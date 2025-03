Napoli, Conte: una cosa simile non deve capitare mai, mai! I tifosi sul web non perdonano, non era una finale mondiale?

Il tecnico azzurro rimprovera una sola cosa alla squadra dopo il pareggio di Venezia e ricorda le tante palle gol avute in partita

Il Napoli a pranzo non ha fame. Un altro lunch match amaro che ha “intossicato” anche la tavolata dei tifosi azzurri. Un sol punto a Venezia ma la testa è agli altri due lasciati in laguna. Metamorfosi difficile da spiegare quella dei partenopei, brillanti e concreti contro Inter e Fiorentina e impacciati e affannosi, specie nella ripresa, a Venezia.

Il valore del Napoli

Chi conosce Conte sa che se c’è uno che aveva messo in conto il mezzo passo falso era proprio lui. E’ dall’inizio dell’anno che il tecnico leccese, nel ricordare che questa squadra sta andando ben oltre i propri limiti, sta mettendo tutti in guardia sulle eccessive aspettative. Se da un lato ha provato la carta della carica (“se vogliamo, possiamo”), dall’altra non ha mai cambiato idea sul valore generale della rosa specie se paragonato a quello delle rivali per lo scudetto.

Il bipolarismo contiano

Il bipolarismo contiano viaggia sul concetto binario: “odio perdere” ma anche “stiamo già facendo miracoli”. In mezzo c’è una squadra che risponde a fasi alterne ma che è sostanzialmente assai simile sempre a se stessa. Senza Neres non c’è chi salta l’uomo, la manovra è spesso faticosa e se sul binario di destra l’asse Di Lorenzo-Politano non sfonda sono guai.

Di palle gol il Napoli ne ha create, anche più di altre volte, ma non ha mai dato l’impressione di poter azzannare il Venezia nè di schiacciarlo nella propria area.

Conte furioso per un errore dei suoi

A Dazn arriva l’analisi di Conte: “A livello calcistico non ci hanno messo in difficoltà, la partita l’abbiamo fatta noi su un campo difficile, quello che dovevamo fare l’abbiamo fatto ma dovevamo far gol. Le loro occasioni sono stati nostri errori. Mi ha dato fastidio prendere un contropiede contro 6 alla fine, sono cose che non devono capitare mai, mai. Se succede è perchè non ci sei con la testa. Non lo tollero e ai ragazzi l’ho spiegato bene. Rischi di portare una sconfitta che in questo momento. La palla non scorreva su questo campo ma sono contento della prestazione. Per vincere però devi fare gol”

Arriva la sosta: “Già ce ne sono state altre, faremo quello fatto le altre volte, lavoreremo con chi rimarrà, che sono comunque più di 10 giocatori, sfrutteremo questo tempo per chi è più in ritardo ma non cambierà niente. La gara di stasera tra Atalanta e Inter? Non ci sposta niente, noi dobbiamo solo pensare a noi, io sono sempre stato critico quando c’era da esserlo, come a Como, ma stavolta non posso dir nulla. Questo pareggio ci sta, quello che non deve accadere è che il cervello deve rimanere sempre acceso”.

La rabbia dei tifosi sul web

Scatenati i tifosi sul web dopo la gara: “A Venezia quasi finiti i sogni scudetto” e poi: “Non abbiamo nessuno che salti l’uomo e con squadre chiuse chest e’ ” e anche: “Ma non era una finale dei mondiali?” e ancora: ” Se consideri questa partita una “finale mondiale” devi giocarla come una finale mondiale”, oppure: “Io non so che partita stia vedendo Conte ma di sicuro non è la nostra”

C’è chi scrive: “Se con Fiorentina e Inter hai fatto un partitone, questa qui hai fatto 50 passi indietro” e poi: “Ho visto partite fra over 50 con più dinamismo” e ancora: “Il Napoli sembra il peggior Piacenza di Gigi Cagni” e anche: “Pronto allo psicodramma. Lo supererò più facilmente, spero”, oppure: “Chiudiamo questa velleità dello scudetto al più presto, così da non soffrire più ogni domenica. Partita schifosa. Con l’ultima in classifica”

Il web è un fiume in piena, nessuno digerisce questo 0-0: “Inspiegabile cosa succede ai calciatori del Napoli da una partita all’altra” e anche: “Pare davvero una finale mondiale: la finale mondiale tra scapoli e ammogliati” e ancora: “Senza attacco, con un ex giocatore come punta. Nessuna qualità tecnica. Con uno come Politano, che solo da noi, pensano sia un fenomeno. Un citofono in porta. Conte stà facendo miracoli. Ora speriamo di arrivare quarti, ma sarà difficile“