteva succedere.

Da alcuni video che sono diventati virali in rete si vede Hamilton che ha appena terminato la parata insieme a Leclerc per le vie di Milano. Il 7 volte campione del mondo nell’atto di scendere dalla sua rossa numero 44 nel salutare la folla che lo acclama dapprima sale in piedi sull’avantreno della macchina, poi ha l’infelice idea di mettere entrambi i piedi sulla ruota anteriore sinistra.

Lewis non sa, o non si è accorto, che nel frattempo la Ferrari è stata alzata sul cavalletto quindi la ruota non è appoggiata a terra, non è ferma. Ed infatti appena ci mette il piede sopra questa comincia a girare. Hamilton perde l’equilibrio e cade ma ha la prontezza di riflessi, e se non lui chi, di riacquistare l’equilibrio e cadere in piedi, nel vero senso della parola. Dalle immagini sembra che prenda solo una piccola botta col sedere sullo pneumatico e siamo sicuri anche un po’ di spavento. Noi sicuramente sì.

Il video della caduta di Hamilton a Milano da un’altra angolazione

Inutile dire che i video che si trovano in rete con la perdita di equilibrio da parte di Hamilton scendendo dalla sua Ferrari sono tantissimi, da diverse angolazioni e prospettive. Tanti i commenti di ferraristi che hanno tremato e che hanno tirato al tempo stesso un sospiro di sollievo pensando a cosa sarebbe potuto succedere anche solo con un piccolo e grave infortunio alle gambe del massimo investimento della Ferrari dai tempi di Schumacher a questa parte.