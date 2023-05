L’ultima papera di Donnarumma in Ligue 1 scatena i tifosi del Milan e del Psg

Il grave errore del portiere non impedisce alla squadra parigina di battere l’Auxerre e avvicinare il titolo di campione di Francia: ma sui social tornano gli attacchi all’ex rossonero

La vittoria ottenuta dal Psg in casa dell’Auxerre ha portato la squadra francese a un passo dal titolo di campione di Francia: Gigi Donnarumma, però, è finito nuovamente sotto attacco dei tifosi francesi per la papera che ha riaperto la partita. Sui social anche i supporter del Milan si sono scatenati contro il loro ex portiere.

Psg vicino a vincere ancora la Ligue 1

Con qualche sofferenza e più tardi del previsto, ma il Psg sta per laurearsi nuovamente campione di Francia. Merito della vittoria ottenuta ieri sul campo dell’Auxerre, regolato col punteggio di 2-1 grazie a una meravigliosa doppietta di Kylian Mbappé: i parigini sono ora a +6 sul Lens, nei confronti del quale vantano una migliore differenza reti. Il titolo è dunque già arrivato in maniera virtuale, per rendere la vittoria aritmetica basta un solo punto nelle prossime due partite.

Psg, la papera di Donnarumma contro l’Auxerre

Il successo contro l’Auxerre è però stato macchiato da una papera di Gigi Donnarumma: il portiere ex Milan s’è lasciato passare il pallone sotto il fianco in occasione della rete dei padroni di casa firmata da Lassine Sinayoko con un tiro non certo irresistibile, centrale e neanche troppo potente. L’errore del portiere, ripetutamente sotto accusa nel corso delle ultime due stagioni da parte della tifoseria per altre leggerezze, come quelle avvenute in Champions League contro il Bayern Monaco, è tornato dunque nel mirino dei supporter del Psg.

Donnarumma, tifosi del Milan all’attacco

Sui social network, inoltre, i tifosi del Milan si sono uniti a quelli del Psg negli attacchi a Donnarumma, il cui addio a parametro zero non è stato ancora perdonato da una buona parte della tifoseria rossonera. “E anche questa settimana, Donnarumma dà il meglio di sé: continua così campione!”, commenta sarcasticamente Dr.Tuitter su Twitter. “Fantastico! Quante gioie ci regalerá ancora Donnarumma nella vita. Il fatto che sia andato al Psg sabotando in eterno i soldi di gloria dello sceicco di turno è un grande plus”, aggiunge Andrea.

“Ora il Psg ci proporrà lo scambio con Maignan”, ironizza Laura. Angelo, invece, tira in ballo il compianto Mino Raiola, ex procuratore di Donnarumma: “Raiola era un genio, quanti bidoni venduti a peso d’oro”, scrive il tifoso. Last Prophet, invece, invita i milanisti a non occuparsi più del loro ex portiere: “Basta con sto Donnarumma, passate oltre…”.