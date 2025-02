Kvaratskhelia tartassato già dalle critiche dei media francesi al Psg, rischio effetto Donnarumma

Il giocatore appena inserito in rosa dopo il trasferimento dal Napoli è già nel mirino dei media transalpini per le sue prestazioni sportive

Tempo al tempo, verrebbe da dire visto e considerato che Khvicha Kvaratskhelia ha lasciato una manciata di giorni fa Napoli per Parigi alla ricerca di un centro di gravità che potrebbe ritrovare a stretto giro, se Luis Enrique e le sue idee lo vedranno convertirsi in un generatore automatico di reti. La sua partenza no è stata innocua, il suo debutto con la maglia del PSG era atteso come una epifania, ma la freddezza che alcuni – vedi Le Parisien – gli hanno riservato forse sono troppe.

Un trattamento che, a cicli alterni, è stato riservato a un protagonista assoluto del calcio europeo e della Nazionale azzurra, ovvero Gigio Donnarumma che spesso e volentieri è stato riservato al portiere italiano preso di mira dai media transalpini.

Attacco a Kvara dei media francesi

Che cosa ha deluso, o almeno irritato, Le Parisien che ha riservato così tanta freddezza nei riguardi del georgiano atteso e di certo voluto come se fosse un autentico colpo per il Paris Saint-Germain? Era davvero il solo Kvara il traino dell’undici dell’ex ct della Spagna a questo punto del campionato?

In campo per la terza volta nell’ottavo di finale della Coppa di Francia contro Le Mans, Kvara secondo i francesi è rimasto defilato, non certo aiutato dai compagni di squadra rimasti apatici per troppo tempo.

Il suo debutto al Parco dei Principi, dopo quasi un mese senza giocare, era stato rassicurante però. Presentato al pubblico parigino poco prima della partita di Ligue 1 contro il Reims del 25 gennaio, il nazionale georgiano, ceduto per 75 milioni di euro dal Napoli nell’ultima sessione invernale di gennaio, ha fornito un assist a Ousmane Dembélé.

Le critiche che scuotono Kvara

“Continuerò a lavorare per essere in forma”, ha fatto sapere il giocatore, riconoscendo di non essere ancora al massimo delle sue capacità fisiche secondo Le Parisien che non risparmia queste osservazioni al georgiano. Senza considerare, però, che l’esterno ex Napoli aveva inciso nelle prime due partite con la maglia del Psg e che dunque forse è più questione di una singola prestazione che altro. Ma il titolo è già una sentenza, dal titolo eloquente: “Kvara tarda a mostrare il suo valore”.

Che non sono solamente i 75 milioni spesi, ma quello che può esibire con il pallone”. E anche L’Equipe non è generosa nel valutare Kvara e le sue performance.

Donnarumma, l’altro bersaglio del Psg

Come d’altronde accaduto per Donnarumma che ha vissuto, fin dall’inizio, un rapporto alquanto conflittuale con i media transalpini che non gli hanno mai perdonato le papere viste in campo soprattutto alla luce della contrapposizione dell’ex Navas.