Kvaratskhelia brilla a Liverpool, poi celebra Donnarumma con un post in napoletano

In Champions League come in Ligue 1, Kvicha Kvaratskhelia ha già conquistato il Psg e i suoi tifosi, aggiungendo ieri sera ad Anfield una prestazione da campione nella vittoria ottenuta ai rigori dai parigini sul Liverpool: l’altro protagonista è stato Gigio Donnarumma, celebrato dal georgiano con un commento in napoletano su Instagram.

Luis Enrique ha impiegato poco per innamorarsi di Kvicha Kvaratskhelia, che dopo le meraviglie in Ligue 1 ha iniziato a brillare anche in Champions League con la maglia del Psg. Il georgiano ieri è stato tra i migliori in campo nella vittoria di Liverpool, che ha spedito i parigini ai quarti della massima competizione europea. Kvara ha giocato una partita da giocatore maturo, alternando deliziose giocate palla al piede – su tutte l’assist non sfruttato da Barcola nel primo tempo – a momenti di sacrificio e grande agonismo: l’highlight migliore è il salvataggio sulla linea di cui il georgiano si è reso protagonista pochi attimi prima della fine dei tempi supplementari.

La prestazione offerta ieri a Liverpool ha portato tanti tifosi del Napoli a rimpiangere Kvaratskhelia sui social. E lo stesso georgiano ha scaldato i supporter partenopei quando ha commentato un post di Gigio Donnarumma, l’eroe del Psg ad Anfield grazie ai due rigori parati dopo la fine dei supplementari, nativo di Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli.

Kvara, infatti, ha scelto una frase in napoletano per complimentarsi col suo compagno di squadra, protagonista ieri sera di una vera e propria rivincita sportiva: “Troppp forttt fratmmmmmm”, ovvero “Troppo forte fratello!”, anche se scritto con una sintassi che di sicuro non farà impazzire i puristi del napoletano.

A impazzire, invece, sono stati i tifosi del Napoli, che hanno notato i complimenti “in lingua” di Kvaratskhelia a Donnarumma: la frase ha fatto il pieno di like (siamo a quota 7mila nel momento in cui viene scritto questo articolo) e di commenti. Il tono, quasi per tutti, è nostalgico. “Manchi fenomeno”, scrive il tifoso azzurro David. “Fratm, mi manchi”, gli fa eco Wijna. “Kvaradona torna!”, aggiunge Tore. “Kvara non fare così, sennò a noi quando ci passa?”, scrive Sorbino. “Torna a casa un giorno, oggi ho tifato Psg solo per te”, confessa Tocchy. “Come si fa a non volerti bene Kvara? Ti meriti la Champions”, l’augurio di Huey.