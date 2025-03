Liverpool-Psg, moviola: due rigori negati e un gol annullato ai Reds, gara sospesa due volte

La prova dell’arbitro Kovacs ad Anfield Road nel ritorno degli ottavi di Champions analizzata ai raggi X, il fischietto rumeno ha ammonito 2 giocatori

Insegnante di educazione fisica, classe 1984, Kovacs – l’arbitro designato dall’Uefa per Liverpool-Psg – è tra quelli della sua generazione uno dei fischietti più stimati. La Uefa lo ha selezionato per gli Europei del 2020, è stato l’arbitro di Macedonia del Nord-Olanda (0-3) e la FIFA per i Mondiali Qatar 2022, dove è stato quarto ufficiale in otto partite ed è stato anche l’arbitro di Irlanda del Nord-Italia, la partita che ha spedito gli Azzurri ai playoff per i Mondiali 2022. Non ha bei ricordi di lui il Napoli, che si sentì danneggiato in Champions nel derby d’andata con il Milan l’anno scorso. Nella scorsa stagione ha diretto 8 gare di Champions, tra cui la gara di ritorno dei quarti tra Barcellona e Psg e una di Europa League. Nel 2022 arbitrò la finale di Conference tra Roma e Feyenoord. Vediamo come se l’è cavata ieri il fischietto rumeno.

I precedenti di Kovacs con Liverpool e Psg

Un sol precedente con i Reds, che nella circostanza persero, nessuno con i parigini.

L’arbitro ha ammonito 2 giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Marica e Tunyogi con Feșnic IV uomo, il tedesco Dankert al Var e il polacco Kwiatkowski all’Avar, l’arbitro ha ammonito due giocatori: Marquinhos e McAllister.

Liverpool-Psg, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Al 46′ Marquinhos trattiene in modo irregolare Luis Diaz e viene ammonito da Kovacs. Era diffidato. Al 59′ Gara momentaneamente sospesa per soccorrere Vitinha (Paris Saint Germain) per infortunio. Al 63′ Alexander-Arnold colpisce la base del palo. Torna sul pallone il 66 dei Reds e serve Szoboszlai che segna a porta vuota. Ma c’è un fuorigioco di Luis Diaz all’inizio dell’azione. Al 64′ gara ancora momentaneamente sospesa: Gianluigi Donnarumma (che sarà decisivo ai rigori) è a terra per infortunio. Al 66′ Nuno Mendes viene colto alle spalle da Salah. L’egiziano sfugge via palla al piede poi viene ostacolato fallosamente dal portoghese. Kovacs non fischia, e il VAR non può intervenire perché il contatto comincia fuori area di rigore.

Al 79′ Robertson s’incarica della battuta del calcio di punizione e crossa al centro dell’area di rigore. Quansah arriva dalle retrovie e di testa colpisce il palo alla destra di Donnarumma. Poi viene fischiato un fuorigioco inesistente sulla ribattuta. Al 92′ McAllister è costretto a fermare Dembélé con le cattive, riceve il giallo. Era diffidato. Al 115′ Salah entra in area di rigore parigina, sterza e cade dopo un contatto con Nuno Mendes. Rumoreggia Anfield, Kovacs lascia giocare. Dopo i rigori passa il Psg ai quarti.