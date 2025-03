Psg, rivincita Donnarumma: la polemica a fine gara, il segreto sui rigori, la resa di Luis Enrique

Con due rigori parati Gigio cancella le critiche per l'errore dell'andata e manda i parigini ai quarti di Champions: ora anche Luis Enrique lo esalta

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Un immenso Gigio Donnarumma ha permesso al Psg di eliminare la corazzata Liverpool ai calci di rigore e centrare la qualificazione ai quarti di Champions. Dopo l’errore nella gara d’andata, il riscatto ad Anfield: il portiere della Nazionale ha infatti neutralizzato due penalty, conquistando definitivamente Luis Enrique e la critica.

Psg, Donnarumma e il segreto per battere il Liverpool

Al Paris Saint-Germain serviva un mezzo miracolo per ribaltare la sconfitta dell’andata contro lo scatenato Liverpool di Arne Slot, che sta dominando la Premier League dopo non aver avuto rivali nella fase campionato di Champions. L’uomo copertina del successo ai rigori dei campioni di Francia ha un nome e un cognome: Gigio Donnarumma.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

L’ex Milan ha neutralizzato i penalty di Darwin Nunez e e Curtis Jones, consentendo alla sua squadra di volare ai quarti. Un exploit, il suo, per nulla casuale. Già, prima della lotteria dei rigori il numero uno del Psg è rapidamente rientrato e uscito dagli spogliatoi. “Avevo studiato qualcosa con il mio preparatore ed era giusto riprendere qualcosa per provare a parare qualche rigore” ha confessato ai microfoni di Sky.

Il riscatto di Donnarumma e la polemica nel post gara

Dopo il primo atto ai piedi della Torre Eiffel Donnarumma era finito sul banco degli imputati per la papera commessa nel finale di partita sul tiro di Elliot, coincisa per giunta sull’unica conclusione del Liverpool nello specchio della porta. Le critiche sono state ancora più accese per via del confronto con l’ex Roma Alisson, autore invece di una prova sontuosa.

Questa volta, però, i ruoli si sono invertiti e per Gigio è il momento di togliersi qualche sassolino dalla scarpa: “Vedo tante critiche da giornalisti, se si possono chiamare così, senza sapere cosa sia il mestiere del portiere. All’andata sembrava fosse colpa mia, ma io penso sempre a sorridere e a dare il massimo per la squadra”.

Luis Enrique e L’Equipe celebrano (finalmente) Gigio

Non è mai stato un rapporto idilliaco quello con Luis Enrique, che a un certo punto della stagione gli aveva perfino preferito il russo Safonov, ma l’impressione è che questa volta il classe 1999 sia riuscito davvero a conquistare il suo allenatore. Le parole del catalano dopo l’impresa compiuta ad Anfield spingono proprio in tal senso: “Donnarumma ha fatto come Alisson all’andata”.

Già, saracinesca abbassata e voti altissimi. Come il 9 dell’Equipe, che, invece, nel primo atto al Parco dei Principi, lo aveva bocciato senza mezzi termini dandogli 4. Il quotidiano sportivo transalpino esalta la prestazione del portierone di Castellammare: “Immenso. È stato l’uomo chiave della qualificazione del Psg ai quarti di finale di Champions. Autoritario in aria come raramente accade, si è distinto nella serie di rigori parandone due”.

Il post su Instagram e le reazioni di Adani e Kvara

“Magnifique”. Semplicemente così Donnarumma su Instagram, dopo essere stato l’eroe della notte magica di Champions del Paris Saint-Germain. Non si contano le reazioni illustri al suo post.

“Troppo forte, amico mio” ha scritto Ciro Immobile. “Je t’aime” ha aggiunto il compagno di squadra Marquinhos. “Padre tempo opera in silenzio, amico mio” ha commentato Lele Adani. E, ancora, Nicola Ventola: “Grande Gigione nazionale”. Kvara, già idolo dei tifosi, non dimentica il suo passato napoletano: “Trop fort fratm”. Insomma, un plebiscito di consensi.