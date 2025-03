PSG, Kvaratskhelia ha Parigi ai suoi piedi e Donnarumma è già suo fratello

Uno stop spettacolare in volo ha illuminato Parigi e spento le critiche verso il georgiano. Dopo un inizio in sordina, tifosi in delirio sul web

Sbarcato nell’anonimato più totale a Parigi, Khvicha Kvaratskhelia in quasi due mesi è ora diventato l’idolo dei tifosi del PSG. Al suo arrivo a Parigi fu scambiato addirittura per Osimhen, in un video diventato virale sui social, ma ora non ci sono più dubbi: l’attaccante georgiano è il valore aggiunto. Dopo una brillante prestazione in Champions League contro il Liverpool, anche l’impatto sulla Ligue 1 è stato altrettanto impressionante: durante la sfida tra Paris Saint-Germain e Rennes, terminata 4-1 per i parigini, Kvara è entrato al 63° minuto e ha lasciato il pubblico senza parole con un controllo spettacolare: uno stop aereo in stile Cruyff, con la gamba destra tesa e molto alta. Anche Donnarumma già lo elogia e gli dedica sui social un messaggio in napoletano.

So Foot ringrazia il PSG: “Grazie per avercelo dato”

Dopo le critiche dei media francesi arrivano anche gli elogi per Kvaratskhelia. La prestigiosa rivista francese So Foot ha dedicato un articolo al PSG dal titolo emblematico: “Tutto bene con Kvaratskhelia, grazie per avercelo dato”. Nell’analisi del percorso in maglia parigina, il magazine sottolinea: “Agonismo, difesa, versatilità. Arrivato quest’inverno ai piedi della Torre Eiffel per portare il suo talento e aumentare la competizione in attacco, Kvaratskhelia sta chiaramente guadagnando slancio. Qualche timida prima uscita, un primo gioiello contro il Monaco e un feeling sempre più evidente con i compagni. Sta progressivamente dimostrando perché i campioni di Francia hanno sborsato 70 milioni di euro per prenderlo a stagione in corso, dopo lunghi mesi di corteggiamento”.

Il gesto di Kvaratskhelia che ha fatto impazzire i social

Lo scatto istantaneo, catturato dal fotografo Stephane Mahe della Reuters, ha rapidamente fatto il giro del web. C’è chi scrive: “Se il calcio avesse un logo, questo gesto di Kvara sarebbe perfetto”. E ancora: “È folle! Lancia il tuo logo, Kvara”.

Sui social, in molti hanno paragonato la posa di Kvara in volo a quella del logo della Bundesliga, con la differenza che il giocatore georgiano ha la gamba ancora più alta.

L’immagine è stata persino trasformata in un nuovo simbolo stilizzato del PSG ed infine qualcuno ha anche accostato Kvaratskhelia a Seishiro Nagi, personaggio del manga “Blue Lock”.

Infine, Gianluigi Donnarumma gli ha dedicato un post sui social in lingua napoletana che Kvara: “Fratm”. Nella foto postata dal PSG, e ricondivisa dal portiere dei parigini, si vede l’abbraccio a fine gara tra Kvara e Donnarumma.

L’elogio di Luis Enrique e della stampa francese per Kvara

La crescente influenza del giocatore nell’organico parigino è stata esaltata anche dall’allenatore Luis Enrique che, in conferenza stampa, ha riconosciuto i progressi dell’attaccante dopo un inizio in sordina al PSG: “Non mi piace parlare dei miei giocatori individualmente. Ma Kvara lo conosciamo dai tempi del Napoli e per i risultati ottenuti con la Georgia. È un giocatore dalle grandi potenzialità. Sta giocando sempre meglio, è più integrato nella squadra ora”.

